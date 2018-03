Il prétendait vouloir se retirer dans ses terres, mais un boulimique de cinéma comme Steven Soderbergh ne s’arrête pas si facilement. Fasciné par les univers kafkaïens, les complots et la paranoïa (Contagion, Side Effects), il renoue avec ces atmosphères inquiétantes en tournant dans la fébrilité, cette fois pourvu d’un iPhone (avec Tangerine, Sean Baker l’a devancé). Dans cette série B avec des acteurs de premier plan, dont l’actrice anglaise Claire Foy dépouillée de sa couronne (la vedette de la série The Crown), il décrit le cauchemar d’une femme fuyant un désaxé fou d’amour pour elle, et fou à lier. C’est tout de même cette analyste financière qui sera prise dans les filets d’une institution en apparence respectable. Est-elle surtout la victime de ses propres délires ? Le récit n’est pas si mystérieux à cet égard, ni d’ailleurs très bien ficelé.



Unsane ★★ 1/2 Thriller de Steven Soderbergh. Avec Claire Foy, Joshua Leonard, Juno Temple, Amy Irving. États-Unis, 2018, 97 minutes.