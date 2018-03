La formule n’est pas nouvelle, mais le plus souvent amusante et efficace : un invité inattendu, de préférence maladroit, débarque dans un dîner collet monté et sème la zizanie. La dynamique s’avère un peu plus subtile dans cette comédie que n’aurait pas reniée Woody Allen et signée Amanda Sthers. L’hôtesse (Toni Collette, avec son si bel aplomb) oblige sa servante (Rossy De Palma, parfaite) à faire partie des convives, question de faire passer la tablée de 13 à 14, et ainsi de conjurer le mauvais sort. L’idée provoque quelques malaises, et une histoire d’amour inattendue, prétexte à épingler l’hypocrisie des classes dominantes, et aussi l’admiration béate de ces Américains qui voient Paris comme un immense terrain de jeu du luxe et du marivaudage. Rien de nouveau sous le soleil de France, mais un divertissement à la fois sage et (un peu) grinçant.



Madame ★★★ Comédie dramatique d’Amanda Sthers. Avec Tony Collette, Harvey Keitel, Rossy De Palma, Michael Smiley. France, 2017, 91 minutes.