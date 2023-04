Plusieurs Québécois sur la longue liste du prix Sobey pour les arts 2023

Plusieurs artistes québécois figurent sur la longue liste des candidats au prix Sobey pour les arts 2023, qui se veut l’honneur le plus prestigieux décerné aux artistes visuels contemporains canadiens. L’enjeu est de taille pour ceux-ci, puisque le grand gagnant de ce concours empochera 100 000 dollars.

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a dévoilé mardi une liste des 25 candidats en lice pour le prochain prix Sobey pour les arts, parmi lesquels on compte cinq artistes canadiens, incluant deux duos. Du lot, on compte Renée Condo, une artiste d’ascendance Mi’gmaw issue de la communauté Gesgapegiag, sur la rive sud de la péninsule gaspésienne. Celle qui demeure aujourd’hui à Montréal utilise la technique du perlage pour réaliser des oeuvres de grande taille qui explorent les liens entre la vision du monde occidentale et celle de sa communauté d’origine.

Le nom d’Arkadi Lavoie Lachapelle, originaire de Montréal, figure également dans cette liste. Depuis 2011, ses oeuvres ont été présentées dans plusieurs expositions et festivals tenus au Canada et en Europe. L’artiste a aussi été finaliste pour le prix Pierre-Ayot en 2020, en plus d’avoir été membre du conseil d’administration du festival VIVA ! Art Action, de 2013 à 2020.

Deux artistes de Rouyn-Noranda, Geneviève Crépeau et Matthieu Dumont, ont aussi été remarqués dans le cadre de ce concours. Le duo, qui a vu le jour à la fin des années 1990, se démarque par ses oeuvres interdisciplinaires qui marient performance, musique et un tableau de la vie quotidienne. Leurs réalisations ont été exposées dans les dernières années à plus d’une quarantaine de reprises, notamment au Canada, aux États-Unis ainsi que dans quelques pays d’Europe.

Anahita Norouzi, originaire de Téhéran, se trouve également sur cette liste. L’artiste demeure depuis 2018 à Montréal, mais a voyagé à plusieurs reprises entre l’Iran et le Canada au cours des cinq dernières années afin de mener des recherches qui ont nourri ses oeuvres, où elle aborde notamment des histoires coloniales et des questions d’identité. Ses oeuvres prennent la forme de sculptures, mais aussi de photographies et de vidéos, notamment.

Le duo artistique canado-colombien Laura Acosta et Santiago Tavera figurent également sur cette liste. Basés à Montréal, ceux-ci réalisent des oeuvres qui marient performance et l’art textile pour créer des expériences immersives qui ont été présentés au Canada et en Colombie.

400 000 $

Les cinq candidats qui se retrouveront sur la courte liste de ce prix seront connus le 7 juin, tandis que l’identité de la personne gagnante sera révélée le 18 novembre, à l’occasion d’une soirée spéciale qui sera organisée au MBAC. L’an dernier, l’artiste multidisciplinaire manitobaine Divya Mehra avait remporté ce premier prix, tandis que l’artiste québécois Stanley Février s’était retrouvé sur la courte liste de cinq finalistes.

Ce prix, créé en 2002, permet de distribuer chaque année environ 400 000 dollars à plusieurs artistes canadiens. Un premier prix de 100 000 dollars sera remis au grand gagnant, tandis que 25 000 dollars seront remis à chacun des artistes sur la courte liste et 10 000 dollars aux autres artistes dont les noms figurent sur la longue liste rendue publique mardi. Les cinq artistes finalistes feront par ailleurs l’objet d’une exposition au MBAC à l’automne prochain.