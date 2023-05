L’art s’expose au grand air

Ce texte fait partie du cahier spécial C'est l'été

Pas envie de vous enfermer dans un musée durant les beaux jours ? Optez pour un des nombreux circuits d’arts visuels proposés par nos régions, qui permettent de découvrir tout l’été des artistes d’ici et d’ailleurs, la plupart du temps en plein air. Certains nous ouvrent les portes de leur atelier, d’autres travaillent la matière à même les terres qui les accueillent, d’autres encore présentent des oeuvres inédites… Tour d’horizon de six circuits à emprunter d’ici la fin des vacances.

Beauce Art : l’International de la sculpture (Chaudière-Appalaches)

Durant trois semaines, ce symposium se déroulera sous le thème« Sculpter le vent : statures et figures ». C’est dans la ville de Saint-Georges, en Beauce, qu’on pourra admirer le travail de 10 sculpteurs internationaux sélectionnés parmi plus de 200 candidatures. Ils sont issus du Japon, de la Slovénie, de l’Espagne, de la Belgique, de l’Allemagne… Sur place, les artistes invités travailleront la pierre et le métal pour créer une oeuvre originale qui sera ensuite exposée dans la ville d’accueil.

9e édition, jusqu’au 11 juin

Passages insolites (Capitale-Nationale)

C’est sous le signe du contraste des échelles que la programmation de cette 10e édition de Passages insolites se place. Quarante artistes, dont six Autochtones, signent cette année les oeuvres au programme, qui sera circonscrit dans les quartiers du Petit-Champlain, de Place-Royale et du Vieux-Port afin de permettre aux visiteurs de capter tout le parcours sans avoir à se déplacer autant que lors des éditions précédentes. À travers les rues de Québec, touristes et résidents de la ville sont ainsi conviés à découvrir des oeuvres, certaines immenses, comme l’installation de l’artiste franco-suisse Felice Varini, et d’autres minuscules, comme les interventions miniatures du collectif suédois Anonymouse. On présentera, en plus du circuit extérieur, des performances, des expositions intérieures et plusieurs autres événements, dont des rencontres artistiques. Un parcours rétrospectif rendant hommage aux oeuvres des éditions antérieures est également prévu.

10e édition, du 22 juin au 9 octobre

Circuit des arts Memphrémagog (Estrie)

Voilà déjà près de 30 ans que le Circuit des arts Memphrémagog met en avant le travail d’artistes de la région. Au total, c’est près de 40 créateurs qui accueilleront le public, directement dans leur atelier ou au coeur de sites d’exposition répartis de Magog à Eastman en passant par Saint-Étienne-de-Bolton. Les matériaux travaillés sont nombreux : verre soufflé, vitrail, peinture, joaillerie, céramique, poterie, papier… Le circuit débute par une exposition collective présentée au Centre d’arts visuels de Magog. Ensuite, on vous invite à prendre la route !

29e édition, du 1er au 9 juillet

Route des arts (Laurentides)

Cette année, la Route des arts vous propose de découvrir sa vingtaine d’artistes et d’artisans en deux temps. D’abord, le Centre d’art d’Argenteuil de Lachute vous convie à l’exposition du Collectif Route des arts, jusqu’au 18 juin. Ensuite, on suggère au public de planifier son propre circuit culturel en téléchargeant l’application mobile adaptée permettant de géolocaliser les établissements qui participent au Circuit des ateliers, lequel se tiendra dès le 15 juillet.

24e édition, jusqu’au 18 juin, puis du 15 au 23 juillet

Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie

Cette année, les Rencontres s’articulent autour du thème « De l’imprévisibilité potentiellement mortelle de l’orignal ». Douze municipalités, villes et parcs de la région accueilleront ainsi des photographies d’artistes d’ici et d’ailleurs au fil d’une quinzaine d’expositions et installations majoritairement en plein air. À la fin d’août, l’événement partira en tournée afin de proposer des rencontres publiques avec des artistes qui traiteront de la création. Il y aura aussi des visites guidées.

14e édition, du 15 juillet au 30 septembre

Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (Capitale-Nationale)

Le désormais classique Symposium de Baie-Saint-Paul axe sa 41e édition sur le thème « Figures : Qui est “je” ? Qui est “nous” ? » et convie 13 artistes canadiens et internationaux (Nouvelle-Zélande, République démocratique du Congo, États-Unis) à y réfléchir. Les formes d’art explorées sont nombreuses : on parle notamment de peinture, de photo, de vidéo, de sculpture, d’installation et de textile. Pour une deuxième année de suite, l’artiste Bertrand Carrière installera son atelier au Domaine Forget de Charlevoix et ouvrira ses portes au public. Plusieurs événements sont organisés en marge du Symposium, dont des conférences, des projections en plein air, une installation participative et des activités pour les familles.

41e édition, du 28 juillet au 27 août

