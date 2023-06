Armand Vaillancourt, icône iconoclaste 

Armand Vaillancourt fêtera à la fin de l’été ses 94 ans, mais il n’en demeure pas moins l’adolescent rebelle qu’il a toujours été, avec son tempérament insaisissable et son style flamboyant. L’excentrique peintre-sculpteur, qui affiche une forme resplendissante pour son âge, a encore des projets plein la tête. Trop, sans doute, atteste celui qui sait trop bien que le temps finira par lui manquer.

Cet infatigable créateur a le sentiment d’avoir encore tant à faire : tant de projets à réaliser, mais qui ne verront jamais le jour parce que les bailleurs de fonds lui mettent des bâtons dans les roues ; tant d’oeuvres qui doivent être restaurées, car elles ont été mal entretenues.

« Ma tête, elle n’arrête pas. Je travaille encore comme un jeune qui a envie d’exprimer quelque chose de neuf chaque fois. Mais je suis écoeuré de ne pas faire ce que je dois faire. J’ai l’impression de n’avoir encore rien fait de ma vie », tonne avec théâtralité Armand Vaillancourt, qui verse sans doute dans l’exagération.

Car rares sont les artistes québécois qui, comme lui, peuvent se vanter d’avoir connu pareille reconnaissance de leur vivant. De Chicoutimi à Val-des-Sources en passant par Plessisville, le Québec est jalonné de sculptures d’Armand Vaillancourt.

Mais la plus connue de toutes, la Fontaine Vaillancourt, se trouve à San Francisco. Immense structure formée de morceaux de béton qui s’entrecroisent, cette dernière a été inaugurée au début des années 1970 et est aussi appelée Québec libre, un nom en parfaite adéquation avec les préoccupations de l’époque.

L’indépendance du Québec, Armand Vaillancourt n’a jamais cessé d’y croire, mais il s’est fait aujourd’hui à l’idée qu’il ne la verrait pas de son vivant. « Il faut se tenir debout, il faut savoir se battre. […] Le combat pour l’indépendance, ça a été le combat de ma vie. Ce le sera encore le jour de ma mort. Ce jour-là, ce sera un grand désappointement que ce ne soit pas arrivé. Le plus grand de toute ma vie. J’ai tout mis pour ce pays-là. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour ça », résume le nonagénaire, qui porte fièrement la fleur de lys en écusson.

Oeuvre restaurée

Armand Vaillancourt sera fait mercredi grand officier de l’Ordre national du Québec à l’Assemblée nationale.

Deux jours plus tôt, il dévoilait la restauration de l’une de ses nombreuses oeuvres sans titre au Palais des congrès. À l’ouverture de l’endroit en 1983, celle-ci servait de portes en bois à l’une des salles. Rangée lors de l’agrandissement du Palais en 2002, elle est aujourd’hui accrochée au mur près de l’entrée qui donne sur l’avenue Viger.

Sur les planches de bois cordées qui composent cette création, Armand Vaillancourt avait retranscrit une lettre qu’il avait écrite en 1963, alors qu’il était un jeune diplômé de la défunte École des Beaux-Arts de Montréal. À sa correspondante, il racontait vivre très pauvrement. San Francisco n’était alors qu’un lointain projet. Armand Vaillancourt confiait à son amie galérer pour trouver des bourses.

On pourrait être tenté de croire que les choses ont beaucoup changé depuis, alors que ses sculptures et ses peintures se vendent quelques dizaines de milliers de dollars. Mais Armand Vaillancourt assure que non. « J’ai toujours été pauvre. Toutes les fois que je fais quelque chose sur la place publique, je me crucifie. L’argent, c’est comme si ça ne me touche pas. Je me suis fait fourrer par tout le monde, mais je n’ai jamais fait une banqueroute. Personne n’a réussi à m’arrêter », laisse tomber l’artiste avec le franc-parler qu’on lui connaît.

La cupidité qui ronge le monde

En entrevue au Devoir, Armand Vaillancourt s’est lancé ensuite dans une longue diatribe contre l’argent et le grand capital. Cet altermondialiste de la première heure fulmine contre les grandes entreprises qui polluent la planète. Il en veut aux dirigeants pour leur inaction, alors que les effets des changements climatiques se font déjà sentir.

« Si après cette claque sur la gueule, on ne se réveille pas, c’est qu’on ne se réveillera jamais. La race humaine ne serait pas la première à disparaître. Les dinosaures ont vécu des millions d’années avant de disparaître », souligne-t-il, les deux bras en l’air tellement le sujet le passionne.

Par conviction, il confie s’être endetté d’un million de dollars pour réaliser le monument en hommage au syndicaliste Michel Chartrand. La structure a été parachevée en 2016 à Longueuil.

Rien de trop beau pour la classe ouvrière. Armand Vaillancourt est fier d’en provenir, lui, le seizième d’une famille de 17 enfants de Black Lake, dans la région de l’amiante. Cette modestie aura inspiré la suite de ses engagements. Lorsqu’on lui mentionne qu’il est une icône, il est agacé. « Une icône ? What the fuck, sérieux ? » répond-il prosaïquement.

Pas de doute, Armand Vaillancourt est encore et toujours un adolescent.