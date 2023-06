Alexander McQueen, de beauté et de fureur

Ses tenues font miroiter les oeuvres de Goya, d’Arthur Rackham, ou d’Alfred Laliberté. Elles évoquent l’imaginaire onirique de Shakespeare, le traumatisme des bûchers de sorcières, la fierté réprimée des Écossais devant les Britanniques, ou la surconsommation. Nihiliste, turbulent, provocateur, le designer de mode d’origine écossaise Lee Alexander McQueen était aussi « un artiste à part entière ». C’est ce qui a poussé le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) à accueillir pour l’été l’exposition Alexander McQueen. L’art rencontre la mode, créée en collaboration avec le Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

L’histoire commence lorsque Regina J. Drucker fait don au LACMA de son imposante collection de costumes, dont une vaste sélection de tenues de Lee Alexander McQueen, considéré comme l’enfant terrible de la mode britannique.

« Elle nous disait qu’elle adorait cette collection parce qu’il y avait des histoires derrière chacune des tenues », précisait mercredi Clarissa Esguerra, conservatrice, costume et textiles, au LACMA. « McQueen essayait de tirer des leçons de ces histoires. » Le créateur surdoué puisait son inspiration dans l’histoire de l’art, de l’Antiquité à l’iconographie chrétienne de la Renaissance nordique et de la Renaissance italienne, des costumes de la Belle Époque aux visions apocalyptiques du cinéma futuriste, ainsi que dans sa propre histoire.

L’idée vient alors au LACMA d’associer chacune des tenues de McQueen à des oeuvres de sa collection. « Nous sommes un musée encyclopédique, ajoute Clarissa Esguerra. Alors nous nous sommes dit pourquoi ne pas contextualiser les oeuvres de McQueen en utilisant notre collection. » C’est ce résultat, rehaussé de ses propres ajouts, que le MNBAQ présente, avec 69 tenues de McQueen jouxtant 225 objets, provenant du LACMA, du MNBAQ et d’autres sources, le tout déployé sur 6 sections.

Ange et démon ?

D’entrée de jeu, on entre dans l’univers de la mythologie qui a inspiré McQueen. Parmi des sculptures d’anges et une mise en scène qui évoque les colonnes d’un temple en ruines, une longue toge blanche, dont le dos semble percé d’ailes d’ange, se déploie aux côtés d’ensembles inspirés de tenues de gladiateurs ou de la mythologie du dieu Neptune. La dernière collection conçue du vivant de Lee Alexander McQueen, décédé en 2010, a été intitulée Anges ou démons et présentée de façon posthume un mois plus tard. On y voit aussi une robe cintrée, inspirée de l’univers du peintre flamand Jérôme Bosch, célèbre pour ses mises en scène du paradis et de l’enfer.

Virtuose de la mode, Alexander McQueen fait ses débuts comme apprenti tailleur chez Anderson Sheppard, sur Savile Row, à Londres. Il y a d’ailleurs habillé le futur roi Charles III, précise le journaliste de mode Stéphane Leduc. Leduc se souvient d’avoir rencontré Alexander McQueen, pour Musique Plus, avant même d’avoir vu ses collections. « J’avais remarqué un personnage qui était provocateur, qui était même à la limite de l’arrogance, et qui était très vulgaire, dit-il. Il était comme un loup en cage. » Déjà, McQueen était très critique de l’industrie de la mode. « Lorsque j’ai vu un défilé de McQueen pour la première fois, j’ai été impressionné par son audace, sa façon de remettre en question le corps, de montrer autrement la diversité, le questionnement sur l’environnement et sur la surconsommation, donc des thèmes qui nous touchent beaucoup aujourd’hui », souligne-t-il.

Photo: MNBAQ, Denis Legendre et Louis Hébert

Dans le monde de la mode, McQueen est connu pour ses défilés audacieux, controversés, véritables spectacles théâtraux. « Il concevait souvent le défilé d’abord et la collection ensuite », dit Maude Lévesque, responsable des expositions au MNBAQ. « Il disait : mes collections sont autobiographiques », mentionne Stéphane Leduc. « Tout pouvait basculer lors d’un défilé de McQueen », ajoute-t-il. « Il n’y a jamais un seul niveau de lecture dans son travail. »

De Culloden à Salem

Dans la collection présentée par le MNBAQ, ce sont les pièces qui plongent dans la vie du designer qui sont les plus touchantes. En 2006-2007, sa collection Les veuves de Culloden puise dans l’histoire de la bataille de Culloden par laquelle le régime britannique a écrasé la rébellion écossaise en 1746. Le tartan de la jupe présentée par l’artiste est précisément celui du clan McQueen en Écosse.

Plus loin, McQueen sonde encore ses origines en présentant des robes de la collection À la mémoire d’Elizabeth Howe, Salem, 1692. Elizabeth Howe, lointaine ancêtre de McQueen, a été pendue à Salem pendant « la plus meurtrière des chasses aux sorcières de l’époque coloniale en Nouvelle-Angleterre ». Les robes conçues par McQueen en son hommage sont incrustées de perles illustrant les chevelures, que les présumées sorcières devaient faire raser pour qu’on détecte sur leur crâne la marque du diable. « La chevelure est synonyme de féminité mais aussi de tentation », poursuit Maude Lévesque. Pour accompagner ces robes, le MNBAQ expose, à côté d’une oeuvre de Ernst Barlach, un bronze d’Alfred Laliberté illustrant la célèbre Marie-Josephte Corriveau, devenue personnage de légende au Québec, dans la cage où son corps a été exposé.

La section désignée Évolution et existence explore le regard critique de McQueen sur la condition humaine, notamment à travers les costumes de sa collection Délivrance, de 2004, inspirés du film On achève bien les chevaux.Des oeuvres de Goya et de Picasso sont exposées dans cette section, qui interroge également l’univers de la tauromachie.

En fin de course, Alexander McQueen nous convoquait en 2010 dans L’Atlantide de Platon à travers un scénario de science-fiction où l’homme, piégé par le réchauffement planétaire qui a lui-même créé, est forcé de s’adapter à la vie sous-marine.

Bien au-delà d’un simple événement de mode, présentée dans une scénographie soignée et foisonnante, l’exposition démontre avec éclat le talent de McQueen, mais aussi sa lecture, tragique et aiguisée, du monde dans lequel il a vécu.

Caroline Montpetit était l’invitée du Musée national des beaux-arts du Québec.

Alexandre McQueen. L’art rencontre la mode Au Musée national des beaux-arts du Québec, jusqu’au 10 septembre 2023