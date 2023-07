Shirin Neshat: oser montrer

Soyez prévenus : l’exposition de Shirin Neshat au Centre Phi n’est pas composée d’oeuvres faciles. Vous y verrez deux créations dures, violentes, troublantes… Les mots nous manquent pour en dire toute la force. Mais qui voudrait de l’art agréable ? En fait, beaucoup de gens. À notre époque où l’art est souvent considéré comme un divertissement ou bien une décoration et/ou un investissement pour gens riches, The Fury pourrait détonner dans le paysage culturel actuel et détoner dans l’esprit des visiteurs. De nos jours, il semblerait qu’il faille prévenir le public que l’art peut déranger. Donc, soyez prévenus. Mais sachez aussi qu’il s’agit d’une oeuvre extrêmement intelligente qui tranche avec la médiocrité ambiante que l’on retrouve dans les médias — sociaux ou pas — et même avec l’art dans bien des galeries et musées.

Photo: Shirin Neshat

Agripper la réalité ?

Artiste d’origine iranienne, Shirin Neshat aborde ici des thèmes liés à la question des prisonniers et surtout des prisonnières politiques, à la violence que subissent ces femmes torturées, agressées sexuellement, violées… Dans une première section, dans une vidéo projetée sur deux écrans se faisant face, on verra une femme, interprétée brillamment par l’actrice Sheila Vand, qui est hantée dans sa vie à Brooklyn par des souvenirs de violences subies dans une prison d’un autre pays. Le sujet, mais aussi le dispositif, met le spectateur dans une situation troublante. Comme le précise Neshat, « les installations vidéo multiécran que je réalise placent le spectateur dans une expérience physique et émotionnelle d’inconfort, car il doit devenir comme un monteur de ce film ». Une situation où le spectateur doit être aux aguets, interprétant continuellement les différents morceaux de film qu’il voit.

Cette tension trouve ici son paroxysme dans une deuxième section de l’expo, présentée en réalité virtuelle. Vous aurez le sentiment que vous prenez vous-même la place de cette femme emprisonnée soumise aux exactions de ses geôliers.

Mais ce n’est pas pour autant une oeuvre simplement et littéralement engagée socialement, une simple illustration d’enjeux politique. Neshat fait de l’art.

Photo: Kevin Delamour

« C’est en effet une distinction importante, dit-elle. Les gens qui ne sont pas habitués à mon travail auront peut-être du mal à distinguer la part artistique de la réalité politique à laquelle je me réfère. Je suis à l’aise avec le réalisme magique, le surréalisme et le monde des rêves, car je souhaite faire des références à la réalité, mais en même temps, je ne suis pas intéressée simplement par la réalité… J’aime qu’une idée voyage, flotteentre le conscient et l’inconscient. Dans cette oeuvre, nous nous retrouvons à plonger dans l’esprit de cette femme qui n’arrive pas à se libérer de la dure réalité qu’elle a vécue. »

Anne Kahane L’oeuvre d’Anne Kahane a malheureusement été un peu oubliée. Pourtant, cette artiste née à Vienne, en Autriche, en 1924 et vivant depuis 1926 en terre canadienne, a représenté le Canada à la célèbre Biennale de Venise en arts visuels — première sculptrice à le faire — en 1958. Et plusieurs de ses créations occupent l’espace public. Citons Les chants de la terre, de 1963, installée dans le hall de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. L’historienne de l’art Joyce Millar a réalisé un travail considérable afin de redonner à son oeuvre une place méritée dans notre histoire. Le livre qu’elle a réalisé permettra aussi de découvrir son travail sur papier, dont une série remarquable de « gestes » réalisés à l’encre en 1958-1959, « un foisonnement de hachures » qui donne aux figures une apparence éthérée et magique. Anne Kahane. Dualités Dualities, Joyce Millar, Consultants en arts Inc, 2023, 260 pages

Neshat est donc bien loin de vouloir représenter les femmes iraniennes comme des victimes, reproche que certaines personnes ont pu lui faire en janvier dernier lors de la présentation de cette oeuvre vidéo à la galerie Gladstone de New York. « Mais il y eut aussi beaucoup de gens qui ont pleuré lors du vernissage », ajoute-t-elle.

Certains lui reprochèrent aussi de s’approprier, de piller des oeuvres comme Portier de nuit (1974), de la cinéaste Liliana Cavani, ou Salò ou les 120 journées de Sodome (1975), de Pier Paolo Pasolini… « Mais je n’ai jamais vu ce film de Pasolini, cinéaste que j’adore… Comment aurais-je pu lui voler l’idée de son film ? Mais même si j’avais été inspiré par des artistes ou cinéastes, n’est-ce pas une chose très normale dans le milieu des arts ? »

Censure de l’art ?

Cette oeuvre a donc interpellé bien des visiteurs. « Pourtant, je n’ai pas fait une oeuvre aussi politique que Women of Allah… », une série de photos qu’elle a créée entre 1993 et 1997.

Mais ces réactions négatives viennent peut-être du fait que le monde a changé… Pourrait-on encore réaliser et présenter des films aussi troublants que Portier de nuit ? De nos jours, doit-on créer des oeuvres aseptisées ?

Photo: Kevin Delamour

« En tant qu’artiste venant d’Iran, pays où il n’y a pas de liberté d’expression, où règne la censure, j’ai tout de même trouvé en Occident des questionnements troublants concernant la représentation de la nudité, ou, simplement comme ici, concernant le fait de montrer une femme en partie dénudée encerclée d’hommes portant des uniformes… Avec l’histoire du nu en Occident chez Michel-Ange ou Rodin, pourquoi est-il difficile de montrer des images de mon travail exhibant des corps nus ? Le conservatisme qui se répand en Occident touche parfois à celui du Moyen-Orient. Je ne m’attendais jamais à retrouver cela en Amérique. La vision de l’homosexualité représentée par Pasolini ou de la brutalité exhibée dans Portier de nuit de Cavani sont de nos jours difficilement montrables. Les films d’action sont les seuls à pouvoir exhiber encore de la violence. Mais si une oeuvre en art contemporain ou un film d’auteur montre la guerre, la violence, le fanatisme ou des sujets comme celui des réfugiés, alors les réactions sont très fortes… Lors de la présentation de The Fury en janvier dernier, ma galerie a reçu des menaces ! Et cela sera donc peut-être difficile pour un musée d’acquérir une pièce comme la mienne qui parle de viol… Un musée va-t-il décider d’au moins montrer cette oeuvre ? C’est peut-être trop risqué. Et maintenant, les institutions ne veulent plus prendre ce type de risque. »

Mais vous, lectrices et lecteurs, attrapez au vol cette occasion de voir cette oeuvre bouleversante.

The Fury De Shirin Neshat. Au Centre Phi, jusqu’au 20 août.