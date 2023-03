«Cette lueur dans laquelle je m’épanche»: la maternité, hors champ

La maternité n’est pas le sujet des récentes peintures d’Isabelle Guimond. Elle plane cependant en filigrane, comme un léger voile déposé sur les huiles et les acryliques de l’exposition Cette lueur dans laquelle je m’épanche, sa première en quatre ans à la galerie Simon Blais.

Pas de portrait de bébé, ni de séance d’allaitement, ni de jouets au sol… Aucun motif ne fait écho à la nouvelle réalité de l’artiste. À peine un titre (Postpartum) la murmure. La composition, la plus nette et hyperréaliste de toute l’exposition, détaille les tiges d’une plante et les ombres, scène rendue possible par un rideau laissé entrouvert.

Isabelle Guimond peint son quotidien, tant son horizon, limité par les murs de la maison, que le temps passé auprès de sa fille. Dans une vidéo mise en ligne par la galerie, elle confie avoir vécu un dédoublement « temporel et corporel » lors de l’allaitement, entre l’état de symbiose avec l’enfant et l’esprit évasif, à penser peinture.

Chaque artiste s’adapte à la maternité (ou à la paternité) à sa manière. Les mères abandonnent souvent leur pratique, ou la mettent en suspens un certain temps. Ou entraînent la marmaille avec elles, à l’instar de Justine Kurland, photographe new-yorkaise qui a tiré un livre de ses escapades routières avec son garçon. Isabelle Guimond, elle, a pris un virage.

Depuis dix ans, ses tableaux relevaient d’observations sociales et urbaines, sans peur de représenter des réalités sombres, comme la violence subie par les femmes. La cofondatrice du collectif Filles debouttes ! a même trouvé le moyen, pendant la COVID-19, de travailler avec Carolyne Scenna — l’exposition Le phénomène du dortoir. En 2022, son immobilité de mère l’a contrainte à des thèmes domestiques et intimes, mais en laissant « hors champ » sa réalité de mère, comme elle l’exprime dans la vidéo.

Le virage n’aura pas été brutal. Sa touche, encore, s’attarde à des détails, fragmente l’espace, privilégie les gros plans. La figure demeure présente, bien que cette fois sous les traits de son visage et de son environnement immédiat, notamment des fleurs.

L’exposition alterne les variantes de ce que la lueur domestique, ensoleillée ou brumeuse, lui a inspiré. Les tableautins Instantané, autoportraits marqués par la fatigue, côtoient les trois tableaux La chambre,  trois temps d’une même vue. En écho à la monotonie qui a pris le dessus, les motifs se répètent, changent un peu, surgissent à l’intérieur de surfaces restreintes — l’ombre d’une fenêtre, un miroir, un écran…

Clou de l’expo, présenté en retrait, Le souffle réunit cinq huiles aux teintes allant du rose au violacé, qui révèlent sous l’agitation d’un rideau le temps qui s’écoule, des fleurs qui se meurent. Cette lueur dans laquelle je m’épanche, avec ses natures mortes, ses intérieurs et ses autoportraits, offre un commentaire sur l’histoire de la peinture, une histoire qui a trop longtemps exclu les femmes, mères ou pas, condamnées à représenter leur monde entre quatre murs. Isabelle Guimond assume sa condition en l’enrichissant d’une peinture sincère et parlante.

Cette lueur dans laquelle je m’épanche Isabelle Guimond. À la galerie Simon Blais, jusqu’au 15 avril.