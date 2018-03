«La villa»: la «cerisaie» de Robert Guédiguian

On dit que bien des créateurs éprouvent la tentation de faire leur Cerisaie, après une carrière remplie, en posant un regard sur leur vie. Cette pièce de Tchekhov, sur une maison de famille démantelée avec son poids de souvenirs, pourtant écrite dans sa quarantaine, trimballe avec elle regrets et nostalgies.

Robert Guédiguian, avec La villa, un très beau film-somme, en salle le 30 mars, s’y frotte. « C’est ma Cerisaie au sens strict du terme, répond-il. J’ai fait un film sur la mouvance à laquelle j’appartiens à partir d’un lieu emblématique. » Le cinéaste ne se considère pas en rupture avec son passé, mais face à un monde qui change avec le temps. Comment demeurer fidèle aux luttes d’antan ? La question court en leitmotiv à travers son oeuvre. Il admire en Tchekhov le maître du huis clos, et sur sa trame il aborde sa propre génération, qui milita pour l’avenir d’un monde meilleur et voit les grands idéaux vaciller. La villa est sans doute le film le plus intime de Guédiguian, témoignant de lui en sous-texte.

Ce fils de Marseille, avec une vingtaine de longs métrages à sa feuille de route depuis 1980 (dont Marius et Jeannette, Marie-Jo et ses deux amours), est un homme de loyauté. Il travaille avec la même famille d’acteurs depuis ses débuts : sa femme Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan ; militant et n’entendant pas remiser ses convictions.

« Pendant que j’écrivais le scénario de La villa avec Serge Valletti, évoque le cinéaste, il y a eu les attentats au Bataclan et le débat sur l’identité nationale s’est enflammé pour ne plus redescendre depuis. J’ai traîné pendant un mois, préoccupé et interpellé. La manière de rester actif et de gauche aujourd’hui passe essentiellement par la gestion de l’immigration. Ce sont les nouveaux prolétaires du monde et la population la plus menacée. Elle s’est invitée dans mon film. »

« Qu’est-ce qui arrive à bien des cinéastes qui furent transpercés par les émotions de leur époque ? demande Jean-Pierre Darroussin. Ils ont la soixantaine. Le monde a changé sans qu’ils s’y soient tout à fait adaptés. Une distance s’est installée à mesure que leurs repères s’effaçaient. La villa est un film synthèse pour Guédiguian. Les personnages trouvent une rédemption dans l’adoption, il y a beaucoup d’humour, mais le fond du film demeure douloureux. »

Le huis clos de la calanque

Ici, la calanque (un vallon étroit et escarpé) de Méjean, près de Marseille, avec ses maisons colorées sur leurs collines face à la mer sous le viaduc, tient pour lui du décor originel. Le personnage de Meylan garde la barre du vieux resto de famille auprès du père handicapé. Son frère (Darroussin), sa jeune compagne (Anaïs Demoustier) et sa soeur actrice (Ascaride) reviennent dans leur berceau quand il est question de le vendre, mais des événements (dont l’échouage d’enfants migrants apportés par la mer) changent le cours des choses. Un couple se forme, un autre se dissout.

Jean-Pierre Darroussin travaillait pour la 16e fois avec Guédiguian et ses proches. Il avait fait ses études de comédien avec Ariane Ascaride. « Quand on doit jouer les frère et soeur, on se comprend sans se parler. »

En plein hiver, durant les mois sans tourisme et sans action, le petit restaurant Mange tout devient le centre du monde à l’heure des bilans de vie. L’équipe a pu filmer l’endroit sous tous les angles, en multipliant les types de plans, en utilisant les éclairages les plus divers.

« La villa porte sur le décalage avec le passé et sur la façon dont on s’est construit, explique Guédiguian, mais je ne veux pas rester dans le pessimisme, même en y montrant des vieux qui se suicident. Un espoir apparaît, les enfants recueillis deviennent une promesse. Cette calanque, les immigrés la relient au monde entier. Le film se joue entre la critique des temps présents et une amorce d’avenir. »

Des extraits du film Ki lo sa ? (1985), tourné sur les lieux avec les trois mêmes acteurs ardents de jeunesse — Ariane, Gérard, Jean-Pierre —, expriment ce décalage mieux que tout.

Ses personnages principaux (les migrants n’apparaissent qu’aux deux tiers du film), il les décrit d’abord comme des êtres ayant perdu la cause qui les animait, en proie au doute, face au libéralisme triomphant. « Celui d’Ariane a voulu changer le monde par le théâtre, celui de Darroussin, par son ancrage dans le milieu ouvrier, qu’il a trahi en devenant cadre. L’hôtelier que joue Meylan cherche de son côté à maintenir le monde traditionnel. Les trois se sentent en chute libre. La plus mauvaise phrase de l’internationale est “Du passé, faisons table rase”. C’est ridicule. Je suis plus dialecticien que ça et je crois qu’il faut respecter certains ancrages, me sentant à la fois nostalgique et révolutionnaire. Tout doit être remis en cause, le passé comme le présent. La gauche est devenue un peu conservatrice, mais les combats des femmes sont plutôt menés par elle. Et rien n’est joué. Chacun peut changer de cap s’il s’est fourvoyé hors de sa route. »

