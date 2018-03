Durant une semaine, la documentariste française Sonia Kronlund a suivi Salim Shaheem, le Ed Wood afghan, alors qu’il tournait son 111e film. Au-delà de cette incursion privilégiée dans les dessous de l’industrie cinématographique afghane, Nothingwood s’avère une ode tendre et vibrante à la résilience. Si l’ensemble tourne parfois à vide, cette réalisation modeste, tournée dans la bonne humeur, la convivialité et des conditions parfois hasardeuses, traduit une volonté inébranlable de créer et d’offrir un monde meilleur.



Nothingwood ★★★ 1/2 Documentaire de Sonia Kronlund. France, 2017, 85 minutes.