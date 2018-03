La mort de Staline brode des faits « alternatifs » (c’est de circonstance) autour de la course à la succession du célèbre tyran dans une URSS angoissée et paranoïaque. Inspiré par une bande dessinée de Fabien Nury et Thierry Robin, le film d’Armando Iannucci s’inscrit dans la continuité de l’oeuvre de ce brillant satiriste politique (Veep) qui n’a pas son pareil pour mettre en place et en scène les fourberies des gros comme des petits joueurs de la classe politique. Caste privilégiée qu’il n’épargne pas, ses personnages étant en effet mesquins, pleutres et incompétents. Ici, l’humour noir domine, car sous la surface désinvolte couve une gravité, pour ne pas dire une horreur, certaine. Cela, afin de rappeler non seulement que le pouvoir corrompt, mais qu’il est des êtres à qui l’on ne devrait jamais le confier. Échos contemporains ?



La mort de Staline (V.F. de The Death of Stalin) ★★★★ Comédie satirique d’Armando Iannucci. Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Michael Palin, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough. Grande-Bretagne, 2017, 107 minutes.