L’assurance tous registres de Karin Viard

Parmi les actrices françaises avec du chien trône au sommet Karin Viard. La césarisée du sublime Haut les coeurs ! La mère sourde-muette de La famille Bélier peut s’éclater à travers tous les registres avec une gouaille, une « nature » devenues rares au cinéma français contemporain. La dame est aussi entière à la vie qu’à l’écran.

« J’adore mon métier, lance-t-elle. Au fond, je n’ai pas changé. Ça me permet de continuer à m’amuser. Est-ce qu’il s’écrit tant de rôles pour les femmes qui vieillissent ? Non, mais je n’ai pas encore connu de passage à vide. Ma carrière a toujours rebondi. “Pourvou que ça doure”, comme disait la mère de Napoléon. Chose certaine, mieux vaut avoir derrière soi plus de succès que d’échecs. En ce sens, le triomphe de La famille Bélier m’a aidée, mais il faut garder la tête froide, l’ego à la bonne place. J’ai aussi besoin de travailler pour garder mon équilibre… »

La voici tenant la partition impossible d’une mère jalouse de sa fille, puis d’à peu près tout le monde autour. Un rôle écrit pour elle par les frères David et Stéphane Foenkinos, qui signent leur second long métrage après La délicatesse, cette fois dans le registre de la comédie grinçante à la Tatie Danielle (Viard fit ses débuts en 1990 en esthéticienne dans ce film désopilant d’Étienne Chatiliez). Jalouse, qui la met en vedette, sort sur nos écrans vendredi.

Je n’aime pas trop qu’on écrive un rôle pour moi. Ça vous met une pression énorme. Les gens te rêvent d’une certaine façon, alors comment être à la hauteur de leurs désirs ?

Place à Nathalie Pécheux, cinquantenaire (sa meilleure amie y est incarnée par Anne Dorval), enseignante divorcée dépressive et mauvaise, en mal d’amour, qui n’en peut plus de voir sa jolie fille, une danseuse classique, fleurir quand elle a l’impression de faner. La maman, toujours au bord de la crise de nerf, pique sa progéniture sans relâche.

« Je n’aime pas trop qu’on écrive un rôle pour moi, explique-t-elle. Ça vous met une pression énorme. Les gens te rêvent d’une certaine façon, alors comment être à la hauteur de leurs désirs ? Mais à la lecture du scénario, j’ai dit oui. Il faut assumer ce type de personnages. C’est le plus sûr moyen de les rendre humains. »

Et d’ajouter que les personnages de vilains possèdent une amplitude et que la femme odieuse et acerbe dans Jalouse n’était pas tout d’une pièce. « Les méchants sont des gens qui souffrent, estime Karin Viard. Cette Nathalie, la vie lui en a mis tellement à la figure… Elle n’est pas que jalouse, remarquez, surtout frustrée de sentir sa vie lui échapper. Son comportement me faisait rire, mais je devais en faire quelqu’un d’aimable, demeurer sur le plan de la comédie tout en abordant une seconde couche, en creux, plus complexe. À certains moments, je me surprenais à être très émue par son mal de vivre. En elle, deux niveaux s’entremêlent. Comme interprète, il faut savoir garder la bonne distance face à un rôle : un pied dedans, un pied dehors. »

Lorsque le film a pris l’affiche en France, en novembre dernier, lors des discussions avec le public, l’actrice s’est étonnée de constater que les sentiments décrits dans le film n’étaient pas étrangers aux spectateurs : « J’entendais des filles dire : “Je reconnais ma mère.” Jalouse est aussi un film d’hommes qui leur raconte quelque chose sur eux face à une femme intelligente. Un sujet, au fond, peu traité. »

Cet entretien s’est tenu à Paris dans le cadre des Rendez-vous d’Unifrance.