Des expositions permanentes qui méritent un détour

On passe souvent rapidement devant les salles d’expositions permanentes des musées. Mais, que ce soit pour une pièce en particulier, une activité offerte ou l’utilisation innovatrice d’une technologie, il y a plusieurs bonnes raisons de s’y arrêter. En voici huit exemples.

MNBAQ : Nous

L’identité est le thème central de Nous, qui sera à l’affiche dès le 20 avril au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Cette nouvelle exposition permanente proposera des regards croisés sur soi, sur l’autre, sur nous. Au coeur des réflexions qui ont mené à la création de l’exposition se trouve l’oeuvre de Marie-Claude Pratte, Portraits de société (1999-2000). Elle est composée de 50 tableautins représentant des stéréotypes de différents acteurs de la société ainsi que des problématiques actuelles, comme la caricature et l’impact des préjugés sur la société. À cet ensemble de tableaux se sont greffées plusieurs autres oeuvres de la collection nationale réalisées par des artistes qui s’interrogent aussi sur le thème de l’identité, dont Alfred Pellan, Françoise Sullivan, Jori Smith, Manasie Maniapik et Eddy Firmin. Qu’est-ce qui me définit ? Qu’est-ce que l’identité ? Voici le type de questions que soulèvera l’exposition. Elle abordera aussi les enjeux des déplacements massifs de population imposés ou volontaires et les thèmes du territoire et de ses occupants. De quelle manière les humains, les animaux et la végétation partagent-ils le territoire et quelles relations entretiennent-ils entre eux ? Ces sujets ont inspirés plusieurs artistes depuis de nombreuses années, dont Théophile Hamel au XIXe siècle, en passant par Jean Paul Riopelle ou encore l’artiste d’Inukjuak Caroline Elijassiapik, trois artistes dont les oeuvres se côtoient dans l’exposition. Installée dans le pavillon Pierre Lassonde, l’exposition offrira une vitrine aux collections de l’établissement pendant les travaux du futur Espace Riopelle. Ce projet a été développé dans le cadre de l’Incubateur d’innovations muséales. Il réunit les deux musées d’État de la Ville de Québec, soit le MNBAQ et le Musée de la civilisation, pour favoriser l’émergence de propositions originales susceptibles de transformer les pratiques des équipes muséales et l’expérience des visiteurs.

Musée de la civilisation : Ma maison

Après avoir dû fermer ses portes en décembre en raison de la crue des eaux, Ma Maison ouvre ses portes à nouveau dès le 4 mars au Musée de la civilisation. Pensée pour les enfants de 3 à 8 ans, cette exposition permanente comprend quatre pièces principales habitées par quatre oiseaux imaginaires. Napoléon Dodo est au salon, Colette Poule popotte dans la cuisine, Nestor Hibou a investi la chambre à coucher et la capitaine Calliopée Goéland affronte la tempête dans la salle de bains. Il y a aussi un jardin, un vestibule, un grenier et un placard qui sert de photomaton. Les enfants seront également heureux de trouver trois passages secrets. À travers leur visite de ce lieu qui représente le quotidien, les petits visiteurs ont la chance de voir pas moins de 200 objets tirés de différentes collections du Musée de la civilisation. Parmi ceux qui retiennent l’attention, mentionnons une horloge sur laquelle, de 1881 à 1904, une jeune fille a noté les petits et grands événements de sa vie.L’exposition présentera aussi trois oiseaux naturalisés, des portraits peints par Théophile Hamel et Antoine Plamondon, de même que des ustensiles d’antan accompagnés de vidéos qui montrent comment on les utilisait. Différents jeux interactifs ont aussi été prévus pour les enfants. Pour créer cette exposition, le Musée de la civilisation a collaboré avec Les incomplètes, une compagnie spécialisée dans la recherche et la création qui explore les croisements entre arts vivants et arts visuels.

Insectarium de Montréal : L’instant d’une rencontre

En achetant un billet pour visiter l’Insectarium, on peut se présenter dans le Grand Vivarium tous les jours à 10 h, 11 h ou 14 h pour assister à L’instant d’une rencontre. Cette animation de 20 minutes permet de faire la connaissance d’un insecte ou d’une araignée et de voir si on peut se sentir bien en sa compagnie. La mission du nouvel Insectarium, ouvert l’an dernier après trois ans de rénovation, est justement de transformer notre relation avec les insectes pour en faire une expérience positive. L’équipe du musée invite le public à se mettre à la place des insectes et à s’immerger dans leur univers à travers un parcours multisensoriel. L’objectif est d’amener les gens à réaliser leur interdépendance avec ces petits êtres et leur importance pour l’équilibre des écosystèmes. La nouvelle collection naturalisée innove aussi en présentant quelque 2500 spécimens en tableaux chromatiques et thématiques. Le public peut également côtoyer à l’année plusieurs espèces d’insectes vivants.

MBAM : Les netsuke au bout des doigts

Une collection de petits objets japonais qui se tiennent dans la paume de main est à découvrir au coeur de l’aile Stéphan Crétier et Stéphany Maillery pour les arts du Tout-Monde, au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Pour découvrir tous leurs secrets, les visiteurs peuvent vivre l’expérience numérique Les netsuke au bout des doigts avec leur téléphone intelligent et leurs écouteurs. À l’origine, un netsuke était un accessoire de mode masculine porté au Japon durant l’époque d’Edo (1615-1868). Ces sculptures miniatures servaient de boutons pour suspendre de petits sacs à la ceinture du kimono de leur propriétaire. Fabriqués avec des matériaux d’importation coûteux, comme l’ivoire, et décorés avec finesse, les netsuke n’étaient pas que des objets pratiques, mais aussi des symboles culturels. Ils sont devenus des objets convoités par les collectionneurs occidentaux, particulièrement au XIXe siècle. La modélisation 3D des netsuke permet de voir les plus fins détails qui ornent ces objets qui sont presque invisibles à l’oeil nu. Les netsuke au bout des doigts peut aussi se vivre sur le site web du MBAM.

