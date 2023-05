Maude Arsenault: les ficelles d’un militantisme en douceur

Quand la photographe et artiste visuelle Maude Arsenault nous accueille dans son studio du Mile-Ex, un mardi pluvieux de mai, elle s’excuse d’emblée : « C’est un peu le bordel, presque toutes mes oeuvres sont emballées. » La raison ? Lauréate d’un prestigieux prix, elle rentre d’une résidence artistique au Japon et s’apprête à repartir aussitôt pour Los Angeles, afin d’éditer son deuxième livre de photos.

L’artiste et maman de trois adolescents est occupée par les temps qui courent. On a pu voir ses oeuvres récemment à Projet Casa, à la galerie Popop et au centre CDEx de l’UQAM. Elle a également remporté la bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain, d’une valeur de 58 000 $ sur deux ans, au printemps dernier, et a exposé à la foire Plural pour l’occasion. Bientôt, sans doute, nos grands musées s’arracheront son travail.

Cette aura de succès qui brille autour de Maude Arsenault pourrait, en soi, justifier qu’on ait voulu s’entretenir avec elle, mais il convient de préciser que c’est surtout sa démarche résolument féministe, ainsi que son traitement intime de la photographie et du textile qui nous ont initialement intéressés.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

« La force de la douceur »

Un pubis de femme dont le clitoris est couvert par une feuille d’or en relief ; une main qui se referme dans les draps d’un lit ; deux matelas qui sont reliés l’un à l’autre par une ficelle… Les images de l’artiste évoquent tantôt l’intimité de la chambre à coucher, tantôt la douceur — l’impression de douceur étant renforcée par la matérialité du support de ses photos, souvent imprimées sur des textiles.

« Une part importante de ma pratique récente dénonce les oppressions et les agressions commises à l’endroit des femmes. Pourtant, toutes mes oeuvres évoquent une certaine douceur. Je pense que l’idée d’utiliser la force de la douceur comme un acte de résistance définit ma pratique », explique-t-elle.

La force de la douceur. C’est aussi le nom qu’a donné la commissaire Mylène Lachance-Paquin à une exposition que Maude Arsenault a présentée avec Hannah Claus, en mars 2022, à Projet Casa. Et c’est le titre qu’on aurait donné à cet article, s’il n’avait pas déjà été pris, tellement il décrit bien sa démarche.

« Quand j’étais enfant, j’étais très tomboy, raconte-t-elle. J’avais beaucoup d’énergie et je tapais sur les nerfs de tout le monde. J’ai été renvoyée de trois écoles primaires et je me suis retrouvée pensionnaire, chez les soeurs. Ma mère disait de moi : “Il ne faut pas la prendre avec autorité, mais avec douceur.” »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

De la mode aux arts visuels

On évoque souvent la propension des artistes à développer ce genre de tempérament plus impulsif, voire explosif, dès l’enfance. Mais hormis ses écarts de conduite à l’école primaire, rien ne la prédestinait à une telle carrière.

« Mes parents n’étaient pas du tout artistes. Je pense même que je n’étais jamais allée au musée de ma vie, avant qu’on m’oblige à m’y rendre pour l’école », raconte celle qui a grandi dans une famille modeste à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud.

C’est en croisant par hasard un ex-camarade de classe qui était devenu photographe, pendant ses études en sciences de la santé au cégep, qu’elle a « compris que ce métier était possible » et qu’elle a eu la piqûre. Passionnée par les textiles depuis ses cours de couture au pensionnat, elle s’est ensuite progressivement tournée vers le milieu de la mode, où elle a travaillé comme photographe pendant plus de vingt ans.

« J’ai eu une carrière exceptionnelle, j’ai fait beaucoup d’argent », lance l’artiste. Son CV pourrait, en effet, faire bien des jaloux. Elle a signé des portraits pour Elle, Vogue et Flair. Elle a travaillé à Paris, en Australie et à New York. Pourtant, malgré cela, « j’avais toujours un sentiment de vide », se souvient Maude Arsenault, qui a bifurqué vers les arts visuels autour de 2015.

Photo: Valerian Mazataud Le Devoir

Maternité et domesticité

Obligée de se reposer pendant quelques mois, à la suite d’une grossesse difficile, elle a perdu, petit à petit, ses contrats de photo. Découragée par la précarité du métier et par la manière dont il changeait avec l’arrivée du numérique, la photographe a voulu redevenir artiste.

« L’arrêt de travail m’a fait réfléchir à comment je pouvais détourner ma pratique pour en faire quelque chose de plus militant, qui dénoncerait les injustices que subissent les femmes. Par exemple, il y a trois-quatre ans, j’ai su que d’anciennes collègues photographes à moi ont dû cacher leur grossesse pour continuer à travailler. Ça m’horripile encore. »

Quoique peu représentée directement dans son travail, la maternité a également teinté son oeuvre. « Quand ma fille est devenue adolescente, je me suis beaucoup questionnée sur ce que la société impose aux jeunes filles et je me suis rendu compte qu’il y avait de gros problèmes à dénoncer. »

Alors, comment faire, exactement ? Sans surprise, Maude Arsenault commence toujours par des photos. « Je collecte d’abord des images. Je leur donne ensuite [une seconde vie] en les imprimant sur des matériaux précis, ou en retravaillant leur cadre. » En plus de servir de support aux images, le textile est aussi souvent intégré aux oeuvres, à la manière d’un collage. « J’essaie de me réapproprier des méthodes artisanales, plus féminines traditionnellement, comme la couture et la broderie. »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Sortir du cadre

Ses interrogations sur les limites (réelles et métaphoriques) du cadre ont d’ailleurs inspiré son exposition solo Quand le regard se heurte, présentée à la galerie Popop l’hiver dernier. Elle y proposait des réflexions sur la construction identitaire à travers des images abstraites de reflets dans des vitrines et des jeux de miroirs, entre autres.

« Avant d’en arriver à cette oeuvre, Entre deux maisons, dit-elle en la déballant dans son atelier, j’ai photographié un sac de couchage qui avait été utilisé pour boucher la fenêtre brisée d’une boutique de la rue Saint-Laurent. Je l’ai ensuite imprimé sur une soie et j’y ai intégré l’idée d’une craque qui s’ouvre. »

« Les fentes, les craques et les plis sont omniprésents dans mon travail », ajoute-t-elle, pointant une maquette de son oeuvre Acte 1. Théâtre de l’intime. « J’ai voulu représenter l’idée de rentrer dans un pubis, dans le ventre d’une femme. »

Ses recherches sur la représentation du corps féminin dans l’espace ont même abouti à sa maîtrise en arts visuels à l’UQAM, qu’elle vient de terminer. Comme celle-ci lui a valu la bourse Bronfman ce printemps, on peut affirmer, sans se tromper, que sa jeune carrière d’artiste lui réserve encore de belles surprises.