«Conditions d’utilisation»: technologies inclusives

Une tape dans le dos ici, un croc-en-jambe là : notre relation avec les technologies a toujours reposé sur ce genre d’ambivalence. L’exposition Conditions d’utilisation que propose la Fondation Phi l’illustre de manière abondante. La quinzaine d’artistes réunie par les commissaires Daniel Fiset et Cheryl Sim explore le pouvoir à la fois infini et limité des outils technologiques. Si les vidéoconférences (les Zoom et compagnie) nous rapprochent, elles ne remplaceront jamais une réunion en chair et en os.

Comme l’écrit Daniel Fiset dans le texte de présentation, Conditions d’utilisation porte « sur la façon dont nous utilisons [la technologie] et la façon dont elle nous utilise ». Les projets de réalité virtuelle et de réalitéaugmentée, les impressions 3D et autres produits numériques, mais pas seulement, animent les deux bâtiments habituels à la fondation du Vieux-Montréal.

Avec The Left Space, Brendan Fernandes reproduit la réalité paradoxale de la virtualité. D’abord une chorégraphie pour six danseurs réalisée sur la plateforme Zoom pendant les premiers mois de la pandémie de COVID-19, le projet a été repris devant public lors de la Nuit blanche 2023. La vidéo exposée documente l’événement et se veut une nouvelle itération de cette oeuvre basée sur des mouvements exécutés devant des caméras Web.

« Je me suis demandé comment réunir des corps, les mettre en contact. La grille de Zoom est un espace qui nous permet de célébrer et d’être ensemble », dit l’artiste canadien. En 2020, cette célébration ne montrait pas tout, cependant, comme les chaises de bureau sur lesquelles performent les danseurs. La reprise de 2023 est plus inclusive. « L’oeuvre parle du fait d’être supervisible et invisible. Il y a ce que l’on voit dans cet espace [réel] et ce qui survit dans l’espace virtuel. »

Plusieurs des 18 oeuvres exposées ont été créées pour l’occasion ou peu de temps avant. C’est ce qui fait dire à Cheryl Sim que l’expo a permis de « réaliser des choses auxquelles les artistes rêvent ». Ludmila Steckelberg, qui oeuvre sous le pseudo VahMirè, ne s’en cache pas. « C’est vraiment un rêve, c’est la meilleure de ma vie », dit la Montréalaise d’origine brésilienne, au sujet de l’installation Dé[faroucher], réalisée entre 2019 et 2023. Composée d’une projection vidéo, d’un poste de réalité virtuelle, de sculptures 3D et d’une image imprimée sur tissu, l’oeuvre met en scène l’avatar de l’artiste dans une relation d’amour-haine avec la ville — « un sentiment d’appartenance et d’aliénation », écrit Daniel Fiset.

Conditions identitaires

Il est beaucoup question d’identité dans Conditions d’utilisation. Si VahMirè inscrit son « corps immigrant » — ce sont ses mots — dans sa ville d’accueil, d’autres artistes comme Chun Hua Catherine Dong ou Helena Martin Franco se servent de la technologie pour renouer avec les cultures (ou les familles) devenues distantes avec l’immigration. La première multiplie les espaces virtuels — et les oeuvres riches en détails et couleurs —, la seconde se projette dans une installation empreinte d’affection.

Pour les communautés autochtones, ou du moins pour le collectif Nation to Nation, un logiciel de clavardage a permis d’affirmer leur existencecomme peuple(s) distinct(s). Bien avant les réseaux sociaux actuels : le projet CyberPowPow, réactivé pour l’occasion, a fonctionné entre 1997 et 2004. « Nous avions compris qu’il valait mieux occuper l’espace numérique que de rejeter les technologies non traditionnelles », commente Skawennati, d’origine mohawk, aujourd’hui bien connue pour ses avatars qualifiés de « machinimage ».

Photo: Ilana Harris-Babou

Réelle ou virtuelle, authentique ou fabulée, l’identité est au coeur de deux oeuvres critiques des technologies numériques, celles de Francisco González-Rosas et d’Ilana Yacine Harris-Babou. Aux excès et à la complexité narrative du premier — l’oeuvre Dismembered Fixations (2023) évoque les notions de genre dans une multitude de supports —, la seconde oppose l’efficacité de Decision Fatigue (2020). Caricaturale, la courte vidéo met en scène une femme dont le tutoriel de maquillage s’appuie sur des produits parfois étonnants, tels que des… Cheetos. Et pointe des réalités (obsession de l’apparence, pression sociale, manipulation) qui se propagent en ligne comme des virus.

Ce propos féministe, et féminin, semble lié à la plus vieille pièce de l’expo, Technology/Transformation: Wonder Woman (1978-1979), de Dara Birnbaum. Ce n’est pas parce que la technologie en vogue donne à une femme des superpouvoirs qu’elle la libère de son image, semble dire l’artiste new-yorkaise.

« La technologie nous force à repenser comment on se représente. C’est une thématique, en filigrane », constate Daniel Fiset, en évoquant le grand nombre d’artistes qui s’identifient comme femmes, queers ou personnes racisées. « La technologie, enchaîne-t-il, permet des choses qui, dans l’ordre de la représentation dans l’espace physique, sont difficiles, voire impossibles. »

Très rare exposition de la Fondation Phi incluant les artistes d’ici (neuf, en tout), Conditions d’utilisation n’est pas que manifestation politique. Du moins, la très zen Lueurs d’écrans sous un ciel sans lune, partie 01 (2023), de la Montréalaise Shanie Tomassini, invite à une méditation sur la déchéance technologique. L’installation comporte 15 téléphones cellulaires, en encens, destinés à brûler pendant l’exposition. Odeurs apaisantes annoncées.

Conditions d’utilisation À la Fondation Phi, 451 et 465, rue Saint-Jean, jusqu’au 9 juillet