Diane Landry, trente-cinq ans à recycler le banal quotidien

En complément à sa rétrospective, Diane Landry a été invitée à concevoir la cinquième expo « jeunesse » du centre Vox. Les horloges et les maïs surdimensionnés de deux installations inédites, Mécanique céleste et Les calorifères, invitent les 6 à 12 ans à plonger dans « une réflexion artistique, philosophique et écologique sur le temps ». L’artiste admet cependant ne pas avoir travaillé autrement, sinon sur le plan de la hauteur ou de l’éclairage des oeuvres. « Je fais confiance aux enfants. Ils sont réceptifs, n’ont pas peur de ne pas comprendre. » À noter que les ateliers développés par Vox tournent autour de l’évolution des technologies de l’image et comprennent trois « samedis famille ».