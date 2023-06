«Points de rencontres»: un vallon de redécouvertes

Fondé en 2019, le centre Adélard n’a pas mis trop de temps pour inscrire la bucolique Frelighsburg sur la carte de l’art contemporain. Il l’a fait non pas à coups d’expositions, mais de résidences artistiques. Or, c’est par une vaste diffusion d’oeuvres en plein air et sur des dizaines de kilomètres que la fondation privée célèbre ses cinq ans. Quand l’intimité de l’atelier croise la grande divulgation.

Quatre municipalités, seize artistes et une multitude de « points de rencontres » invitent à visiter ce secteur des Cantons-de-l’Est comme jamais il n’a été possible de le faire. Certes, le circuit proposé par Adélard passe sur les traces de celles et ceux qui suivent la route des vins, ou des cyclistes en soif de vallons, mais il a quelque chose d’inusité.

La bien nommée exposition Points de rencontres est un condensé de tout ce qui fait le charme du rectangle formé par les villes de Frelighsburg, de Dunham, de Stanbridge-East et de Saint-Armand. Adélard l’a conçue comme des arrêts devant une diversité d’adresses et de paysages. « Ce qui nous intéresse, dit Gauthier Melin, directeur général et artistique d’Adélard, c’est de montrer l’art dans des lieux non conventionnels. C’est une meilleure manière de toucher le public, de multiplier les contacts. »

« La campagne est un terrain de jeu très peu exploité par les organismes culturels, poursuit-il. Souvent, ils tendent à construire un écrin dans la nature, isolé du village. Nous, c’est l’inverse : on veut être dans le village, avec le monde. »



Photo: Laurence Grandbois-Bernard

Points de rencontres est une exposition d’images. Certaines conviennent à la nature photographique des projets réalisés ou amorcés pendant les résidences de quelques mois, d’autres sont davantage du type « documentation ». Leur cohérence vient du site d’exposition. Les sténopés qu’a tirés Alain Lefort de ses balades en 2020 le long de la rivière aux Brochets sont ainsi présentés sur le bord du même cours d’eau. Sorte de miroir naturel qui fait fi du temps écoulé.

María Ezcurra a « performé » en 2022 sur un autre bord, celui de la frontière, et elle a traversé symboliquement celle-ci par les airs. Le diptyque exposé, Papalotes (cerfs-volants), en rend compte sur un mur extérieur de la brasserie Dunham, jadis un relais de diligences lié à Saint-Albans, au Vermont. Autres temps, autres relations extraterritoriales.

Si le paysage à l’huile d’Aïda Vosoughi, au vignoble Val Caudalies, ou les trompeurs et au demeurant drôles cycles lunaires de Manuel Díaz, adossés à la grange qui sert d’atelier lors des résidences, peuvent donner l’impression d’avoir été réalisés n’importe où, ce n’est pas le cas du cyanotype 6 feet under, 6 feet above(2019) de Loren Williams. Pour cette oeuvre in situ, dans le cimetière anglican de Frelighsburg, l’artiste a déterré une histoire de misogynie et rappelé le sort d’une femme déshéritée et rejetée jusque dans une tombe anonyme.

Photo: Laurence Grandbois-Bernard

L’arrimage des oeuvres à des bâtiments agricoles, à des lieux culturels, à des commerces ou, simplement, à la nature dépasse la fonction décorative. Il traduit, au-delà de la bonne entente entre les partenaires, la complexité d’un territoire qui n’est pas qu’une jolie destination.

Les quatre villages ont des points en commun liés à l’exploitation de la terre — « l’agrotourisme, la viticulture, l’agriculture biologique, l’agriculture maraîchère », énumère Gauthier Melin. Leur proximité avec les États-Unis les a aussi façonnés. « Notre ligne artistique, dit le directeur, est liée à l’identité du territoire : la ruralité et la frontière, avec tout ce que ça implique. La région a été un bastion loyaliste. C’est une autre histoire du Québec qui est écrite ici. »

Passé esclavagiste

Ce « tout ce que ça implique » qu’insinue Gauthier Melin dérange comme une épine dans le pied. La frontière et sa réalité géopolitique, comme le signalent María Ezcurra et aussi Michel Huneault, avec un photomontage exposé dans un café de Saint-Armand, font partie de ces éléments embarrassants.

Autre projet lié à la frontière, mais aussi au passé esclavagiste de la région, la mosaïque Faire partie du paysage (2021) d’Emmanuelle Jacques est à voir, de loin comme de près, à l’extérieur du Musée Missisquoi, à Stanbridge-East. Ce dessin aux crayons et à l’aquarelle, route de campagne presque en trompe-l’oeil, est construit par accumulation de noms de « personnes effacées de l’histoire, dont le travail a pourtant contribué à enrichir la région », lit-on dans le texte de l’artiste.

Photo: Laurence Grandbois-Bernard

Les sources d’inspiration proviennent de la tradition orale, un peu des archives du musée, et tournent autour d’un lieu connu, comme le « Nigger Rock », un rocher servant de repère à un cimetière d’esclaves. « La tradition orale veut que le fondateur de Saint-Armand, Philip Luke, un loyaliste, ait fui les États-Unis avec sa cohorte d’esclaves. Il n’y a pas de preuves écrites », admet toutefois Emmanuelle Jacques.

« La recherche sur le cimetière est difficile. Il n’y a pas de sépultures, seulement un marqueur naturel, le gros rocher. Il n’y a jamais eu de fouilles, car il se trouve sur un terrain privé et que les propriétaires ne veulent pas » qu’il y en ait, dit celle qui a quand même pu consulter l’étude sur le sujet de l’anthropologue Roland Viau.

Les noms qui lui ont servi à dessiner son paysage proviennent des registres d’un magasin. « On sait que ce sont des personnes noires, car elles n’ont pas de nom de famille. Ou alors, le nom, c’est Joe the Black », précise Emmanuelle Jacques.

Points de rencontres repose sur de telles (re)trouvailles. À ces dernières, on peut ajouter celles que Milutin Gubash, l’artiste en résidence cet été, compte imaginer entre un camp de réfugiés et… un Village des valeurs.

Jérôme Delgado était l’invité du centre Adélard.

Points de rencontres Centre Adélard, 23, rue Principale, à Frelighsburg, et dans les environs, jusqu’au 19 novembre