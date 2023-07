Caroline Schub: la profondeur d’un autoportrait

Sur la rue Ontario, au troisième étage du numéro 916, l’Espace Maurice bouillonne à l’occasion du vernissage de Sterile, de Caroline Schub. L’artiste multimédia, originaire de la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York, et la fondatrice et commissaire d’exposition de la galerie, Marie Ségolène C. Brault, conversent chaleureusement avec les visiteurs — la torpeur d’une soirée accablante de canicule n’aura pas eu raison d’une vive curiosité à l’égard des autoportraits qui jonchent le plancher et les murs. Les quelques photographies et sculptures montrées interpellent ainsi nos yeux et notre conscience en raison de leur nature percutante : sang, urine, sexe, os, chair, perfusions, seringues. Il s’agit, de fait, d’une véritable mise à nu pour mieux raconter ce qui ne se voit pas de prime abord.

« Tout ça a fermenté dans mon corps durant la pandémie, explique Caroline Schub, atteinte d’une maladie chronique. Même si j’ai déjà publié un livre en 2021, ça m’a pris du temps avant d’être prête à partager directement mes créations avec le public. » Sa rencontre et ses échanges avec Marie Ségolène C. Brault furent pour l’artiste un déclic, un peu comme si les planètes venaient de s’aligner en faveur d’une exposition. « Je me sentais en sécurité pour montrer Sterile à l’Espace Maurice », dit-elle.

Sur place, lorsque Caroline Schub est présente, il est même discrètement suggéré aux invités de porter un masque. « C’est important pour moi, puisque je suis immunodéprimée, que les gens qui ont d’autres privilèges soient solidaires », confie l’Américaine, très heureuse de passer à la vitesse supérieure et de voir de nouvelles personnes interagir avec ses oeuvres. Et de poursuivre : « Si quelqu’un peut se sentir connecté à mon travail ou appréhender un vécu différent du sien, comme l’expérience d’une maladie chronique, alors je suis reconnaissante. » Pour elle, les discussions qui en découlent sont toutes à nourrir, à chérir.

Si Caroline Schub s’adonne aux autoportraits depuis 2010, c’est parce qu’ils sont pour elle une manière de se préserver tout en laissant une trace, en documentant son récit et son expérience. « Chacun a sa propre relation à son corps. La façon dont je vis la maladie ne veut donc pas dire que ça doit être le cas pour tout le monde. Mais être artiste me permet d’inventer un langage pour être comprise, des autres comme de moi-même », indique-t-elle.

Ses oeuvres sont également un outil essentiel à la prise de recul. Ou, plutôt, de hauteur. « J’ai été très isolée, en tant qu’enfant, puis en tant qu’adulte, mais ce sont les contacts qui nous aident à nous épanouir », fait-elle remarquer.

L’artiste espère pouvoir aussi bénéficier du dialogue sur la santé ouvert, en quelque sorte, « grâce » à la pandémie. « Quand je repense à mon enfance et à ma jeunesse, je n’ai pas le souvenir de connaître tant de gens que ça qui créaient à partir de quelque chose que je ressentais aussi, à savoir une maladie invisible », confie-t-elle, aspirant aujourd’hui à toujours plus de cohésion.

Une vision protéiforme

Et tant qu’à matérialiser l’indécelable, l’impalpable, Caroline Schub prend plaisir à explorer l’autoportrait, à le modeler à sa guise. « Pourquoi est-ce que j’utilise mon corps dans son ensemble ? C’est que, pour moi, les autoportraits ne sont pas nécessairement une réplique exacte. Ils ne doivent pas forcément me ressembler », dit l’artiste. Sa sculpture To Skin as Single Use II, conçue de plâtre, de silicone et de ficelle pour reproduire des os et de la chair humaine, elle l’envisage en effet comme un autoportrait tangible. « Parce que je me dissèque, que je crée des artefacts et me mets à l’intérieur de différents objets, je peux traduire le malaise que je ressens dans mon corps », précise-t-elle.

Quant aux photographies, Caroline Schub les prend elle-même depuis sa maison aux États-Unis. « C’est très important, car si je ne me sens pas bien, je peux le faire [prendre des photos] dans mon lit », dit-elle. Ces images de Sterile ont notamment été prises alors qu’elle était coupée du monde, pendant la crise de la COVID-19. « Tout ce qu’on voit sur ces autoportraits, ce sont mes propres déchets médicaux. C’était crucial pour moi de faire le portrait de mon immobilité et de mon corps de différentes façons grâce aux matériaux », ajoute-t-elle. Pour mieux nous emmener dans son univers, l’artiste se sert par ailleurs de plusieurs formes d’art, qui s’alimentent les unes les autres. « Quand je fais de la photo, je pense tout de suite à l’écriture d’un poème où j’utiliserais les mêmes symboles, par exemple. »

Bien que Sterile n’ait pas la forme d’un documentaire comme tel, la brutalité vécue et retranscrite par Caroline Schub transcende le corps physique de celle-ci afin de nous confronter à notre malaise, quel qu’il soit.

Sterile De Caroline Schub. À l’Espace Maurice, du mercredi au samedi, de midi à 17 h, jusqu’au 15 juillet.