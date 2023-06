Jen Aitken, sculptrice des faces cachées

L’atelier encombré de Jen Aitken ne nous trompait pas en cette fin de journée d’avril. L’artiste torontoise était en pleine élaboration de l’exposition qui, deux mois plus tard, serait sa plus importante dans un établissement majeur. Pendant l’entrevue, un pas en arrière de plus et on aurait presque marché sur une sculpture. Il y a eu plus de peur que de mal : Altered Cylinder B (Crouching), l’oeuvre en question, fait partie de The Same Thing Looks Different, l’exposition qui débute ces jours-ci au centre d’art contemporain Power Plant, sur les bords du lac Ontario.

« C’est mon plus gros show. C’est pourquoi j’ai fabriqué une maquette », m’a-t-elle dit, pointant chaque petit élément. Minutieuse, soit. Avait-elle le choix ? Son art, une variation des figures géométriques de base (carré, triangle, cercle), repose sur la « prise de conscience » de l’espace entre les oeuvres, l’architecture et le public. « J’aimerais que les gens quittent l’exposition avec cette prise de conscience et qu’ils l’appliquent dans leur vie de tous les jours », indique-t-elle.

« J’ai commencé à travailler avec une maquette à cause d’un coin dans le fond de la salle qui n’est pas à90 degrés. C’est inhabituel, et bizarre, dit-elle en marchant jusqu’au mur qu’elle a reconstitué à l’échelle. Ce coin a une telle énergie qu’il nous attire vers lui. L’oeuvre [que je place là] devrait repousser cette énergie. »

Jen Aitken ? C’est la nouvelle coqueluche au-delà de l’Outaouais. « Une des voix fortes de la sculpture au Canada », selon Sarah Milroy, la réputée critique devenue conservatrice en chef d’un musée en banlieue de Toronto — la Collection McMichael d’art canadien. « En dialogue avec les angles et les plans inclinés des structures modernistes, [Aitken] prend possession de l’espace et le remplit à ras bord avec une nouvelle poésie, en mouvement », écrit-elle dans la publication parue en marge de l’installation que l’artiste a présentée en 2022 dans ce musée de Vaughan.

Née à Edmonton en 1985 et, pour ainsi dire, en plein art — mère commissaire d’expositions, père designer —, Jen Aitken pratique la sculpture et le dessin depuis une dizaine d’années. Si on exclut ses années de baccalauréat à Vancouver (diplômée en 2010 de l’Université Emily Carr), Toronto (et ses environs) est sa ville reine : elle y a obtenu sa maîtrise en 2014 (à l’Université Guelph), elle y vit aujourd’hui, soutenue par une galerie locale (Nicholas Metivier), elle y puise son inspiration, cimentée dans sa prédilection pour le béton.

Montréal a pourtant joué un rôle déterminant dans sa jeune carrière, en particulier la défunte galerie Battat Contemporary, la première qui l’a représentée. Jen Aitken garde un souvenir heureux de l’enseigne de la rue Alexandra, où « on [lui] donnait beaucoup de liberté ». Son année 2016 aura été très montréalaise : deux expositions se sont succédé, à Battat puis au centre Clark. C’est lors de la première que la future commissaire du Power Plant l’a découverte.

« Elle était jeune et montrait une grande assurance dans son travail des matériaux, se rappelle, à l’autre bout de l’écran, Adelina Vlas. Son mélange de béton, si lourd, et de mousse, si légère, créait une grande tension. » Elle s’enorgueillit de pouvoir inclure deux oeuvres de cette époque, aujourd’hui conservées au Musée des beaux-arts de l’Ontario, dans l’exposition.

Avec Aitken, souligne-t-elle, on a la preuve que l’art est fait pour qu’on se frotte à lui, en vrai. « Quand on lit la liste de ses matériaux — béton, contre-plaqué, époxy —, ceux-ci ont l’air si familiers. Pourtant, elle les réinvente en de belles sculptures, en jouant avec la lumière, en nous faisant tourner autour d’elles », explique Adelina Vlas.

J’ai essayé [avec l’oeuvre Lexicon !] de reproduire le sentiment qu’un objet est un tout qui ne se résume pas en une seule vue. Plus on tourne autour, plus il change.

Minimalisme anthropomorphe

L’exposition The Same Thing Looks Different (La même chose semble différente) n’est pas une rétrospective : à part cinq oeuvres en béton, toutes les oeuvres datent de 2023. Qu’elles soient en fibre de verre, en bois ou en 2D — la vidéo d’animation Lexicon ! —, elles sont une variation sur le même thème. Ou, comme le dit son autrice, « un même langage formulé en différentes phrases ». « Le béton, à l’époque de ces oeuvres, c’était nouveau. C’était le début. Le reste [de l’exposition] découle aussi d’une nouvelle énergie », confie-t-elle.

Héritière de la mouvance minimaliste, Jen Aitken cite parmi ses références Sol Le Witt, Robert Morris et, de ce dernier, L-Beams, un ensemble de trois poutres en « L » qui multiplient angles et directions à suivre. Malgré tout, Jen Aitken ne se confine pas dans ce langage de l’art pour l’art désormais réfuté, ni dans une interprétation purement mentale. Adelina Vlas apprécie « son enracinement dans le quotidien », sa manière d’impliquer le public. « Les titres anthropomorphes des oeuvres cylindriques [Reaching, Crouching, Standing] invitent à s’identifier à elles », concède-t-elle. Leurs formes changeantes, comme celles de Lexicon !, sont des « chorégraphies statiques qui diversifient les points de lecture ».

« J’ai essayé, dit l’artiste, en parlant de Lexicon !, de reproduire le sentiment qu’un objet est un tout qui ne se résume pas en une seule vue. Plus on tourne autour, plus il change. » Cette première incursion dans l’audiovidéo (l’oeuvre est sonore) traînait dans ses affaires depuis des années. La voilà qu’elle se matérialise comme une introduction de son expo, un condensé ou l’envers, dans l’obscurité, de la salle lumineuse qui suit.

« L’aspect audio est important, affirme Jen Aitken. Ce sont différents sons — un souffle, un frottement — que je déforme légèrement. Ça donne l’idée d’une figure, qui reste vague. »

Autre femme admiratrice d’Aitken, Alex Bowron aime qu’elle fasse dans son essence de la sculpture. « La peinture, c’est une illusion de profondeur. La sculpture, c’est la profondeur. La première, on la regarde de dehors, la seconde, on est avec elle », explique la directrice de l’antenne torontoise de la galerie Nicolas Robert, où on l’a rencontrée. Jen Aitken, à ses yeux, « explore et explore encore » ce potentiel sculptural, loin des modes. « Ses oeuvres sont un antidote à ce qui fait du bruit. Elles permettent de respirer, d’être. » Il s’agit simplement d’ouvrir les yeux… et d’éviter de marcher dessus.

Jérôme Delgado était l’invité de Destination Ontario.

Jen Aitken : The Same Thing Looks Different Au centre d’art contemporain Power Plant, 231, Queens Quay West (Toronto), du 23 juin au 4 septembre