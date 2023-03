«Esquisses d’un inventaire»: un monde en suspension

Plonger dans la peinture, à l’intérieur même du tableau, semble appeler Nicolas Grenier avec l’exposition Esquisses d’un inventaire. Présenté dans la très grande salle de la galerie Bradley Ertaskiran, cet ensemble d’une quinzaine d’oeuvres, dont deux sculptures, navigue avec audace entre espace réel et espace imaginaire. Nous sommes dans une galerie et flottons en même temps dans une stratosphère en compagnie de couches de couleurs et de paysages proposés par l’artiste.

Exposition immersive ? Oui, mais sans l’appui d’un dispositif, électronique ou autre. C’est dans la subtilité de l’occupation de la salle que surgit cette sensation de plonger dans un lieu impalpable. Seule transformation du décor habituel : les six colonnes ont été peintes en bleu foncé.

Coloriste réputé, Nicolas Grenier s’est fait un nom avec une peinture en apparence abstraite, exploitant l’espace du tableau, l’espace pictural, par succession de plans chromatiques. Des référents économiques (chiffres, mots, diagrammes) donnaient aux oeuvres un contexte qui dépassait la simple abstraction. Le va-et-vient entre la surface peinte et le propos politique teinte ses expositions.

Avec Esquisses d’un inventaire, le commentaire porte sur notre compréhension géographique du monde. L’oeuvre centrale, la plus imposante — Inventaire (terrains, côtes, reliefs, climats, distances) et ses cinq mètres de long —, reproduit une carte topographique dont les rapports d’échelle, de frontière et de lisibilité déroutent. Cette oeuvre et cinq autres plus petites détonnent de la pratique de Nicolas Grenier : elles sont en noir et blanc.

Ces fusains penchent davantage du côté de l’art non abstrait. On y voit des espaces naturels ou construits, en apparence isolés ou abandonnés. Des formes brumeuses ou boursouflées (comme des nuages ou des racines d’arbre surdimensionnées) instaurent une aura d’inquiétude. Surtout, ces représentations à la verticale décrivent un monde hiérarchique, organisé par strates, dans le style propre à l’artiste.

En alternance avec les fusains, Nicolas Grenier présente ses habituels exercices colorés à l’huile et à l’acrylique. Il y est aussi question d’espaces, comme dans Portal, où une succession de plans allant de l’orangé vers le noir crée une vue en perspective. Les sculptures, figuratives, mélangent des personnages politiques ou religieux. C’est dans d’autres immenses bassins de connaissances, impossibles à réunir autrement que dans ce monde en suspension, flottant et vulnérable, que Nicolas Grenier a voulu nous faire entrer.

Esquisses d’un inventaire De Nicolas Grenier. À Bradley Ertaskiran, 3550, rue Saint-Antoine Ouest, jusqu’au 22 avril.