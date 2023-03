«Who Sings the Queer Island Body ?» : la possibilité d’un corps-île

Sur les murs de la galerie McClure trônent des photographies grand format de Kama La Mackerel, absorbée, presque confondue dans les paysages grandioses qu’offre Maurice, son île natale. « L’engagement, c’était de tout juste y être, de faire confiance. J’étais uniquement là pour être présente », se souvient l’artiste multidisciplinaire, qui évoque un processus de mise en scène lent et contemplatif de plusieurs heures jusqu’à la fixation de l’instant sur papier glacé.

« Cette série de photos a été très forte pour moi, parce que je n’avais jamais eu ce genre de relation de méditation avec l’île », précise celle qui a été bercée durant son enfance par ce petit pays insulaire de l’océan Indien.

Pour son exposition multimédia Who Sings the Queer Island Body ?, sa première en solo, Kama La Mackerel prend ainsi soin de son île et, de fait, de toutes les autres. « Les îles, jamais reconnues à leur juste valeur et souvent historiquement instrumentalisées, ont pourtant beaucoup à nous enseigner. Ma curiosité se trouve là, quand je plonge dans le fondamental, le spirituel, le relationnel », indique l’artiste. Cette action de prendre soin qui lui est chère a, dans un contexte précolonial, par ailleurs toujours relevé des personnes trans, croit-elle. « Ce sont elles qui avaient le savoir et qui s’occupaient des communautés et du territoire, qui connaissaient la médecine, fait-elle remarquer. La notion de soin est donc au centre de ma spiritualité. » Et de poursuivre : « Je dis toujours que mon identité trans est un appel spirituel. »

Plus encore, la libération est spirituelle. Si Kama La Mackerel a longtemps cru que sa transidentité devait passer par une transition hormonale, l’important est en réalité de transcender le corps. « J’ai eu le déclic quand j’ai commencé à réfléchir à mon enfance et aux personnes trans que je connaissais à l’île Maurice. Les relations au genre ne passent pas nécessairement par le corps, d’où la partie spirituelle de mon travail aujourd’hui », dit l’artiste.

La texture palpable du queer

Corps île, Text/îles et Archipelagos of being, longing, belonging sont deux installations de Who Sings the Queer Island Body ? pour lesquelles Kama La Mackerel a notamment utilisé la crêpe de soie, le sel et la peinture afin d’imprimer sa poésie, pensée à la fois en français, en anglais et en créole. « Il existe une relation au textile liée à la féminité mauricienne que j’ai observée chez ma mère, mes tantes et les femmes autour desquelles j’ai grandi. Le textile est quelque chose de fluide, de très playfull, qui m’aide maintenant à réclamer l’enfance que je n’ai pas nécessairement eue », confie-t-elle.

Alors que la photographie exercée par l’artiste dans son oeuvre est beaucoup plus spirituelle, l’apport de textile lui permet de ramener une certaine matérialité au sein de l’exposition. « Il s’agit quelque part de la pratique la plus matérielle que j’ai, car quand je travaille avec le textile, je peux tout toucher, tenir et concevoir avec mes mains », dit l’artiste. En outre, la relation entre texte et textile offre à son écriture, un procédé encore aux antipodes de ses autres pratiques créatives selon elle, la possibilité d’être incarnée, de naître au monde.

Quant à la manipulation singulière du sel dans différentes oeuvres présentées dans Who Sings the Queer Island Body ?, elle permet également d’exprimer la matérialité de l’île. « Le sel, c’est l’océan, c’est la sueur, c’est les minéraux, c’est tout ce qui vit en nous et dans les territoires », raconte Kama La Mackerel, qui ajoute que, dans sa vision, ses ancêtres, devenus sel, vivent dans le corps de l’île Maurice. « C’est intéressant pour moi de travailler avec la peinture sur soie et le sel, parce que je peux jouer avec les formes et ça donne des textures et du relief qui rappellent Google Earth. J’aime ça », souligne-t-elle.

Puisqu’il s’agit d’un élément qui s’altère, le sel peut aussi être mis en parallèle avec la queerness de l’artiste. « Il y a quelque chose dans le sel comme dans la transidentité qui se transforme, qui change, qui peut revenir à un précédent été. Cette fluidité, tout comme celle du textile, me parle », relève Kama La Mackerel.

Cette narration de l’île l’autorise enfin à s’accorder le temps de la spiritualité dans un monde rationnel. Grâce à cette approche particulière, Kama La Mackerel évite de penser à la production lorsqu’elle crée. « Je reste vraiment dans le processus. Ce que l’on voit dans l’exposition, ce n’est qu’une incidence. » Et c’est à ce moment que l’artiste parvient, en beauté, à s’extraire des normes coloniales.

Who Sings the Queer Island Body ? De Kama La Mackerel. À la galerie McClure du Centre des arts visuels de Montréal, jusqu’au 25 mars.