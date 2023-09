Gab Bois: de l'art de bricoler

Pour comprendre comment les artistes d’ici façonnent la matière pour en extraire leur vision du monde, il faut aller à leur rencontre. Mise en lumière est une série de portraits qui paraît toutes les fins de mois. Des incursions dans l’univers de créateurs qui travaillent leurs oeuvres de manière inusitée, en retrait de l’actualité culturelle.

Un cornet de crème glacée en neige, des lumières de Noël en forme de fraises, des boucles d’oreilles faites avec des céréales Froot Loops ou encore une boîte de chocolats de Saint-Valentin remplie de Kraft Dinner : les images conçues par Gab Bois, 26 ans, sont très littérales, très premier degré et toujours frappantes.

« Mon but principal est de faire des trucs que n’importe qui pourrait voir et se dire : “Ah, moi aussi j’aurais pu le faire !” » confie avec simplicité l’artiste visuelle multidisciplinaire et directrice artistique, qui a récemment rejoint l’équipe créative du rappeur américain A$AP Rocky. Sa démarche gravite ainsi autour de la sculpture, du bricolage et du montage — que ceux-ci soient éphémères (nourriture) ou permanents, comme la fameuse robe fabriquée à partir de pièces de Scrabble revêtue par Angèle pour le magazine Elle Québec de juin dernier.

« Plus les objets sont communs, plus leur portée peut être grande, car ils se lisent en une fraction de seconde. J’aime quand c’est instantané », dit Gab Bois, qui a connu un succès fulgurant à partir de 2016 grâce à ses publications très « Do it yourself » sur le réseau social Instagram.

« À la base, je ne suis pas photographe. Mon approche est intuitive. C’est cool, c’est le fun et ça rend bien, mais ce n’est pas technique », souligne-t-elle. De fait, son travail est orienté sur une idée ou un concept. « Ça fait en sorte que mes oeuvres sont du cas par cas et qu’elles varient vraiment chaque fois, autant sur le plan de la longueur que sur celui de la complexité ou du procédé », se réjouit l’artiste.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Dans son atelier montréalais de la rue Lajeunesse situé derrière la Cité de la mode, elle et ses collaboratrices font un jour du collage, puis un autre jour, elles passent des heures à perler un ouvrage. « C’est souvent des choses qu’on n’a jamais faites auparavant. On apprend à faire des trucs qui n’existent pas et c’est comme ça qu’on finit par savoir comment faire une chaise en pop-corn », explique Gab Bois.

Selon elle, il s’agit beaucoup de résolution de problèmes. « C’est stimulant et satisfaisant de partir de l’abstrait et d’obtenir une pièce physique, ajoute celle qui suit d’abord ses envies. Tout ce que je mets sur mon Instagram, ce sont des choses qui me tentent. »

S’il lui arrive également de travaillersur commande, avec Nike, Ssence, Skims, Mejuri et Balenciaga, entre autres, Gab Bois n’y va jamais à contrecoeur et, surtout, ne compromet jamais sa créativité. « Ma pratique est très compatible avec la pub et le commercial, donc c’est là-dessus que les gens peuvent argumenter et dire que ce que je fais n’est pas de l’art… Mais moi, je n’ai jamais vu ça comme des antipodes », confie-t-elle, lucide, avant de concéder que son art n’est pas « puriste dans sa forme ».

Sans cesse à la recherche d’un équilibre dans cette « croisée des chemins où tout s’emmêle », elle répartit actuellement, par exemple, son temps entre la préparation d’une installation d’art publique aux États-Unis et son mandat pour A$AP Rocky, avec qui elle partage un riche univers esthétique.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Grandeur nature

Si la jeune femme se destinait à une carrière d’enseignante en maternelle, on peut voir que l’aventure artistique de Gab Bois semblait pourtant toute tracée lorsqu’on explore sa jeunesse heureuse d’enfant unique, passée à forger son imagination et à inventer des jeux pour s’occuper. « Ce que je fais aujourd’hui est une extension de toutes mes passions d’enfant et de toutes les choses que j’aimais faire à l’époque. »

Plus bricoleuse que sportive, l’artistese plaisait en effet à se perdre dans de longues activités de casse-tête ou à enfiler des billes. Cette ado de la génération Tumblr a par ailleurs passé d’innombrables soirées à regarder, à organiser et à consommer du contenude type moodboard. « Avec tous ces visuels en tête, j’ai voulu créer les miens. Je n’utilisais même pas Photoshop, mais un logiciel de collage en ligne. C’est comme ça que tout est parti », se souvient-elle. Et de poursuivre : « C’est encore très pertinent pour ce que je fais maintenant ! »

Photo: Adil Boukind Le Devoir

« Il y a une grande partie de mon travail que je vois comme une espèce d’hommage à l’objet », explique-t-elle. Un peu à la manière d’un geste d’archivage compulsif, Gab Bois collectionne depuis toujours. « Je me rappelle que je compilais les “passes” de métro des années 1990-2000 de mes parents, qui étaient en carton avec un graphisme différent chaque mois. J’adorais les garder et les organiser, et j’aimais aussi sortir toutes les roches que j’avais juste pour les regarder », raconte-t-elle. En réalité, l’artiste affectionne les objets d’une façon qui n’a rien à voir avec la consommation. « J’ai une connexion émotionnelle avec des objets inanimés, j’ai toujours été sensible à leur qualité visuelle », révèle-t-elle.

Pour cette raison, Gab Bois désire tout autant créer des oeuvres qui seraient plus adaptées à une présentation en galerie que créer des oeuvres comme celles qui ont fait sa renommée sur Instagram. « J’aime les trompe-l’oeil. Tu vois un truc, tu t’approches et tu vois quelque chose d’autre. » En d’autres termes, l’artiste tient désormais à ce que son public y regarde à deux fois.

De plus en plus, elle consacre donc une partie de ses activités à faire des sculptures de plus grande envergure et à immortaliser certaines de ses pièces, comme son gâteau en laitue, qu’elle vient de refabriquer en silicone, notamment pour qu’il puisse être déplacé. « Mon travail est en évolution et il y a toujours de nouvelles choses à apprendre », croit-elle.

« Autant il y a quelque chose de beau dans le fait qu’une structure soit capturée en photographie, autant c’est génial de pouvoir entrer en relation avec les oeuvres, et pas seulement à travers un minuscule écran le temps de trois secondes et quart », indique enfin Gab Bois, qui est d’ores et déjà ravie que ses créations puissent être approchées, et même potentiellement touchées et portées. « J’adore la mode et elle est super-présente dans mon travail depuis le début », prévient-elle, alors qu’elle planche actuellement sur un modèle de « vraies » sandales faites à partir de clémentines.