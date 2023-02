«Avaler les montagnes» : une communauté et sa montagne de récits

Le 1er juillet ne représente pas, au sein de la population canadienne d’origine chinoise, un congé de réjouissance. La fête du Canada aura même été synonyme pendant des décennies de « jour d’humiliation ». Car c’est un 1er juillet, en 1923, qu’est née la Loi de l’immigration chinoise. Elle s’ajoutait à la taxe d’entrée imposée à cette frange d’arrivants, victime déjà, avant le début du XXe siècle, d’hostilités du type « White Canada Forever », slogan courant en Colombie-Britannique.

Cent ans après l’instauration de la « loi sur l’exclusion des Chinois », abolie en 1947, l’artiste Karen Tam ne la déterre pas avec une rage vengeresse. Ça ne correspondrait pas à sa personnalité calme, rieuse et profondément aimable. Son exposition Avaler les montagnes, au Musée McCord Stewart, repose sur un programme opposé : rassembleur, empreint de nostalgie et, oui, tourné avec optimisme vers le futur.

« Avec la pandémie [consécutive à un virus apparu à Wuhan, en Chine], les gens d’origine asiatique ont été victimes de racisme. Cet anniversaire [de la loi] permet de rappeler qu’il y a cent ans, quelque chose de similaire s’est produit », dit-elle, lors d’une entrevue au savoureux cocktail de français et d’anglais. En réaction à cette politique raciale qui aura eu comme effet, entre autres, de limiter l’immigration féminine, l’artiste a voulu raconter une autre histoire et « faire rayonner la contribution des Chinoises de Montréal ».

Karen Tam est la neuvième artiste invitée par le musée montréalais à monter une exposition à partir de ses collections. Amorcé en 2012, le programme Artiste en résidence se conclut une fois de plus au troisième étage. L’espace est identique, le contenu, inédit. Un constat : il n’y a pas que les réserves du McCord qui sont représentées, celles de plusieurs familles aussi.

« Je suis arrivée avec l’intention de chercher tout ce qui pouvait paraître chinois, et ensuite proposer ce que je ne retrouverais pas », dit celle dont l’expo, comme elle le fait depuis vingt ans, mélange subtilement artefacts décoratifs ou utilitaires et oeuvres personnelles. Un noble objectif la guide : combattre la sous-représentation publique de la réalité sino-montréalaise.

Fille de parents arrivés au Québec après que le Canada eut établi en 1967 un système de points pour évaluer les candidats à l’immigration — et supprimer les critères raciaux —, Karen Tam porte en elle, ou en son travail, l’histoire d’une communauté jadis bannie, souvent confinée à l’exotisme et au bout du compte méconnue. La créatrice d’installations imitant restos chinois, bars de karaoké, boutiques, salons privés et studios photo a construit sa nouvelle expo autour de la question de l’image et de l’identité.. Aux certificats d’immigration tirés de collections privées s’ajoutent des portraits de studio, des photos de famille et un ensemble de souvenirs qui révèlent la richesse d’un patrimoine vernaculaire, filial, transmis d’une génération à l’autre.

Ombres chinoises

Entre l’opéra cantonais offert en fond sonore et le dessin du menu du café China Garden reproduit en papier peint, Avaler les montagnes propose une multitude d’éléments de la culture chinoise tels qu’ils ont survécu en dépit des défis… ou des montagnes migratoires. L’agrandissement de la vue du Quartier chinois qui ouvre le parcours en est révélateur. La photographie en noir et blanc de 1965, acquise par le McCord dans les années 1980, témoigne du besoin de raconter ce que les discours officiels ne racontent pas.

Au sujet de l’arche colorée peinte par une main anonyme sur l’image, Karen Tam suggère qu’elle correspond à la « volonté d’embellir Chinatown ». Elle-même en a ajouté et a superposé des ombres chinoises, découpées sur un carton flottant. Un ventilateur donne à l’ensemble une impression de film d’animation.

« C’est une scène fictive de l’opéra fictif que j’aimerais écrire, confie-t-elle.Un tout autre projet. J’ai le titre [Le parcours d’une héroïne à travers des territoires hostiles], j’ai mon personnage… Je suis ambitieuse : ce sera un opéra en ombres chinoises, mais peut-être d’abord une installation. »

La docteure de la prestigieuse Goldsmiths University de Londres semble animée d’une curiosité sans fin. Et passionnée par ce qu’elle découvre. Son coup de coeur de la résidence au McCord ? Les albums de six familles acquis par le musée en 2004, au coeur d’une expo, Souvenirs d’ici, trois ans plus tard.

Mais c’est un personnage historique photographié par le célèbre studio Notman qui l’émerveille : Edith Maude Eaton, alias Sui Sin Far (1865-1914), écrivaine et journaliste née d’un mariage sino-britannique. « Sa soeur Winnifred et elle ont été les premières autrices d’origine asiatique en Amérique du Nord. Edith a écrit dans le Montreal Star sur la communauté chinoise », dit l’artiste.

Karen Tam souhaite que son exposition, qui relate plus de 100 ans deprésence chinoise à Montréal, fasse oeuvre utile : radier le racisme. Oui, admet-elle, depuis 2020, des gestes déplorables ont été commis, non pas à son égard, mais envers des connaissances. Au point où elle n’osait plus sortir. « Je demandais à mon copain de m’accompagner. En sa présence, lui, un homme blanc, je me sentais en sécurité », raconte-t-elle, non sans rire.

Avaler les montagnes De Karen Tam. Au Musée McCord Stewart jusqu’au 13 août.