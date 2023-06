Portrait de profil du nouveau directeur du Musée des beaux-arts du Canada

Le 7 juin dernier, le jour même de l’annonce officielle de la nomination de Jean-François Bélisle à la tête du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), le New York Times annonçait en ligne la mort des directeurs de musée. Les directeurs à l’ancienne, on s’entend — les historiens de l’art ou des civilisations omniscients —, maintenant remplacés par des timoniers capables d’assumer un rôle beaucoup plus complexe et délicat.

En plus de grandes qualités intellectuelles et, si possible, un carnet de bal international bien rempli pour maintenir les bonnes relations avec les musées prêteurs, le poste exige de décoloniser son institution ; de gérer de nouvelles générations d’employés allergiques à l’autorité ; de négocier avec les groupes de pression JEDI (justice, égalité, diversité, inclusion) ; de prendre le virage vert ; d’amadouer les grands collectionneurs et donateurs ; de composer avec des compressions budgétaires ; de maîtriser les communications et les relations publiques. Et il en reste encore.

« Il ne s’agit plus seulement d’art : les dirigeants de musées d’aujourd’hui doivent de plus en plus affronter les révoltes du personnel et les appels à rendre les oeuvres d’art pillées tout en naviguant sur les troubles sociaux et les controverses sur la justice sociale », résumait l’article du grand quotidien new-yorkais.

Cette implacable vérité dépasse la frontière américaine.

Jean-François Bélisle a lu le jour même la synthèse du New York Times, qui a essentiellement confirmé ce qu’il savait et ce qui l’attendait. « On ne pense pas à tous les jours aux compétences exigées pas ce poste, mais quand je les ai vues étalées dans le NYT, je me suis rappelé à quel point c’est un emploi diversifié », dit M. Bélisle, que Le Devoir a rencontré deux semaines après sa nomination, la veille de la fête nationale. « C’est même un peu bizarre comme mandat et comme responsabilités. »

Jean-François Bélisle est aussi le premier à admettre que la marche est haute, très haute, pour passer du petit Musée d’art de Joliette, qu’il dirigeait depuis 2016, au plus grand musée du Canada, qu’il pilotera à compter du 17 juillet. Mais comme le comité de sélection, qui l’a choisi à l’unanimité, comme les chroniqueurs et les spécialistes du secteur, qui approuvent sa nomination annoncée à la mi-juin, il sait avoir tout ce qu’il faut pour l’enjamber.

« Toutes les louanges que j’ai reçues me font un peu peur, parce que j’ai l’impression de me faire dépeindre de manière un peu trop idéalisée », confie M. Bélisle. « La chute du piédestal serait facile, et ça, ça me stresse. La hauteur de la marche, elle, ne me stresse pas. Il y a des centaines d’employés à Ottawa et une cinquantaine à Joliette. Mais je ne gère pas les cinquante et je ne gérerai pas les centaines. La structure demeure la même. Il y a une dizaine de départements, et on va travailler de concert. »

Le monde des musées en crise

Ce sera donc tout un contraste, parce que si le monde muséal subit une grande transformation, le MBAC a bien mal négocié sa propre mutation depuis le tournant de la décennie. L’ancienne directrice a fait adopter un nouveau plan stratégique qui a entraîné des dizaines de mises à pied et de démissions sur fond de tensions avec les grands collectionneurs.

Les musées d’histoire ont pris le virage de la décolonisation depuis des années, souvent sans créer de tempête. La transformation en ce sens du voisin institutionnel du MBAC, le Musée canadien de l’histoire, s’est faite sans remous ou presque. Mais le MBAC, lui, a implosé sous la pression diversitaire et les effets se font à l’intérieur et à l’extérieur de ses murs.

Sans dévoiler ses plans concrets et complets (« il est beaucoup trop tôt »), le nouveau directeur dit miser sur la dépersonnalisation des débats pour ressouder son nouvel établissement. « Il faut se recentrer sur l’oeuvre, sur le travail des artistes. Les pistes intéressantes viennent de là. Elles ne viennent pas du commissaire, du conservateur, du directeur », dit-il.

Il ajoute que les musées d’art — et pas seulement leur direction — ont longtemps été refermés sur eux-mêmes tout en travaillant sur plusieurs temps interconnectés. Les oeuvres y sont conservées si possible pour l’éternité ; les conservateurs préparent les expositions pendant des années ; la médiation reçoit les visiteurs au jour le jour. « Il ne faut pas perdre de vue qu’on travaille tous pour le même but. »

Les parents de Jean-François Bélisle étaient diplomates, et le nouveau directeur du MBAC semble avoir retenu quelques leçons de ce monde du compromis. Après des études secondaires aux États-Unis, il a pensé se diriger vers l’architecture, mais un cours optionnel en histoire de l’art suivi pendant une année préparatoire en génie à l’Université Concordia a changé sa vie. « Le cours était donné par Janice Anderson. Elle m’a fait comprendre que l’histoire de l’art propose — et je caricature — une sorte de bande dessinée de l’histoire. C’est une façon de comprendre toute une époque à travers les créations artistiques. »

Si tu continues à n’exposer que des artistes hommes blancs, ça ne correspond pas à ce que l’on vit. Il faut comprendre qu’il manque des voix autour de la table et leur faire de la place.

La nôtre ne fait pas exception, et l’art se transforme parce que la société change. Les cérémonies des Oscar deviennent des lieux de réparation symbolique des tensions sociopolitiques de l’ère #MoiAussi et post-George Floyd aux États-Unis. Tous les lieux de culture prennent en quelque sorte le tournant diversitaire.

