La Montréalaise Anahita Norouzi dans le top 5 pour le prix d’arts visuels Sobey

L’Irano-canadienne Anahita Norouzi figure dans la courte liste des finalistes au prix des arts Sobey 2023 récompensant les meilleurs artistes en arts visuels du pays.

Anahita Norouzi, originaire de Téhéran, en Iran, et montréalaise depuis 2018, jongle avec une panoplie de matières pour créer ses oeuvres : matière organique, sculpture, installation, photographie et vidéo jalonnent ses expositions.

La création avec ces matériaux n’est « jamais confortable », dit-elle en entrevue au Devoir. « Et j’ai fait la paix avec ça. Ça ne sera jamais confortable. »

Ses sujets non plus.

À l’intersection de l’histoire coloniale du Moyen-Orient, de l’expérience d’immigration, et de la question de l’identité, « chaque projet commence par un récit », explique-t-elle.

Par exemple : « Comment des notions telles qu’indigène et non-indigène en tant qu’héritage durable du colonialisme ont créé des paysages artificiels et faussé les relations entre les humains et les plantes ? […] Comment la recherche scientifique occidentale s’est mêlée à l’exploitation coloniale ? »

Ses oeuvres exposées à la galerie Nicolas Robert puisent ainsi dans les sources botaniques et archéologiques de son Iran natal.

Ces « petites histoires marginalisées », comme elle le nomme elle-même, revêtent une importance magnifiée par leur place parmi les finalistes d’un prix chapeauté par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). « Ça montre que ces questions sont valides dans le regard des institutions. »

Quatre autres artistes figurent parmi le top 5 dévoilé ce lundi. Séamus Gallagher, artiste originaire du Nouveau-Brunswick, verse dans une esthétique queer de l’autoportrait. Michèle Pearson Clarke, née à Trinidad et basée à Toronto, « situe la souffrance comme terrain propice à l’engagement social et au lien politique », selon le MBAC.

L’artiste inuit Kablusiak est aussi remarqué pour sa capacité à créer des oeuvres à l’aide de toutes sortes de médiums, y compris la lingerie, la farine blanche, la pierre à savon, le feutre, l’acrylique et les mots. Finalement, Gabrielle L’Hirondelle Hill, de Colombie-Britannique, use des textures et des matières familières pour s’interroger sur les concepts de terre, de propriété et d’économie.

La personne qui remportera le grand prix Sobey de 100 000 $ sera dévoilée en novembre.