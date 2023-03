«L’atelier comme création»: trop grand pour Joliette

Sujet riche, porteur, rassembleur, l’atelier d’artiste fascine. Les visites d’atelier n’ont-elles pas toujours connu du succès ? On imagine l’importance qu’une exposition autour de cet espace de création représente pour l’établissement qui l’accueille.

Au Musée d’art de Joliette (MAJ), l’impression est diluée. L’exposition L’atelier comme création. Histoires des ateliers d’artistes au Québec a pourtant tout pour ravir : la variété (époques et genres confondus), le nombre (une soixantaine d’oeuvres ou… d’ateliers), l’approche thématique (portraits, extérieurs, fonctions…) et le regard méticuleux de son commissaire (l’historien de l’art Laurier Lacroix).

Ce dernier vous tient presque la main tout au long de la visite. Chaque oeuvre (chacune !) a son petit texte, à la fois descriptif et explicatif. Il n’est pas rare d’y lire même l’adresse civique de l’atelier représenté. Un vrai travail d’historien dont il serait fou de se passer.

Le MAJ ne s’en prive pas, certes. On se serait par contre attendu à ce qu’on donne à un projet aussi riche et rassembleur l’ampleur qui lui revient — dans le cas présent, toutes les salles du rez-de-chaussée. Or, L’atelier comme création semble avoir été amputée de la moitié de son espace.

Porteur de sens

Le propos de Laurier Lacroix est porteur de sens à plusieurs égards. Sans évoquer la crise des dernières années (l’embourgeoisement des quartiers qui dépossède les artistes d’ateliers abordables), l’expo rend concrète la nécessité d’un espace pour y travailler.

La section « Fonctions de l’atelier » l’exprime explicitement. L’atelier sert de salle pour des expositions, même posthumes. C’est le cas pour celui d’Alfred Laliberté, hanté par une foule de corps, que Sam Tata a photographié cinq ans après la mort du sculpteur. Il a aussi, parmi d’autres fonctions, celle d’espace de fraternité, comme on le constate en voyant les Sullivan, Barbeau et Mousseau sur une photo de 1948 de Maurice Perron.

L’autoportrait à l’huile légèrement cubiste de Jean Dallaire, de 1938, le tableau Studio Windows (1957), de Ghitta Caiserman-Roth, autre huile multipliant les points de vue, ou quatre exemples de La chambre noire (2005-2010), série de photos de Michel Campeau, montrent les astuces créatrices qui se mijotent dans l’atelier à travers le temps. « L’atelier comme lieu de recherche », avance le commissaire dans un de ses cartels.

Maître de l’atelier Quand il est question d’atelier, le monde de la gravure, avec son lourd et précieux équipement, vient inévitablement en tête. Et qui dit gravure dit Albert Dumouchel (1916-1971), qui demeure, plus de cinquante ans après sa mort, la référence au Québec. L’originalité de l’exposition Dumouchel : matrices et estampes (Centre de design de l’UQAM, jusqu’au 8 avril) tient du fait qu’elle s’attarde davantage au processus créatif qu’aux oeuvres finales. En faisant d’une matrice l’objet d’art et la pièce à conviction de tant de transferts de procédés et de motifs, les commissaires Peggy Davis et Nicole Milette mettent en valeur le travail à l’atelier. Un diaporama donne même accès à un Dumouchel en pleine création, alors que des vidéos récentes montrent des artistes à l’oeuvre, en exploration des techniques, et des matrices, du maître.

Que ce soit à travers les yeux d’un collègue (photographe, surtout) ou à travers ses propres yeux, l’artiste s’y révèle, s’y dévoile. En toute intimité, littéralement, comme dans Portrait of the Artiste Nude (1930) d’Ernst Neumann — « la palette de couleurs pudiquement posée sur son sexe », mentionne l’ex-professeur Lacroix. En action, aussi, comme dans Scène d’atelier, l’homme radieux (1989), peinture d’Ulysse Comtois, qui se magnifie en ombre portée. Ou encore en méditation, à l’instar de ce qu’Angela Grauerholz synthétise dans l’image d’une blouse posée sur un chevalet faisant face à la fenêtre, source de lumière.

Reflet de la personnalité de son propriétaire, ou de sa pratique — Michel Goulet, tel que photographié par Richard-Max Tremblay, apparaît assis devant un tas de matière à recycler —, l’atelier est le plus souvent sujet de l’oeuvre. Il peut aussi être l’oeuvre elle-même. La frontière est mince, mais limpide, entre le dessin au crayon Studio 5 (2001) de Michael Merrill et l’installation Darboral (2000-2005) de Massimo Guerrera. Le premier se contemple, la seconde s’habite. Celle-ci a été le théâtre de rencontres (des actions performatives tenues par l’artiste et ses convives), dont elle porte aujourd’hui les traces, y compris des restes alimentaires.

S’affirmer

Dans un autre monde (ou musée), Darboral aurait occupé un espace à elle seule, tellement les éléments qui la composent sont nombreux. Bien sûr, l’exiguïté de la salle et la promiscuité avec les autres oeuvres parlent avec aplomb de la rareté des ateliers aux dimensions et emplacements appropriés. Était-ce intentionnel ? On aurait plutôt tendance à y voir un geste involontaire.

Cette oeuvre qui clôt le parcours s’offre en écho lointain de celle qui l’amorçait : l’épreuve à l’albumine argentique de 1891 représentant le peintre Eugène Hamel et sa famille devant leur maison cossue et un grand bâtiment abritant l’espace de travail. Ici, écrit Laurier Lacroix, c’est « l’atelier comme lieu d’affirmation du statut social ». À sa manière, Massimo Guerrera l’affirme aussi, son statut.

Malgré l’espace restreint, malgré la confusion entre certaines sections (les thèmes sont poreux, les oeuvres, interchangeables), le commissaire réussit des voisinages heureux. Son ouverture en quatre oeuvres aurait gagné à être mieux mise en valeur, mais un oeil attentif y constatera la diversité du programme : le prestige des uns par rapport à la routine du quotidien des autres (des femmes, surtout), ce qu’évoque Simone Mary Bouchard dans le tableau La famille à l’ouvrage (1937).

Trop grand pour son lieu d’exposition, le sujet de l’atelier prendra d’autres formes, toujours sous la main de Laurier Lacroix, ou sous sa voix. Le chercheur livrera au MAJ une conférence le 7 mars et prépare un livre, développé en amont et indépendamment de l’exposition du musée.

L’atelier comme création. Histoires des ateliers d’artistes au Québec Au Musée d’art de Joliette, jusqu’au 14 mai