« C’est la suite de cette idée d’être témoin de son époque. On est en train de choisir ce qui va être retenu de notre temps », explique le directeur Bélisle. « Si tu continues à n’exposer que des artistes hommes blancs, ça ne correspond pas à ce que l’on vit. Il faut comprendre qu’il manque des voix autour de la table et leur faire de la place. Ce n’est pas une exigence propre au milieu de l’art, c’est une demande de la société au complet, et il était temps que le monde de l’art le réalise. »

Encore Riopelle

Quand le directeur Bélisle va rentrer au travail dans quelques jours, et pour les prochains mois, il pourra voir l’installation de l’artiste montréalaise Deanna Bowen traitant de « l’héritage colonial » pour « rejeter du revers de la main l’histoire raciste du Canada ». Les dix-sept grands panneaux accrochés à l’extérieur du musée dénoncent le suprémacisme blanc avec un panorama d’hommes puissants, dont John A. Macdonald, Wilfrid Laurier, Mackenzie King et… le Groupe des sept.

La décision de célébrer le 100e anniversaire de naissance de Riopelle à Ottawa (un autre homme blanc) a déjà créé des tensions au MBAC. L’exposition est maintenue pour la fin de l’année et le nouveau directeur ne peut la juger dans le détail. Il rappelle tout de même que lui-même a présenté l’exposition Un lieu de mémoire à Joliette, qui rapproche les oeuvres de Riopelle à des productions récentes d’artistes contemporaines étrangères, toutes des femmes. Elle tourne à Baie-Saint-Paul en ce moment.

« Cette exposition instaure un dialogue avec un monument moderne », explique M. Bélisle. « Ça se fait, et je suis convaincu qu’il faut continuer à le faire pour enrichir les discussions. Les musées doivent reconnaître leur biais et les biais des artistes à leur époque. Si on ne fait pas ça, on avance aveuglément sans rien apprendre. »

Il donne un autre exemple, qui concerne cette fois la collection permanente et encyclopédique du Musée d’art de Joliette, qui compte 9000 oeuvres couvrant 5000 ans d’histoire de l’art. Le musée a activé le roulement des oeuvres en salle et a surtout choisi de les « parasiter » (le terme est de M. Bélisle) avec des créations contemporaines. L’exposition Regards en dialogue présentait jusqu’en mai 2021 des commentaires vidéos d’Autochtones sur les représentations clichées de leurs ancêtres par Alfred Laliberté ou Louis-Philippe Hébert.

J.-F. Bélisle, directeur de musées 2.0, avoue ne pas être un amateur des expositions vedettes à l’ancienne, qui ne servaient souvent qu’à attirer du public à la pelle avec des oeuvres archiconnues (les impressionnistes, l’Égypte pharaonique, etc.). « Une nouvelle expo Degas exactement pareille à celle faite il y a 40 ans, à quoi bon ? Pourquoi ? Pour faire venir deux millions de visiteurs ? J’aimerais mieux faire venir deux millions de visiteurs avec une autre proposition. Une autre forme de blockbuster, donc, oui, peut-être. »

Il croit aussi que le Canada — et le MBAC en particulier — peut donner des exemples de saine décolonisation au reste de la communauté muséale mondiale. « Notre niveau de réflexion, de recherche et de discussion est très avancé sur ces questions. On a un point de vue intelligent, intéressant et important, qui serait selon moi bienvenu sur la scène internationale. »

Cliques et chapelles La crise au MBAC a aussi révélé des tensions avec de grands collectionneurs et certaines galeries d’art du pays. Le programme d’achat a été arrêté. De grands mécènes ont écrit au ministre du Patrimoine, de qui relève le musée amiral de la flotte canadienne, pour lui demander de choisir un candidat qui les respecterait davantage (qui ne négligerait pas leurs trésors historiques en privilégiant maintenant l’art de la diversité, comprend-on). Ils ont même offert de bonifier le salaire du directeur, jugé trop bas, pour attirer des candidats de prestige. L’art et l’argent ont toujours avancé en cordée. Le Canada a choisi de laisser les collections nationales s’enrichir par les dons de collectionneurs privés, moyennant des avantages fiscaux, en minimisant presque partout les budgets d’acquisition. M. Bélisle connaît très bien le marché. Il a dirigé l’Association des galeries d’art contemporain du Québec ; il a lancé puis dirigé le centre d’art contemporain L’Arsenal, à Montréal. « J’ai la chance de connaître les collectionneurs, dit-il. J’ai souvent travaillé avec des collègues (des artistes, des commissaires, des directeurs) qui ne connaissaient pas le monde des collectionneurs et qui le voyaient comme une force externe — sans aller jusqu’au grand méchant loup, mais en allant dans cette direction », raconte-t-il. « Moi, ça n’a jamais été le cas. Je n’ai jamais senti de pression dans un sens ou dans l’autre, de tentatives de contrôle d’un bord ou de l’autre. » Quand il était étudiant, il ne comprenait déjà pas la raison d’être des chapelles et des factions dans le monde de l’art. Les professeurs critiquaient les recherches des muséologues, qui réduisaient les galeristes à des marchands, qui parlaient à leur tour des universitaires comme des pelleteux de nuages. « On est tous là parce qu’on adore l’art, et je me demandais pourquoi on ne pouvait pas collaborer davantage. » « Pendant les 10 premières années de ma carrière professionnelle, j’ai donc essayé d’explorer toutes les sous-sections de ce monde. J’ai travaillé pour l’UNESCO. J’ai travaillé pour la fondation du roi d’Espagne. J’ai dirigé une galerie à New York. J’ai travaillé à Rome, à Bangkok, à Genève. Je voulais comprendre les différences des milieux. Il n’y en a pas : on est tous là pour l’art », résume le nouveau directeur du MBAC.