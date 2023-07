Dalí en mode immersif

Après des expositions immersives consacrées à Van Gogh et à Monet, c’est au tour de Dalí d’avoir droit à son moment multimédia à Montréal : l’Arsenal art contemporain propose une plongée dans l’univers onirique de l’icône du surréalisme.

De nombreux éléments tirés des oeuvres hallucinantes du maître catalan seront réinventés en projection dans cette exposition d’art numérique présentée jusqu’au 4 septembre.

Montréal devient la quatrième ville de cette tournée internationale qui a déjà accueilli 200 000 personnes en Belgique, en Italie et en Nouvelle-Zélande, selon les producteurs. L’exposition ne contient aucune oeuvre originale du peintre, mais plutôt des animations tirées de ses plus célèbres tableaux. D’après Paul Dupont-Hébert, le principal producteur, c’est surtout la dimension immersive de l’exposition qui va attirer les amateurs de Dalí.

« C’est très agréable de vivre cette expérience-là et, surtout, de voir les mouvements dans les tableaux de Dalí. Et c’est des mouvements que la Fondation Dalí a acceptés en disant : “C’est ça que Dalí aurait fait s’il avait pu, aujourd’hui, mettre des mouvements dans ses toiles.” Donc, on continue sa création avec sa bénédiction, » souligne-t-il.

Paul Dupont-Hébert est derrière d’autres expositions similaires présentées dans plusieurs villes du Québec, toutes inspirées par les peintres parmi les plus influents du XXe siècle, comme Claude Monet et Pablo Picasso.

« Je diffuse des rêves, explique-t-il. Je ne suis pas un capteur de rêves, je suis un diffuseur de rêves. »

Il a consacré environ cinq mois à la réalisation des animations présentées dans deux salles d’Arsenal. La salle la plus imposante est remplie de projections d’une hauteur de 7 mètres, sur des murs longs de 50 mètres. Les Accommodements du désir fait partie des multiples tableaux réinventés : de gros cailloux et des visages de lions se côtoient en dansant, avant de se dissoudre en des centaines de fourmis rampantes dans un espace noir. Une composition de piano s’ajoute à l’expérience, réalisée par le Florentin Stefano Patrizio.

Christ et égoportraits

La deuxième salle, remplie de miroirs sur chaque surface, présente des oeuvres sur 360 degrés. Là, on peut redécouvrir la beauté métaphysique du Christ de saint Jean de la Croix, dans une présentation qui inspirera sans doute des égoportraits aux spectateurs.

Des centaines des tableaux sont également reproduits et présentés à l’entrée de l’exposition.

« Ici, vous avez la chance de pouvoir visiter toute l’oeuvre de Dalí en une heure. Ce que vous n’auriez pas dans une exposition de Dalí normale, parce que c’est impossible d’avoir tous les prêts des différents musées, » explique Raphaël Ramiche, directeur général de l’entreprise belge Tempora, qui est propriétaire de l’exposition internationale. Le projet a été mené en collaboration avec Tandem Expositions, l’entreprise montréalaise derrière notamment d’autres expositions produites par Paul Dupont-Hébert, comme La magie des impressionnistes, à Québec.

Le format de l’exposition permet aux personnes qui « n’ont pas l’habitude d’entrer dans les musées de quand même avoir une introduction » à la vie de l’artiste, ajoute M. Ramiche. Le public pourra également découvrir certaines des oeuvres moins connues de Dalí, comme plus d’une centaine d’illustrations réalisées pour La divine comédie, produites pour la célébration du 700e anniversaire de Dante, au milieu du siècle dernier.

« C’est un fou, c’est un contemporain, c’est un gars qui joue avec Dieu, avec le diable, avec le sexe, » a dit M. Dupont-Hébert en justifiant son choix de réinventer Dalí dans le cadre de son plus récent projet.

Les billets pour adultes se vendent 38 $ la semaine et 48 $ les fins de semaine. Des rabais sont offerts aux groupes de 4 personnes et plus. Les groupes de 12 personnes et plus ont droit à un rabais supplémentaire.

« Il ne faut pas que le prix soit un obstacle. C’est comme au cinéma, et un peu plus, fait valoir Paul Dupont-Hébert. On veut que les gens viennent. On veut que les gens montrent ça à leurs enfants. On veut que les gens emmènent grand-papa, grand-maman. »

Inside Dalí Une exposition « immersive » au centre Arsenal art contemporain, jusqu’au 4 septembre