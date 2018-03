«Foxtrot»: en attendant le dromadaire

Un profond, et parfois inconfortable, sentiment d’absurdité enrobe Foxtrot, deuxième long métrage du cinéaste israélien Samuel Maoz après Lebanon (2009). Tous les personnages semblent en attente, d’une confirmation funeste ou d’un être humain à surveiller, tuant le temps en se regardant en chiens de faïence ou en exécutant quelques pas de danse au milieu du désert.

Cette plongée dans la psyché de la société israélienne — qui n’a pas plu à tous, surtout au gouvernement de Benjamin Nétanyahou — se présente sous la forme d’un triptyque, annonçant déjà un refus du réalisme, et surtout d’une stricte continuité chronologique. Tout cela est accentué par deux décors que tout oppose : un appartement chic et dépouillé de Tel-Aviv d’un côté, et une vaste étendue aride traversée par quatre jeunes soldats qui se demandent souvent ce qu’ils font là de l’autre. Car à part quelques Palestiniens que les mesures de sécurité humilient à tout coup, il n’y a qu’un dromadaire pour rompre la routine.

Celle-ci ne sera plus la même pour Daphna (Sarah Adler) lorsqu’elle verra apparaître des soldats sur le seuil de sa porte, s’évanouissant à l’instant même. Son fils Jonathan (Yonaton Shivay) est mort en service, une fatalité qu’a aussi deviné son père, Michael (le grand Lior Ashkenazi), un architecte enfermé dans son mutisme. Autour d’eux, une agitation technocratique pour calmer leur peine, et surtout leur sentiment de révolte (l’injection obligée d’un sédatif à la mère constitue une puissante métaphore). Mais il en faut bien plus pour contenir la rage de cet homme hanté par la culpabilité, héritée de son histoire personnelle, et celle des survivants de l’Holocauste, symbolisée par une mère de plus en plus amnésique. Or, coup de théâtre, les autorités militaires finissent par reconnaître qu’il y a eu erreur sur la personne…

Jonathan, conscrit dans un poste de contrôle baptisé Foxtrot, passe le temps en écoutant de la musique, et surtout en dessinant avec frénésie, grâce aux longues heures de calme, dont plusieurs dans un conteneur qui tient lieu de dortoir. Le quatuor de surveillants reconnaît, sans trop le dire, la futilité de leur mission, jusqu’au moment où celle-ci se transforme en tragédie, les faisant tous basculer dans l’horreur, modifiant une fois encore la trajectoire des parents de Jonathan, mais à nouveau de manière inattendue.

Nul besoin d’être fin sémiologue pour saisir les sentiments antimilitaristes de Samuel Maoz, mais ceux-ci s’expriment dans un magnifique ballet d’émotions contradictoires, au milieu de décors expressifs qui renvoient constamment à l’âme tourmentée, ou insouciante, de ces héros à l’humanité foudroyante. Ces lieux, quasiment en marge du temps avec des ruptures accentuées par une bande sonore aux relents nostalgiques, révèlent une forme de claustrophobie imposée par les autorités, autre thème cher à un cinéaste qui n’en a visiblement pas fini avec les politiques et les pressions sociales de son pays.

Ce triptyque complexe, peu bavard, porté par des images exécutées avec une minutie exemplaire, explore cette famille qui semble porter sur elle les espoirs déçus de tout un peuple. Samuel Maoz en partage la douleur, dans une allégorie qui n’a rien d’un simple brûlot politique.