Famille Torma-Zsako: parentés artistiques

La famille d’artistes Torma-Zsako est à l’honneur dans trois lieux à Montréal.

Ce projet est bien plus qu’un clin d’oeil sympathique à une famille de créateurs. Dans cet événement, organisé par Projet Casa et la galerie Laroche/Joncas, le visiteur sera touché par l’idée que des parents qui sont artistes, Anna Torma et Istvan Zsako, aient pu transmettre à leurs fils, Balint et David, le désir de la création. On sera bien sûr tenté de faire un lien avec la famille Lindsay-Szilasi-Merrill, dont quatre membres ont produit des oeuvres exceptionnelles. Nous pourrions aussi nous référer à la très créatrice lignée des Pootoogook-Ashoona, dont au moins neuf membres sont ou furent artistes. Permettons-nous aussi d’évoquer La Famille Plouffe, qui, depuis 2016, oeuvre dans le milieu de l’art d’une manière certes plus ludique avec ce concept de transmission familiale, Guillaume en incarnant la figure centrale.

Dans un milieu de l’art, où le génie individuel est valorisé, constitué en valeur économique, en produit, ce désir de transmission, de communauté, de parenté créatrice n’est pas qu’anecdotique. À l’époque où les mouvements artistiques semblent avoir disparu, et où les collectifs se font plus discrets, cette exposition nous remémorera que l’art fut longtemps produit dans des réseaux où la famille pouvait jouer un rôle, celui de transmettre un métier et un rapport au monde.

Des liens rhizomatiques

Malgré de nombreuses divergences quant aux matériaux utilisés, il y a dans le travail de ces quatre artistes, des liens, un rapport à des formes d’art plus traditionnelles qu’on aurait pu qualifier à une certaine époque d’archaïques ou de folkloriques. Vous y verrez des affinités avec ce qu’on nommait les arts mineurs ou naïfs, car vous y verrez aussi souvent des évocations de l’enfance et de leurs créations.

Anna Torma est célèbre pour ses oeuvres brodées et cousues, inspirées par les moyens d’expression associés traditionnellement aux femmes. Torma se sert de cela pour se référer d’une manière fragmentaire à des légendes et à des contes où des personnages fantastiques existent dans un monde moderne qui devient d’un coup tout aussi étrange, presque archaïque. Elle dit aussi s’inspirer des sculptures d’Itsvan ou des dessins que Balint ou David ont faits enfants. Istvan Zsako est connu pour ses sculptures ayant, comme d’autres sculpteurs hongrois, tels József Jakovits ou Attila Mata, des liens avec un art préhistorique ou même des arts qu’on qualifie d’« outsider », d’art brut. Chez Projet Casa, on verra entre autres des exemples de sa série babylonienne. À propos de sa démarche, Kirsty Bell, la commissaire pour Projet Casa, parle de correspondances avec les archétypes dont parlait Carl Jung. Et il fut une époque où des auteurs ont aussi voulu voir dans l’art de Balint Zsako une reprise de motifs traditionnels des arts populaires, réalisés dans ce que l’on qualifiait autrefois d’Europe de l’Est. Quant à David Zsako, le plus jeune de la famille, ses sculptures et photographies mettent en scène des animaux ou des végétaux, qui eux aussi semblent liés à un monde étrange.

Photo: Michael Patten

Si, à la réputée galerie Laroche/Joncas — dirigée par André Laroche et Louis Joncas —, le visiteur trouvera des oeuvres un peu plus anciennes, installées d’une manière épurée, chez Projet Casa — lieu pensé par Danielle Lysaught et Paul Hamelin — vous pourrez voir une installation plus complexe où les pratiques sont plus clairement mises en relation. De plus, chaque créateur y dévoile une pratique artistique plus connue accompagnée d’une approche plus nouvelle dans son corpus. Et à cela s’ajoute un projet collectif d’Anna et d’Istvan, des « sculptures rhizomatiques ou racinaires faites de bribes de tissus et de fils colorés », des « emmaillotages » qui, selon la commissaire, offrent « des commentaires sur la connectivité », mais aussi une « métaphore d’une conception de la famille qui n’est pas linéaire ou hiérarchique, mais plutôt interconnectée et symbiotique, une généalogie qui a autant à voir avec l’art qu’avec la génétique ».

Et aussi chez Poulin

À la galerie Robert Poulin, réputée pour sa défense de l’art brut, l’amateur d’art pourra retrouver le travail d’Anna Torma, de Balint Zsako et d’Istvan Zsako. Il n’y manque que celui de David pour que la famille soit là, encore entièrement réunie. Cette présentation permettra de voir des créations bien plus anciennes des artistes, Robert Poulin ayant collectionné très tôt leurs oeuvres. On y verra, par exemple, des collages de Balint Zsako et des oeuvres brodées d’Anna Torma datant de 2008. Dans cet ensemble, qui regroupe d’autres artistes, nous avons en particulier remarqué la participation de Mary Lou Freel, artiste qui mériterait encore plus de visibilité.

Divergences et réciprocité Fleurs, guerriers, bêtes, mains Commissaire : Kirsty Bell. À Projet Casa, jusqu’au 11 juin.

1 famille, 4 artistes, 2 expositions D’Anna Torma, Balint Zsako, David Zsako et Istvan Zsako. À la galerie Laroche/Joncas, jusqu’au 27 mai.

Métamorphose D’Anna Torma, Balint Zsako et Istvan Zsako. À la galerie Robert Poulin, jusqu’au 17 juin.