Une étudiante maghrébine issue de la banlieue arrive en retard à son cours. Son professeur de droit l’humilie, entre racisme et goût pour la provoc. Forcé de se racheter, le maître consent à préparer l’élève pour un prestigieux concours oratoire. À terme, elle ravive sa flamme tandis que lui fait éclore son potentiel. Édifiant, Le brio ? Oui et non. S’il aborde l’enjeu du racisme, mais aussi celui de la rectitude politique comme obstacle au débat d’idées, le film d’Yvan Attal accuse un paternalisme confondant en relatant ce qui est d’abord le récit d’émancipation d’une jeune femme. Camélia Jordana (César de la révélation) et Daniel Auteuil sont toutefois inspirés. L’est moins la réalisation, Attal optant pour un esthétisme creux, voire une grandiloquence. Une approche qu’il aura peut-être confondue avec le thème du film : l’éloquence.



Le brio ★★ 1/2 Comédie dramatique d’Yvan Attal. Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha, Jean-Baptiste Lafarge, Nozha Khouadra. France, 2017, 95 minutes.