CCA : Les vies des documents. La photographie en tant que projet

Le Centre canadien d’architecture (CCA) se prépare à fêter en grand son 50e anniversaire qui aura lieu en 2029. Il présentera, dans les six prochaines années, une trilogie de projets de recherche et d’expositions focalisées sur le médium de la photographie et des nouveaux médias comme moyen d’investigation de l’environnement bâti. Le premier chapitre présenté dès le 3 mai s’intitule Les vies des documents. La photographie en tant que projet. En plus d’oeuvres de la collection du CCA, l’exposition présentera des pièces de collections nationales et internationales. Des commandes ont aussi été faites à des photographes. Par exemple, on a demandé à Lara Almarcegui, une artiste espagnole, de venir faire un volet montréalais de sa série Wasteland. Pour ce projet en cours depuis plusieurs années, elle immortalise des terrains vagues, des friches, des chantiers de démolition ou d’autres lieux qui échappent à une conception définie et qui sont ouverts à toutes sortes de possibilités. On découvrira aussi dans l’exposition l’oeuvre de Naoya Hatakeyama qui, après avoir perdu sa mère dans le tsunami au Japon en 2011, s’est mis à photographier la transformation du territoire après cette catastrophe naturelle. On y voit des immeubles en reconstruction sur des terres dont le niveau a été élevé par rapport au niveau de la mer. On y voit aussi des arbres qui ont été frappés par la vague sur un côté et qui, à la suite de ce trauma, grandissent de façon asymétrique. Ce premier volet de la trilogie a été conçu par les photographes Bas Princen et Stefano Graziani. En plus des photographies, l’exposition présentera des livres, des maquettes et des entretiens pour pouvoir comprendre ce qui se cache derrière ces oeuvres.

Pointe-à-Callière : de nouveaux artéfacts

Situé sur le lieu de fondation de Montréal, le musée Pointe-à-Callière continue à faire des fouilles archéologiques. Le grand public est invité à voir les plus récentes découvertes réalisées sur l’ancien site du marché Sainte-Anne et du parlement du Canada-Uni (1832-1849), situé à l’ouest de la place d’Youville. Environ 350 000 artéfacts ont été tirés de ce site archéologique, le dernier de la grande région de Montréal. Les visiteurs pourront en découvrir une sélection tout l’été dans la caserne no 1, située tout près. Le musée d’archéologie et d’histoire de Montréal profitera de cette occasion pour raconter la vie et l’histoire des personnages de cette époque. Coquilles d’huîtres, bouteilles d’alcool, verrerie, encrier, mais aussi peignes, rasoirs et savonniers font partie des objets choisis puisque les parlementaires ont passé beaucoup de nuits dans ce lieu à débattre des projets de loi. D’autres artéfacts témoigneront de la vie de famille à l’époque puisque le tenancier du parlement y vivait avec sa femme et leurs enfants. Ces objets font maintenant partie de la collection permanente de Pointe-à-Callière, et l’institution muséale travaille ardemment à trouver une façon de préserver et de mettre en valeur ces artéfacts du marché Sainte-Anne et du parlement du Canada-Uni à l’année.

Musée McCord Stewart : feuillet d’exploration pour les familles

Pour son exposition permanente Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience, le Musée McCord Stewart a créé un feuillet d’exposition pour les familles. Pensé pour les enfants de 6 à 11 ans, le document propose de s’arrêter sur différents objets de l’exposition pour prendre le temps de les observer attentivement, de faire aller son imagination et d’échanger avec ses proches sur le sujet. Par exemple, pour un porte-bébé autochtone, on invite les enfants à observer ses motifs, puis à imaginer ce que le bébé voit et ressent dans le porte-bébéporté sur le dos de son parent et, enfin, on demande au jeune s’il a déjà été porté d’une façon où il était à la même hauteur que les adultes et comment cela est venu changer sa perception du monde. L’enfant pourra aussi apprendre, dans le document, quelques mots dans différentes langues autochtones. En lien avec cette exposition permanente, le Musée McCord Stewart propose aussi le 9 mars, en soirée, un atelier de perlage collaboratif avec l’artiste Nico Williams. Il est recommandé aux personnes de 16 ans et plus.

Centre des sciences de Montréal : Mini Mondo

Des efforts considérables en matière d’inclusion ont été faits au Centre des sciences de Montréal pour créer l’exposition interactive Mini Mondo pour les moins de 7 ans. Les différents sens des enfants sont sollicités lorsqu’ils déambulent dans ce petit monde où, en ville, ils peuvent entretenir le toit vert d’une maison, planter des légumes dans le jardin et faire l’épicerie de façon écoresponsable. Dans la forêt, ils peuvent toucher à de l’écorce et aux cailloux et suivre des pistes d’animaux. On a même pensé aux bébés : les 0 à 2 ans ont leur tanière réservée. Dans la rivière, ils peuvent découvrir une foule de poissons. En plus du français et de l’anglais, l’exposition inclut, à certains endroits, l’arabe, le créole, l’espagnol et le mandarin. Les installations ont aussi été pensées pour accueillir différents modèles de famille. Le musée a prévu une grande salle de bains familiale dotée d’une longue table à langer qui convient à un enfant grand aux besoins particuliers, une salle d’allaitement, un micro-ondes pour chauffer les biberons ou les aliments ainsi que des chaises confortables au coeur de Mini Mondo pour que les parents puissent se reposer en regardant leur marmaille expérimenter la vie. L’exposition a gagné le prix Excellence de la Société des musées du Québec.

