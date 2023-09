Claude Tousignant, la merveille en losanges

L’incontournable de l’art québécois qu’est Claude Tousignant, nonagénaire depuis décembre 2022, peint depuis plus de six décennies. À la galerie Art mûr, l’exposition Tableaux récents et autres merveilles comprend des oeuvres issues de l’atelier qu’il fréquente encore quotidiennement. Et son inaltérable processus — tracé à la mine, pose de ruban à masquer, couleur à l’acrylique, retrait du ruban… — fait toujours mouche.

Mais que font les Françoise Sullivan, Armand Vaillancourt et Gabor Szilasi pour rester en activité créatrice à un âge avancé ? Chez Tousignant, la merveille, pour reprendre le terme du titre de l’exposition, opère encore. Les couleurs franches se frôlent de près et donnent une impression de vibration, de mouvement. Le plan pictural semble onduler. Les formats, eux, demeurent imposants.

Pour sa cinquième exposition individuelle à Art mûr — la première en sept ans —, l’auteur des célèbres cibles des années 1960 (les « accélérateurs chromatiques ») propose des losanges. Cette forme n’est inédite ni chez lui ni chez les collègues plasticiens (Molinari, Goguen, Gaucher…), mais elle demeure une curiosité. Ici, en tir groupé, le losange dépasse l’excentricité.

Réalisées entre 2019 et 2023, les huit oeuvres se présentent en panneaux isolés de grande dimension ou en diptyques. Les associations de couleurs varient d’un tableau à l’autre, le nombre et la largeur des bandes aussi. L’oeil qui les regarde, comme devant les cibles d’autrefois, est attiré par le coeur du tableau, par nécessité de fixer un point.

Au-delà de l’inévitable expérience optique qu’elle propose, la peinture de Tousignant vaut pour le minutieux travail en atelier duquel elle dépend. Les merveilles ne sortent pas d’une machine bien huilée, ni d’une intelligence quelque peu artificielle. L’exposition le rappelle, ou le démontre, de deux façons.

Elle inclut d’abord des oeuvres anciennes, à l’esthétique gestuelle, qui précèdent le hard-edge auquel est associé l’artiste. Ces aquarelles réalisées entre 1955 et 1958 annoncent les futures explorations en couleurs de l’espace du tableau. La plus géométrique d’entre elles montre un losange rouge qui se détache d’une bande verticale plus grande. Une sorte de prémonition qui se concrétise, enfin, avec l’actuelle exposition.

Les galeristes ont eu aussi la bonne idée de conclure le parcours avec le court documentaire Claude Tousignant. Un dernier tableau (2022), de Zoë Tousignant, la fille de l’artiste. Tournéentièrement dans l’atelier, le film montre en plans contemplatifs autant l’homme au travail qu’une foule de détails de son quotidien. La complicité est palpable entre la réalisatrice et son père, notamment dans les quelques séquences où elle lui pose des questions. Sans chercher à démentir sa personnalité taciturne, elle arrive à lui faire dire des perles — « Je peins trop, je remplis les espaces. Faudrait que j’arrête. »

Retours dans le passé

Bien que Tableaux récents et autres merveilles pose un oeil sur le présent, parler de Claude Tousignant, c’est aborder le passé. C’est inévitable. Sa peinture est aussi à voir, par ailleurs, à la Fondation Molinari, qui revient sur The Responsive Eye, exposition historique de 1965. Mais il n’y en a pas que pour Tousignant actuellement.

Dans le documentaire de Zoë Tousignant, le maître de l’abstraction évoque des moments passés à boire du scotch avec des amis, « surtout Hurtubise ». Artiste gestuel, connu pour ses compositions symétriques, Jacques Hurtubise (1939-2014) réapparaît cet automne le temps de l’ouverture de son atelier, à Terrebonne, rebaptisé pour l’occasion « Centre culturel éphémère ».

L’occasion est trop rare pour ne pas la souligner : soixante ans de peinture racontés là où les tableaux seraient nés. Il ne s’agit pas d’une exposition en visite libre, mais d’une visite guidée, sous les bons soins d’un artiste, étudiant à l’UQAM. L’expérience respire l’authenticité, sans fla-fla et surtout à la bonne franquette — les tableaux commentés ne sont pas toujours bien placés.

Les mots du guide, justes et clairs, présentent autant le personnage que son oeuvre. Le parcours, éclaté comme sa peinture — Hurtubise n’a jamais cessé de se réinventer —, va et vient entre les deux pièces de cet espace réaménagé lorsque l’artiste est parti vivre à Halifax, dans les années 1990. Chaque époque représentée permet de comprendre que, peu importe si Hurtubise faisait appel au hard-edgeou à la composition en grille, il se jouait des apparences, simulant la spontanéité du geste ou la répétition d’un motif.

Représenté par la galerie Simon Blais, Jacques Hurtubise aura droit à son exposition en bonne et due forme en novembre, à un an du dixième anniversaire de sa disparition. Pour le moment, la galerie rend hommage à un autre peintre, Jean McEwen (1923-1999), à l’occasion de son centenaire de naissance.

La manière est similaire — vingt-six tableaux de toutes les périodes — et met à l’honneur cette touche presque brumeuse de McEwen. Ses explorations à lui, sensorielles plus qu’optiques, s’expriment en une variété de codes picturaux, de la grille au tableau dans le tableau, en passant par la (presque) monochromie. Le réputé coloriste avait un oeil pour des compositions équilibrées, à plusieurs plans, et pouvait lui aussi simuler la symétrie — La môme vert-de-gris #2 (1997).

McEwen, Tousignant, Hurtubise : trois peintres de générations successives vers lesquels il est toujours bon de se tourner.

Tableaux récents et autres merveilles De Claude Tousignant, à la galerie Art mûr, 5826, rue Saint-Hubert, jusqu’au 28 octobre

Jean McEwen Hommage – Centenaire 1923-2023 À la galerie Simon Blais, 5420, boulevard Saint-Laurent, jusqu’au 28 octobre

Centre culturel éphémère Jacques-Hurtubise Visite guidée, au 1226, rue Saint-Louis (Terrebonne), les samedis. Réservation obligatoire au ccejhurtubise@gmail.com.