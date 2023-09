Quelques étoiles du ciel de Bertrand Carrière

Je me considère comme chanceux d’avoir, depuis tant d’années, une place privilégiée dans la photographie québécoise. » Avec Normand Rajotte, Serge Clément et Michel Campeau, Bertrand Carrière fait partie d’une solide génération de photographes. « Il faut compter entre nous 45 années d’amitié. Nous avons toujours été associés les uns aux autres, même si nous ne formons pas un groupe, un courant, une école. »

L’artiste Bertrand Carrière n’est pas habité par la nostalgie. À l’heure où paraît son nouveau livre, Une poignée d’étoiles, le photographe sait cependant très bien ce qu’il a accompli au fil de sa vie. Il le sait d’autant plus depuis qu’il s’est replongé dans ses archives, après les avoir rassemblées sous un nouveau toit.

« Le fait de m’installer à la campagne m’a permis de centraliser mon travail pour la première fois. En revisitant mes archives, je regarde forcément un peu derrière moi. Tout est devenu à portée de main. Je redécouvre ce que j’ai fait… Je me considère comme chanceux de durer. C’est bien, déjà, je le sais, d’avoir pu durer… »

À l’heure où paraît ce livre, il inaugure aussi une exposition autour des paysages qu’ont engendrés les autoroutes 10, 20 et 40. Dans la consommation de la vitesse et de l’espace dont se tissent désormais nos vies, Bertrand Carrière se demande si ces voies rapides peuvent incarner un nouvel imaginaire. Ses photographies sont présentées sur des panneaux d’affichage, en marge de ces lieux où on ne fait que passer. L’ensemble peut aussi être apprécié en bloc par l’entremise du monde dématérialisé d’un site Web, autoroutes10-20-55.com.

Une place privilégiée

À partir d’une photographie de Bertrand Carrière, les postes canadiennes ont publié, au début de l’été, un timbre en l’honneur du réalisateur Denys Arcand. « Il est formidable de voir une photographie prise il y a si longtemps rejaillir sur la place publique. »

Son nouveau livre est publié chez un éditeur français, un peu par dépit. « La photo canadienne et québécoise, nous n’en entendons à peu près jamais parler. Qu’est-ce que signifie la photographie en ce pays ? Nous vivons au milieu d’une sorte de désert. Il n’y a pas vraiment d’édition en photographie au Canada. C’est bien pour ça que nous nous retrouvons tous à publier à l’étranger. Sur la scène internationale, en tout cas, nous n’existons pas. Ce n’est pas pour rien que j’ai fait ce livre à Paris. Le papier, nous l’avons trouvé au Portugal. Il a un toucher intéressant, des tons chauds… »

Photo: Bertrand Carrière

Le photographe voulait un livre sur lequel il serait le seul à régner. « Je ne voulais pas, comme dans la plupart des livres du genre, la caution d’un critique d’art qui commente ce que je fais, en signant des textes d’accompagnement. Je ne voulais rien de ça ! Ce livre est une première pour moi. Et je dois dire que j’en tire une grande satisfaction. »

Une poignée d’étoiles ne lance pas de la poudre aux yeux. L’ouvrage poursuit un travail personnel entrepris il y a plusieurs années. Un premier versant de ce travail avait été publié en 2016 dans un livre intitulé Le capteur (Éditions du Renard). « J’ai passé plusieurs années à mettre en place le matériel pour Le capteur. Ce nouveau livre, Une poignée d’étoiles, en est un peu la suite logique. Je suis encore dans ce que j’avais commencé à faire là. C’est un journal photographique que je propose. Je me permets tout, avec des appareils de toutes sortes… »

Dans ce projet très personnel, le photographe croise ses images avec un journal écrit qu’il tient en marge. « Je ne me considère pas comme un écrivain, mais le texte est interdépendant des photos. L’idée de tenir un journal photographique, en miroir d’instants et de fragments de ma vie, je l’avais depuis longtemps. Ce n’était pas vraiment possible de réaliser quelque chose de ce genre au temps de la pellicule. Je perdais le fil. » S’il y avait trop de délais entre la prise de vue et la mise à plat de l’écriture pour l’accompagner, depuis quelques années, à l’heure du bouleversement technologique, les deux se rejoignent plus facilement.

