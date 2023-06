Richard Deschênes: une quête à poursuivre

Disparu à la mi-soixantaine, Richard Deschênes (1957-2021) pratiquait un art de la fine observation du monde. Aux confins de la peinture, du dessin et de la photographie, ses oeuvres opposent ou rapprochent des procédés mécaniques et le travail de sa propre main, de son propre souffle.

L’exposition posthume L’atomiste rassemble une vingtaine d’oeuvres, dont une série à l’acrylique et au pastel qui révèle la manière propre à l’artiste montréalais (né au Lac-Saint-Jean) de reproduire fidèlement des images. Cet ensemble jusque-là inédit, connu par les titres Taïwan et Les atomistes 4, montre des scènes disparates, comme seul un dictionnaire peut les réunir. Elles sont en effet tirées d’une encyclopédie taïwanaise des années 1960.

Photo: Paul Litherland

Mise en place au centre Clark , l’exposition est teintée d’affection : l’hommage est livré par un collectif formé de cinq membres de la famille artistique de l’artiste, dont sa compagne Catherine Bodmer. « Nous sommes un groupe lié par l’amour, l’admiration et le respect pour Richard », lit-on dans leur texte de présentation.

Pour accompagner la série Taïwan (2014), étalée sur trois murs, les commissaires ont dressé, sur le quatrième mur, une mosaïque d’oeuvres de différentes époques (1999-2020). Ce « réservoir » est une fenêtre ouverte sur la signature Deschênes : figures et formes répétées, transformées, pixélisées, et un dialogue basé sur la dispersion des genres, comme entre Échelle 1 et Échelle 2 (2017) — dessins d’enfants de taille réelle — et Voir (2013), paysage disparu sous son agrandissement excessif.

Photo: Paul Litherland

Chaque petit détail, chaque petit grain, y compris les sections les plus abstraites, relève de la patience à reproduire l’image devant les yeux. C’est comme si l’artiste cherchait à en apprendre davantage, ou à s’approprier ce qui lui est totalement étranger. Dans la série, la scène qui réunit deux hommes se décline en plusieurs tableaux, y compris un qui reproduit et magnifie un arrière-plan presque illisible. Il opère un zoom à la manière de ce que faisait Michelangelo Antonioni dans

Copiste acharné ou révélateur de détails pas si anodins, Richard Deschênes ? Surtout un atomiste, comme le précise l’intitulé de l’expo. Celui qui, en 2009, a créé un premier ensemble Les atomistes — il y en réalisera sept — semblait par ce titre afficher son penchant pour une philosophie ou une science qui désigne l’univers comme un tout composé d’une infinité d’atomes, d’éléments disparates et indissociables.

Photo: Paul Litherland

« C’est à travers une vision atomisée du monde, la dispersion infinie des images et des informations que je m’intéresse au sentiment de perte et d’incertitude grandissante face à la connaissance », témoignait-il sur son site Web

Plus on apprend des choses, plus on réalise tout ce qui nous reste à apprendre. Habité par ce paradoxe du savoir, Richard Deschênes a légué un riche et intrigant fonds dont le noeud ne relance pas l’inutile débat entre originalité et copie, mais tente de fixer l’entre-deux, sans cesse. Un exercice toujours à recommencer. Quelque part, l’exposition invite à prendre le relais. Littéralement : il s’agit de partir avec un des crayons usés de l’artiste placés dans une boîte et de poursuivre sa quête de connaissances.

L’atomiste Au Centre d’art et de diffusion Clark, 5455, avenue de Gaspé, local 114, jusqu’au 17 juin