L’art de décoloniser le musée

Après la théorie, la pratique. Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a adopté au début de la décennie un plan stratégique sur cinq ans (2021-2026) pour décoloniser ses perspectives. Les effets artistiques très concrets de cette nouvelle orientation s’exposeront avec la grande fresque généalogique Les Canadiens noirs (après Cooke) de l’artiste montréalaise Deanna Bowen, présentée à compter du 15 juillet le long de la façade sud de l’établissement, à Ottawa.

« Un des buts du plan stratégique est de renforcer les liens communautaires par des expériences artistiques transformatives : on a ça évidemment avec ce travail sur la façade du musée et à cette échelle, dit en entrevue au Devoir le conservateur du MBAC Jonathan Shaughnessy, commissaire de l’expo. Il y a toujours cette idée que les oeuvres d’art exposées sont importantes en soi et pour les artistes qui les créent. Deanna est une artiste importante en art contemporain. Elle travaille depuis deux décennies et plus pour revoir l’histoire complexe de notre pays en la liant toujours à l’histoire de sa famille. »

Il s’agit du deuxième volet de la série Femmes en tête, inaugurée en 2001 avec Barcelone, 2003-2021 de Geneviève Cadieux, qui enseigne l’art depuis des années à l’Université Concordia, tout comme Mme Bowen, dans son cas depuis un an. La nouvelle fresque photographique généalogique, tirée d’archives personnelles et publiques, commencera par une évocation de l’arrière-arrière-arrière-grand-père de l’artiste et se terminera à la naissance de sa propre mère, en 1943. Le parcours historique intégrera des références à l’abolition de l’esclavage au Royaume-Uni (1833) et à l’article de Britton B. Cooke (évoqué dans le titre de l’expo) publié par le magazine Maclean’s en 1911 pour lancer une pétition contre l’immigration des Afro-Américains au Canada.

Deanna Bowen est la descendante de deux familles noires qui ont quitté l’Alabama et le Kentucky pour l’Alberta. Elle-même est née en Californie. Elle partage son temps entre Toronto et Montréal. Sa pratique artistique auto-ethnographique entremêle son histoire familiale et la grande histoire nationale, continentale et mondiale.

« Avec cette exposition, je veux tout simplement dire que nous sommes toujours là, ma famille et moi, répond la professeure Bowen quand on lui demande ce qu’elle souhaite transmettre avec cette nouvelle création. Le gouvernement fédéral a voulu nous effacer, nos histoires ont été gardées et étudiées. Elles sont présentées pour que d’autres communautés immigrantes les entendent et soient encouragées à parler à leur tour. »

L’exposition se déploiera sur 17 grands panneaux reproduisant 35 images. Les journalistes ont pu voir une sélection en ligne mercredi midi.

Les photographies sélectionnées sont travaillées par l’artiste, parfois pour inverser les négatifs, parfois pour teinter les images. On y retrouve des portraits d’hommes blancs puissants de la période traitée, dont le marquis de Lorne, gouverneur général lors de la création d’institutions culturelles (dont le MBAC), et des premiers ministres (Macdonald, Laurier et Mackenzie King).

Le Groupe des Sept est évoqué par une image montrant une oeuvre d’A. Y. Jackson. Des médias ont relayé l’idée que l’expo dénonçait le suprémacisme blanc (une photo du Ku Klux Klan à Vancouver figure dans la sélection), tout en liant cette idéologie raciste à la plus célèbre école artistique canadienne.

Mme Bowen explique que l’article anti-Noirs de 1911 dans le magazine canadien était accompagné d’une reproduction d’un dessin de Lawren Harris, un des Sept. « Ça ne prouve pas que Harris savait que cet article serait publié en même temps que son oeuvre, mais ça illustre que la logique de l’article était une idée courante et discutée ouvertement. Il aurait donc pu le savoir que son image serait incluse dans ce travail et il l’a probablement su, mais peu importe. »

Mais encore ? « Le Groupe des Sept est évoqué dans l’expo — et je sais que ça énerve les gens — à cause de Barker Fairley, grand défenseur du Groupe qui a signé la pétition de 1911 demandant l’interdiction de l’immigration noire au Canada. » Elle donne d’autres explications concernant l’absence de Noirs ou d’Autochtones dans les toiles du Groupe, des réseaux sociaux autour des artistes, du minstrel show présenté au Arts and Letters Club de Toronto où socialisaient tous ces gens importants de l’époque, etc.

« Il y a beaucoup de raisons pour établir des liens avec la “suprématie blanche”, dit encore l’artiste. En fait, on parle de l’impérialisme britannique. » Et l’expo en parlera, donc.

M. Shaughnessy précise que pour lui toutes ces profondes questions ne devraient pas uniquement être traitées par des membres des minorités ethnoculturelles, disons de la communauté BIPOC (Black, Indigenous and people of color).

« Qu’est-ce que ça veut dire d’interroger un peu l’histoire qu’on nous soumet toujours ? Notre exposition récente sur Rembrandt a aussi posé des questions importantes. Peut-on encore aimer Rembrandt quand on sait ses liens avec l’esclavage ? J’ai trouvé la présentation très belle et j’ai trouvé intéressant qu’on nous rappelle qu’il y a tout un monde, toute une histoire derrière les toiles. J’apprécie aussi beaucoup quand les artistes contemporains proposent des liens avec l’art et les oeuvres du passé. »