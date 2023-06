Les oeuvres de Françoise Sullivan entre galeries, musées et web

Cela fait de nombreuses années que la Galerie de l’UQAM effectue un travail de fond sur l’art de Françoise Sullivan. Le public se souviendra certainement des expositions Œuvres d’Italie, en septembre 2019, et Trajectoires resplendissantes, au début de 2017, laquelle était accompagnée d’un catalogue superbement bien réalisé. Cette exposition, montée il y a six ans par Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, permettait de parler des oeuvres performatives et conceptuelles de Sullivan, dont plusieurs inédites et/ou reconstituées à cette occasion. Le catalogue comportait aussi de nombreux textes de Françoise Sullivan, dont plusieurs jamais publiés.

Ces jours-ci, la Galerie de l’UQAM met en ligne une version de son exposition Une ligne imaginaire, qui a eu lieu entre mai et juillet 2021. Et là encore, un catalogue vient regrouper tout le précieux travail de recherche effectué. Afin que ce travail soit disponible pour un plus large public, l’exposition a été mise sur le Web (sullivan-uneligneimaginaire.ca) et y restera jusqu’au 11 mai 2028. Le site comporte de nombreuses images, de nombreuses vidéos et de nombreuses explications pertinentes… On se demande d’ailleurs pourquoi il ne pourrait pas rester en ligne plus longtemps encore. À cause des coûts liés aux droits en ce qui concerne les images ?

Le concept des expositions virtuelles est pourtant totalement louable et trouve un public certain, entre autres auprès des professeurs d’histoire de l’art et de leurs étudiants. Rappelons comment la visite virtuelle de l’exposition sur Jean Paul Riopelle du Musée des beaux-arts de 2021 a aussi été une grande réussite. En cette année du centenaire de Riopelle, un autre signataire de Refus global, elle mériterait d’ailleurs de ressurgir sur Internet… On notera qu’il est aussi possible, en permanence, de consulter en ligne et de télécharger la monographie — réalisée par Annie Gérin — sur Françoise Sullivan, en allant sur le site de l’Institut de l’art canadien, organisme basé à Toronto et qui a aussi réalisé un travail similaire à propos d’Alfred Pellan et d’Emily Carr, entre autres (aci-iac.ca/fr/livres-dart/francoise-sullivan/)

Cette présentation en ligne élaborée par la Galerie de l’UQAM s’intéresse spécifiquement à la production de Sullivan dans les années 1970, décennie particulièrement fertile pour la créatrice. Elle réalisa alors des oeuvres en lien avec l’art conceptuel, mais aussi inspirées de sa rencontre avec des artistes de l’Arte povera. Ces travaux de recherche donnent une cohérence accrue à une production qui, comme l’écrit Déry, « tranche » avec le reste de son oeuvre.

« Les années 1970 m’ont intéressée en raison du caractère incomplet ou manquant de plusieurs repères historiques, géographiques et artistiques », ajoute Pascale Déry. Sullivan a réalisé autre chose que de la peinture abstraite — ou même des chorégraphies — et a su créer en dehors de l’héritage de Refus global. S’il y a une leçon à tirer de Refus global et des artistes qui y ont participé, c’est justement que l’art est liberté et qu’au Québec, il ne peut se trouver enfermé dans la création associée à ce manifeste de 1948.

Galerie Simon Blais

La galerie Simon Blais, qui représente Sullivan depuis 18 ans, sera aussi de la célébration de son 100e anniversaire avec une 11e exposition individuelle de l’artiste. Y seront exposés une cinquantaine de pastels, une forme d’art qu’elle utilisa à partir de 1996. Martin Blais, fils de Simon Blais, explique que « c’est la plus grande exposition que nous ayons consacrée à l’oeuvre sur pastel de Françoise Sullivan », que la galerie n’avait présenté qu’un « petit accrochage de pastels en 2017 ». Il nous confie aussi qu’on pourra retrouver des oeuvres de Sullivan dans l’exposition consacrée à Riopelle au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, qui débutera en octobre.

Galerie Simon Blais, jusqu’au 15 juillet

Musée des beaux-arts de Montréal

Le Musée des beaux-arts avait déjà monté une rétrospective de l’oeuvre de Sullivan en 2003, dont le commissaire était l’actuel directeur, Stéphane Aquin. C’est lui encore — en collaboration avec Florence-Agathe Dubé-Moreau, commissaire invitée — qui représente son oeuvre, vingt ans plus tard. Cette nouvelle exposition reviendra certes sur les deux nouvelles décennies de sa production, en soulignant sa pratique multidisciplinaire, mais elle inclura aussi des oeuvres picturales très récentes, un nouveau corpus amorcé en 2022 !

Au Carré d’art contemporain du Musée des beaux-arts, du 31 octobre 2023 au 18 février 2024.



