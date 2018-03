Jamais tendre ou complaisant à l’égard de son pays, le cinéaste israélien Samuel Maoz n’affiche pas non plus un esprit revanchard. Après Lebanon, c’est encore plus vrai dans ce second long métrage exécuté de main de maître, un triptyque étonnant et émouvant, un brin surréaliste, radiographiant les tourments d’une société à travers une famille endeuillée… un temps seulement. Car le jeune soldat qu’on croyait mort, fils d’un couple à la dérive, a été confondu avec un autre. L’imbroglio devient ainsi le prétexte à une croisade pour sa sécurité, mais aussi une dangereuse introspection pour des personnages rongés par les regrets, la culpabilité, ou tout simplement l’ennui au milieu d’un espace désertique. Une brillante allégorie politique portée par de grands acteurs, dont le solide Lior Ashkenazi, figure incontournable du cinéma israélien.



Foxtrot ★★★★ Drame de Samuel Maoz. Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, Shira Haas. Israël-Suisse-France-Allemagne, 2017, 108 minutes.