Ce nouveau livre témoigne de la façon dont Bertrand Carrière entrevoit son quotidien, toujours en lien étroit avec la photographie. Il offre ici une sorte de géographie personnelle, sans cartographie préétablie. « Je suis, pour ce projet, dans l’univers de l’autobiographie, de l’intime. Je propose, très librement, un film sous la forme d’un carnet, d’un journal, mais sans scénario. Le projet se crée sur la table de montage. Je m’en remets, pour l’organiser, à ce que j’ai noté, en marge de ces images. Un court texte accompagne chacune des photographies, comme un journal personnel, mais avant tout dans un rapport à l’intelligence de la photographie. »

Photo: Bertrand Carrière

L’artiste a fait le tour du monde. Il a travaillé à quantité de projets, dont les dimensions touchent aussi bien au rapport à la mémoire, à la guerre, au territoire, à la fragilité de l’humanité, passant par exemple du raid britannico-canadien raté de Dieppe en 1942 (Dieppe, paysages et installations, 2006) à la Gaspésie (Après Strand, 2011), tout en s’imposant, à travers des expositions, comme un photographe contemporain de première valeur. Solstice, publié en 2021, a été accueilli comme un ouvrage majeur dans le monde de la photographie et de l’art contemporain canadien.

Entre le privé et le public

« J’ai travaillé à plusieurs projets dans ma vie, mais ce livre-ci est très particulier. Il est à la limite d’une frontière où je ne vais pas dans les autres projets, quelque part entre le privé et le public, tout en essayant d’être aussi anti-spectaculaire et anti-géographique que possible. » Même si des notes dans le livre situent pour la plupart les images proposées, il est vrai que l’ensemble se trouve dans un flottement hors du temps et des lieux, tout en demeurant dans le relatif brouillard du registre de l’intime. « Ce sont des situations qui pourraient se trouver partout en tout cas. Je suis loin du reportage ! »

La parenthèse forcée de la pandémie a favorisé cette concentration du photographe du côté de l’intime. « J’ai redécouvert les étoiles du ciel des Cantons-de-l’Est ! Les étoiles qu’évoque le titre, ce sont celles de ce ciel, mais aussi les notes préliminaires que l’on accorde à ses images lorsqu’on les classe dans un logiciel photo. Il y a aussi mon petit-fils qui apparaît dans le livre, avec des étoiles… »

Une partie de l’été Bertrand Carrière s’est trouvé en résidence d’artiste à Baie-Saint-Paul, dans le cadre du Symposium international d’art contemporain. La présidente d’honneur de l’événement, la peintre Françoise Sullivan, signataire de Refus global, célèbre cette année son centième anniversaire. « J’ai trouvé dans mes archives une photographie de Françoise Sullivan que j’ai réalisée quand j’avais 17 ans. C’était pour une de mes premières affectations. Elle dansait, mais je ne savais pas qui elle était à l’époque ! Je débutais. J’ai retrouvé le négatif dans mes archives. Et j’ai imprimé la photo pour la lui offrir… »

À ses débuts, comme une majorité de photographes, Bertrand Carrière travaillait presque exclusivement en noir et blanc. La couleur a pris largement le pas depuis. « Il y a des gens qui sont venus me voir, cet été, pour me dire que la véritable photographie passe encore par le noir et blanc. Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit vrai. Il y a un courage, je trouve, à travailler en couleur de façon sérieuse, en laissant de côté les effets et les éclats de notre époque. »

Une exposition autour des images qui composent Une poignée d’étoiles, ce nouveau livre de Bertrand Carrière, doit être présentée l’hiver prochain, à la galerie Simon Blais. Cette galerie accompagne le travail de l’artiste depuis quelques années. « Ce ne sera pas tout de ce que contient le livre qui sera présenté, mais un choix, quelques étoiles. »

Une poignée d’étoiles Bertrand Carrière, Éditions Loco, Paris, 2023, 224 pages.