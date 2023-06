Le MAC 2.0 coûtera plus de 110 millions

Une nouvelle mouture du projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) hausse la prévision des coûts de construction à plus de 110 millions de dollars, selon les informations obtenues par Le Devoir. Le budget avait été évalué à 51 millions au lancement du projet en avril 2018, révisé à 57 millions en 2021, puis à 85,3 millions en 2022.

Québec et Ottawa vont annoncer ce vendredi midi le gonflement de leurs participations respectives dans ce chantier culturel majeur. Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, et le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, présenteront le dossier révisé dans une conférence de presse conjointe à la Place des arts (PdA) de Montréal.

Le MAC, une société d’État, occupe la section ouest de la PdA, une autre société d’État. L’immeuble est généralement jugé peu gracieux, avec son long mur aveugle longeant la rue Jeanne-Mance, en plus d’offrir trop peu d’espaces pour les différentes fonctions muséales, à commencer par l’exposition des oeuvres.

Les premiers rêves de transformation remontent au début de la dernière décennie. Une première incarnation projetée prévoyait carrément de détruire l’immeuble datant de 1992 pour construire un nouveau MAC plus grand et plus audacieux. Un projet présenté comme plus modeste avait finalement mené à un concours d’architecture remporté en 2018 par les firmes Saucier + Perrotte Architectes et GLCRM&Associés.

Le chantier, qui devait ouvrir l’an dernier, a finalement été stoppé net par la Société québécoise des infrastructures, en accord avec le ministère de la Culture, la PdA et le MAC. « Les soumissions reçues après le lancement de l’appel d’offres de construction lancée au printemps 2022 dépassaient largement les prévisions des experts », avait expliqué le bras immobilier du Québec.

Les bailleurs de fonds ont donc plus généreusement encore bonifié leurs participations. La proposition architecturale prévoit une nouvelle façade extérieure pour enjoliver et agrandir l’entrée principale. Les plans annoncent « près de 100 % d’augmentation des espaces et salles d’exposition ».

Cette formulation ne permet pas de distinguer précisément les espaces muséaux (par exemple, pour l’éducation des publics) des aires consacrées aux collections. Selon les informations obtenues par Le Devoir, le nouveau MAC ne proposera qu’environ 800 mètres carrés d’espaces d’exposition supplémentaire, dont une partie grugée sur une ancienne salle d’entreposage des collections en sous-sol.

« C’est beaucoup de bruit pour rien », a dit une personne liée à l’administration du musée qui désire conserver l’anonymat. Une autre personne liée à la gestion du projet a parlé d’un chantier qui visait essentiellement à « transformer un garde-robe ».

Quoi qu’il en soit, l’immeuble est fermé depuis deux ans. Le musée occupe une petite galerie installée à la Place Ville Marie. L’échéancier initial prévoyait une occupation du MAC 2.0 en 2025. Les planifications optimistes parlent maintenant de 2027.