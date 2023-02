«Paral(elles)»: remettre les pendules du design à l’heure

Des siècles d’exclusion ne se corrigent pas en années ni même en décennies. Il y a plus de 50 ans, Linda Nochlin lançait une question coup-de-gueule qui ne cesse de résonner. « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes ? » demandait l’historienne de l’art dans un texte phare du féminisme. L’exposition Parall(elles). Une autre histoire du design, du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), s’inscrit dans cette longue mission visant à donner aux créatrices leur juste place.

Proposant 250 objets répartis sur 150 ans de design en Amérique du Nord, le projet piloté par la conservatrice des arts décoratifs modernes et contemporains Jennifer Laurent est noble.

Cette autre histoire, qui vaut au moins les autres racontées jusqu’ici, comporte les habituels chapitres dans l’évolution des techniques, des savoirs et des discours esthétiques.

L’exposition ne défriche quand même pas un terrain inexploré, tant on ne compte plus les livres sur le sujet — Design au féminin (Phaidon, 2021) ou Women in Design: From Aino Aalto to Eva Zeisel (Laurence King Publishing, 2019), pour ne nommer qu’eux. Le propos du musée montréalais repose sur deux objectifs : dépoussiérer le mot « design » et féminiser davantage ses collections.

« Le terme “design”, dans le discours populaire, est associé au design industriel, avance Mary-Dailey Desmarais, conservatrice en chef du MBAM. Avec cette exposition, nous mettons de l’avant un concept plus élargi qui inclut la joaillerie, la céramique, la broderie et tous ces arts [classés comme] du travail domestique, du travail de femmes. On veut revoir cette catégorisation. »

Si les salles regorgent d’oeuvres textiles et de pièces uniques distinctes de la nature reproductible propre à l’industrie de consommation, Parall(elles) n’est pas un pamphlet contre le design industriel. C’est une évidence dès l’emblématique escalier du « vieux » pavillon Michal et Renata Hornstein (situé du côté nord de la rue Sherbrooke), devant lequel a été placée une Corvette de 1958 — le modèle Fancy Free, dont l’intérieur a été conçu par Ruth Glennie.

Photo: General Motors LLC

Il n’y aura pas d’autres voitures — le « Musée des beaux chars », appellation moqueuse des années 1990, n’est pas à déterrer. À mi-parcours, l’expo revient néanmoins sur cette époque de la General Motors dite des « demoiselles du design ». Une vidéo montre le spectacle qui associait les modèles dessinés par ces « demoiselles » à des femmes qui se faisaient séductrices. On avançait à petits pas.

Cette évolution des pratiques — et des moeurs — est au coeur de Parall(elles), montée de manière chronologique. Ça débute par le mouvement Arts and Crafts, né pour promouvoir le travail artisanal en réaction à l’industrialisation des sociétés. Suivent les salles consacrées à l’entre-deux-guerres, au boom des années 1950 et 1960 et aux décennies féministes et postmodernes. Un succinct regard sur notre époque conclut le parcours.

Jadis à l’ombre

Ray Eames, Denise Scott Brown, Lucia DeRespinis et Clara Driscoll partagent le fait d’avoir oeuvré à l’ombre d’un homme — un mari dans le cas des premières, un patron pour les dernières. En ajoutant une designer plus connue (Anni Albers) ou les Québécoises Micheline de Passillé et Mariette Rousseau-Vermette, la liste des « femmes de » semble interminable. Voilà une des réponses à la question de Nochlin.

Mary-Dailey Desmarais tient quand même à préciser que Clara Driscoll, présente dans l’expo avec l’un de ses abat-jour attribués au célèbre Louis Tiffany, était l’une des femmes les mieux payées aux États-Unis au début du XXe siècle. Tiffany en avait fait la patronne d’une équipe de 35 femmes. Sauf qu’à chacun de ses mariages (veuve, elle s’était remariée), Driscoll perdait son emploi, rattrapée par le devoir conjugal.

Emblème de l’art féministe, l’installation The Dinner Party (1974-1979), de Judy Chicago, est citée par la présence de quatre des assiettes en porcelaine et d’un témoignage vidéo de l’artiste. L’émancipation des femmes suit un parcours « de hauts et de bas », dit-elle, en évoquant la forme inclinée de son oeuvre.

Si les vases, les objets domestiques et les bijoux reviennent d’une période à l’autre, la diversité matérielle s’accentue peu à peu jusqu’à « exploser » dans la dernière salle. Les artistes touchent désormais à la création numérique (Skawennati) ou interactive (Ying Gao), utilisent l’impression en 3D (Eliza Au) et font du recyclage (Jay Sae Jung Oh). Meilleur exemple d’une pratique durable, Taste No Waste (2003), de Diane Leclair Bisson, consiste en des contenants comestibles en nylon.

Lancée avec la Fondation Stewart, avec qui le MBAM entretient une vieille histoire depuis qu’il a absorbé le Musée des arts décoratifs, Parall(elles) a d’abord été un projet Web. Désormais expo, elle a mené à l’acquisition des 25 oeuvres prêtées par la fondation, dont une singulière « clé à chocs ». Selon Mary-Dailey Desmarais, ce transfert est un autre pas qui contribue à extraire la représentation des femmes dans la collection design de son taux famélique (13 %).

« Parall(elles) donne le ton de la manière dont nous [verrons] l’histoire de l’art », promettait pour sa part Stéphane Aquin devant les journalistes, annonçant une année 2023 entièrement féminine.

Parall(elles), une autre histoire du design Au Musée des beaux-arts de Montréal, du 18 février au 28 mai