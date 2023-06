Caroline Cloutier, toujours en quête lumineuse

Pour comprendre comment les artistes d’ici façonnent la matière pour en extraire leur vision du monde, il faut aller à leur rencontre. Mise en lumière est une série de portraits qui paraît toutes les fins de mois. Des incursions dans l’univers de créateurs qui travaillent leurs oeuvres de manière inusitée, en retrait de l’actualité culturelle.

Des trompe-l’oeil et des images qui n’ont pas l’apparence d’images, Caroline Cloutier en produit depuis les débuts de sa carrière, il y a une dizaine d’années. Et même avant. À l’époque, la finissante au baccalauréat en arts visuels et médiatiques, à l’UQAM, expose des jeux « d’ombres et de lumière » obtenus avec du papier froissé.

« C’étaient des gestes sur le papier. Mais ce que je montrais, c’étaient des photos qui avaient l’air du 3D, pour vrai, se souvient la diplômée de 2009. J’y ai vu le potentiel optique. Après, à ma première expo [en 2012], [j’ai travaillé] les fausses ouvertures. »

Dix expositions individuelles plus tard, Caroline Cloutier détaille, dans son nouvel atelier, sa pratique, qui ne s’est pas construite comme une suite de pièges. Au contraire : plutôt que de cacher, elle révèle. « Je fais de la photo pour montrer de la lumière », résume la Montréalaise.

Celle qui se définit comme « une artiste visuelle qui fait de l’installation, de la photographie et maintenant du dessin » écrit, oui, avec la lumière, sa part photographe. Plus que matière, la lumière est son sujet, son obsession : le terme sera prononcé une quarantaine de fois pendant l’entrevue.

« On me demande pourquoi je ne montre pas mes sculptures en papier. [Ce que je fais, c’est] figer un moment lumineux. Tout est à propos de la lumière, non de l’objet. Les formes sont prétexte à des jeux de lumière », dit-elle.

La lumière, un trait commun. Autant que possible directe, crue, afin d’exalter les contrastes, renforcer les illusions. « Mes fausses ouvertures dans le mur ne sont qu’un dégradé de gris. Elles fascinent, je crois, parce qu’on imagine ce qu’il y a de l’autre côté. On se projette, on est dans notre psyché. Ça met en question notre perception de la vie », insiste la native d’Amos.

Papiers froissés, pliages et découpages de type kirigami, percées murales, lignes droites hier, rondeurs aujourd’hui… Les prétextes de Caroline Cloutier varient d’un projet à l’autre. Le processus, lui, suit un seul chemin : fabrication des mains dans l’atelier, séance photographique avec lumière naturelle, postproduction de l’image à l’ordinateur.

Les couleurs du blanc

Trois semaines se sont écoulées depuis que Caroline Cloutier s’est installée dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Son domicile à l’étage, son atelier, dans ce demi-sous-sol plutôt confortable. Et surprenant, quand on sait que l’artiste cherche le soleil. Elle ne s’en soucie pas. Dans le salon, en haut, « la lumière directe est vraiment forte ». Puis, elle a une cour. « La lumière rough du soleil, à 13 h 30, c’est parfait », dit celle qui a travaillé ainsi, durant l’été 2022, lors d’une résidence à Banff.

Capter la meilleure luminosité est son objectif. Patience et observation, ses qualités. L’appareil photo, son outil. Un outil réfléchissant comme le miroir et l’acier poli, qu’elle a déjà utilisés. Son atelier idéal aurait beaucoup de fenêtres. Mais le nouveau la satisfait, car il reste accessible « dès que je suis prête à photographier ».

Sans se réclamer de l’instant décisif de Cartier-Bresson, Caroline Cloutier cherche « le phénomène lumineux », celui qui « disparaît très, très vite ». « J’ai l’air de ça quand je travaille », dit-elle, en mimant les positions qu’elle adopte lorsqu’elle cherche le meilleur angle pour exploiter le soleil entrant.

Tout part, chez elle, du regard. Si, en musique, l’oreille absolue est précieuse, en arts visuels, peut-on parler de l’oeil absolu ? Celui de Caroline Cloutier, par exemple.

« Je vois des couleurs dans le blanc », dit-elle, en montrant ses photos de détails architecturaux blancs. « Quand je les observais, je voyais apparaître des couleurs. » À l’ordinateur, elle a eu la confirmation qu’elle « n’hallucinait pas ». Son art tient à cette anecdote : révéler ce qui est imperceptible. « Le blanc n’existe pas », concède la femme à l’oeil non bionique.

Atelier libre

Celle qui s’est fait connaître par des installations en nuances de gris (et de blanc) se tourne peu à peu vers la couleur. Le bleu est apparu, grâce à l’utilisation d’un filtre, lors d’une résidence à la Fondation Guido Molinari. Les verres colorés se sont ajoutés à Banff. Le pastel a surgi en 2023, lors d’une retraite dans le désert californien. Depuis, c’est ce qui occupe sa tête — et ses mains. Elle dessine des formes colorées avec la paume, qu’elle photographie par la suite.

Le résultat, obtenu après un découpage numérique, a été exposé ce printemps, d’abord à la foire Plural, puis à Toronto, où son galeriste montréalais, Nicolas Robert, gère un second espace. Et ce n’est pas terminé.

Sur sa table de travail, sur un mur, un peu partout, on trouve des traces d’un monde soudainement coloré et de la série d’oeuvres toujours en cours. « C’était noir et blanc, hyper contrasté et… bang ! Ça jaillit, plein de couleurs, dit Caroline Cloutier. Dans le blanc, toutes les couleurs sont contenues, là, je les déploie. »

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Le séjour californien l’a poussée dans une réflexion sur la vie et ses cycles, ainsi que vers un changement esthétique : au lieu de l’évocation architecturale — une « géométrie très raide » —, elle cible des formes courbes, organiques, fluides. La combinaison couleur-rondeur lui semble infinie.

« Je m’intéresse à la géométrie sacrée, confie-t-elle, où chaque forme a une couleur dominante, avec des vibrations différentes. Ça reste de l’abstraction, mais les formes courbes, on les retrouve dans la nature, comme les cellules ou les astres. Elles parlent de la vie. Ça fonctionne avec mon sujet, la lumière naturelle. La lumière [surgit], parce qu’on tourne autour du soleil. »

Sa pratique, elle, ne tourne pas en rond. Tant qu’elle aura un atelier où elle peut poser pied sur une exploration sans fin. La nouvelle dessinatrice plonge dans un rituel méditatif, suit son instinct, laisse émerger des formes, sans penser au résultat final. « Je vais dans une direction, sans me l’expliquer. Je ne suis pas dans le rationnel. Je raisonne après, en postprod, et jette plein d’affaires. Mais l’atelier, c’est la liberté. »