Ottawa et Québec annoncent des investissements supplémentaires pour le MAC

Ottawa avec 50 millions et Québec avec 55 millions fourniront au total 105 des 116,5 millions de dollars du budget révisé du chantier de rénovation du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC). Les ministres Pablo Rodriguez (Patrimoine canadien) et Mathieu Lacombe (Culture et Communications du Québec) ont confirmé leurs participations combinées en conférence de presse vendredi midi à Montréal.

Le reste, soit 11,5 millions, proviendra du secteur privé par l’entremise de la Fondation du MAC qui pilote la campagne de financement.

Une tendance lourde dans le monde montre l’implication majeure du privé dans la construction des musées et centres d’exposition d’art contemporain. Après tout, les mégafortunes gonflent partout et les spéculations sur l’art lui-même sont sur une lancée stratosphérique depuis des décennies.

Rien qu’à Paris, capitale d’un des pays les plus intervenants publiquement en culture, ont été inaugurées ces dernières années La Bourse du commerce — Collection Pinault et quatre Fondations spécialisées (Cartier, Ricard, Louis Vuitton et Lafayette). À chaque fois le mécénat a permis l’installation dans un écrin construit ou retouché par un starchitecte.

Quand le Musée d’art moderne de New York (MoMa) a été agrandi il y a une vingtaine d’années, chacun des quarante membres du conseil d’administration a fourni 20 millions pour lancer le chantier. La campagne pour soutenir l’agrandissement du Musée national des beaux-arts de Québec (une société d’État comme le MAC) a ramassé 25 millions auprès de donateurs (dont 10 millions de Pierre Lassonde), soit le quart du budget du Pavillon Lassonde inauguré en 2016.

Alors, 10 % du budget du nouveau MAC fourni (encore théoriquement) par le secteur privé, est-ce assez, trop ou trop peu ?

« On reste quand même une société d’État du gouvernement du Québec », a répondu John Zeppetelli, directeur du MAC, à la conférence de presse organisé à la Place des Arts (PdA). Le MAC occupe la partie ouest de la PdA. « On est principalement une entité gouvernementale. Là on bénéficie de l’apport du gouvernement canadien aussi et de notre fondation qui nous aide énormément. Au départ le budget était un peu moindre et donc la Fondation contribuait un peu moins. Là, au fur et à mesure de l’évolution de ce projet qui a été exacerbé bien sûr par la surchauffe du marché, les prix ont augmenté et la contribution de la Fondation augmente. »

La Fondation Claudine et Stephen Bronfman a été remerciée pour son implication dans le dossier de la rénovation par M. Zeppetelli. M. et Mme Bronfman étaient sur place à la conférence de presse.

Le ministre Lacombe en a rajouté. « C’est notre responsabilité [gouvernementale de s’impliquer], a-t-il dit. En même temps je suis heureux de voir le privé contribuer. Quand on regarde ça dans l’ensemble, au Québec en ce moment, les grands projets sont faits avec l’apport du privé et le privé joue un rôle qui est très important. »

Un pari audacieux

Le budget du projet est passé de 51 millions en 2018 à 85 millions en 2022. Le ministre de la Culture affirme que l’objectif est de ne pas dépasser l’enveloppe de 116,5 millions allouée maintenant.

L’expérience passée et le contexte inflationniste postpandémique semblent rendre ce pari bien audacieux. « On a eu cette discussion, a dit M. Lacombe. Je suis confiant qu’avec la première mauvaise surprise, on a vidé cet espace de surchauffe.et que les prochains prix seront davantage collés à ce qu’on avait anticipé à la dernière mise à jour budgétaire du projet. On va tous se croiser les doigts. Mais je suis confiant. »

Le ministre a révélé que l’immense surprise révélée par l’ouverture des appels d’offres de la première ronde : le dépassement était de 275 % du budget sur les huit premières propositions sur 25. Le prochain appel d’offres est attendu à la fin de l’été, selon les informations du Devoir. L’ouverture souhaitée du nouvel immeuble reste fixée aux alentours de 2027.

Le directeur affirme que les espaces d’exposition doubleront dans son nouveau musée conçu par la firme Saucier + Perrotte. Le réaménagement de presque tous les espaces pour la réception du public et les expositions forcera aussi le musée à trouver des espaces pour l’entreposage de sa collection permanente.

« Je crois que nous doublons mathématiquement notre espace d’exposition, dit M. Zeppetelli. Tous les nouveaux espaces sont de qualités muséales. On ne peut pas y mettre de la peinture des années 50 ou 60 mais il y aura des espaces de circulation où on pourra absolument exposer des oeuvres adéquates dans ce contexte, de la sculpture, de la vidéo et d’autres formes. Donc on double les espaces d’exposition et on agrandit systématiquement les espaces consacrés à l’éducation. On aura aussi un rapport complètement différent avec la rue Ste-Catherine, avec une ouverture en transparence et en lumière. »