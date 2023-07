L’église de Saint-Thuribe rouvre ses portes pour accueillir Riopelle

Fermée depuis dix ans au grand public, l’église de la petite municipalité de Saint-Thuribe, située dans la région de Portneuf, rouvre ses portes en présentant une exposition exclusive du célèbre peintre Riopelle.

C’est à l’initiative d’un collectionneur privé anonyme résidant de la région qu’est née l’idée de l’exposition Riopelle à Saint-Thuribe dans l’église du petit village de 300 habitants.

« L’église a été fermée pendant plusieurs années et c’est le choix du collectionneur en question d’y exposer les oeuvres. C’est vraiment son idée, son souhait » explique Jeanne Couture, directrice générale d’Artefact urbain, productrice déléguée de l’exposition.

L’exposition permettra au grand public de renouer avec ce bâtiment historique qui fait partie du patrimoine religieux du Québec.

« Les deux portes de l’église sont ouvertes, accueillantes, pour qu’on puisse la visiter après presque 10 ans », se réjouit Mme Couture.

Photo: Artefact Urbain

Il s’agit, selon elle, d’une belle occasion pour une réflexion collective sur la nouvelle vocation de l’église. « L’ouvrir au public avec un projet Riopelle, ça permet de faire germer des idées et d’avancer une réflexion citoyenne », lance-t-elle.

Une collection originale

L’exposition Riopelle à Saint-Thuribe présente, du 24 juin au 3 septembre, un corpus de 21 eaux-fortes réalisées par l’artiste en 1968 alors qu’il vivait à Paris.

Ces oeuvres, réunies pour la première fois dans cette exposition exclusive, ont été créées dans un même élan créatif. Elles apparaissent sous forme d’un bestiaire dans un style plus figuratif, que l’on n’associe pas nécessairement à Riopelle.

« Nous présentons un corpus très intéressant, relève Mme Couture. On y retrouve des animaux étonnants, comme un singe, un serpent, un homard et un éléphant, des oeuvres qu’on n’est pas habitué de voir chez Riopelle. » L’exposition attire, selon elle, des amateurs qui connaissent bien le travail de l’artiste et qui se déplacent de loin pour voir ces oeuvres en personne. « Nous attendons des gens en provenance de Calgary et de Vancouver dans les dernières semaines de l’exposition », indique Mme Couture.

Bougie d’allumage

Pour la petite municipalité, les festivités ne se limitent pas à l’exposition des oeuvres de Jean Paul Riopelle. Avec une programmation musicale et artistique, Saint-Thuribe compte mettre de l’avant de nombreux artisans de la région avec, entre autres, des concerts, des ateliers de poterie, des soirées poésies et de la création de murales.

Le côté gourmand n’a pas été négligé, une « programmation agroalimentaire » mettant en vedette des chefs de la région. Un restaurant éphémère de 80 places a également été créé dans la salle communautaire du village.

« On a utilisé l’exposition Riopelle comme levier au développement régional, économique et culturel. C’est un projet beaucoup plus vaste que seulement l’exposition ; ça se veut également une bougie d’allumage, un incubateur pour les entrepreneurs agroalimentaires du coin qui leur permet de tester leurs produits », souligne la directrice générale d’Artefact urbain.

Quelque 1000 personnes ont déjà visité l’exposition depuis son inauguration, le 24 juin. Les organisateurs espèrent attirer entre 6000 et 8000 visiteurs d’ici la fin de l’été, un exploit, selon Mme Couture. « C’est beaucoup pour une petite municipalité comme Saint-Thuribe. »