«Le langage Secret de l’Univers»: une osmose vitale

Sur les murs de la Maison de la culture Claude-Léveillée, les motifs radiants des toiles abstraites peintes par les artistes multidisciplinaires Clovis-Alexandre Desvarieux et Carl-Philippe Simonise s’entrechoquent, dialoguent. Selon le premier, Le langage secret de l’Univers a été pensée comme une honnête conversation, dans laquelle n’importe qui peut s’immiscer avec facilité.

« Au-delà de la logique, c’est organique et naturel, indique Clovis-Alexandre Desvarieux. On peut observer dans l’exposition une extension de nos êtres. » Avec son complice rencontré il y a une dizaine d’années, il a souhaité, entre autres, que le public puisse se plonger immédiatement et aléatoirement dans les œuvres de l’un et de l’autre. « Il y a aussi l’enthousiasme de se retrouver dans une salle colorée avec des testaments authentiques de l’être », ajoute-t-il.

James Oscar, commissaire à l’origine de l’exposition et ami de la paire, va même plus loin. « Il s’agit d’un environnement affectif, où l’abstraction est dépassée par des gestes radicaux. » Clovis-Alexandre Desvarieux salue ainsi la présence de ce dernier comme un intermédiaire essentiel, capable d’articuler les discussions artistiques entre lui et Carl-Philippe Simonise avec le monde extérieur. Et, de ce fait, de créer un langage. « James nous a permis de voir que ce qui se passait dans notre espace intime avait une importance pour le collectif. Aujourd’hui, je suis enchanté que Le langage secret de l’Univers fasse vibrer d’autres personnes », dit-il.

Du soi à l’universel

De quoi est-il alors question dans cette exposition ? « Nous avions des choses à dire et nous voulions exprimer notre façon d’aborder la vie. Notre amitié, notre recherche et notre œuvre est basée sur ce que cela signifie de vivre et de supporter la vie. De comprendre ce qu’elle évoque, aussi », explique Carl-Philippe Simonise.

Face au manque de vitalité global de notre société, l’artiste souhaite susciter une émotion chez le spectateur. Qu’elle soit violente ou apaisante, qu’importe pourvu que l’on ressente quelque chose. « Ce n’est pas obligatoirement une seule chose. Ça peut également être complexe et aussi singulier que nous », souligne-t-il.

Pour lui, l’exposition et, plus largement, l’approche créative sont une façon de transformer les plaies et l’expérience en une jouissance qui a l’air d’une célébration. « Chaque tableau est un autoportrait dans lequel je me force à m’embellir tout en m’imprégnant de mes blessures », poursuit-il. Et Clovis-Alexandre Desvarieux de confier : « L’idée du “qui suis-je” est très importante dans mon œuvre. Je me pose cette question depuis que j’ai cinq ans et chaque fois que je suis devant le canevas blanc. »

Parce qu’il est convaincu que l’art possède un certain pouvoir de guérison, Clovis-Alexandre Desvarieux cherche à réconforter la communauté qui pénètre dans l’exposition. « La peinture me laisse de l’espace pour vivre dans une fluidité qui peut parfois paraître magique. C’est un peu ça aussi Le langage secret de l’Univers », fait-il remarquer. D’après l’artiste, c’est bien le flou de la vie, avec ses messages bizarres et ses situations difficiles, qui nous autorise à accepter et à valider l’expérience humaine dans toutes ses nuances, sans avoir besoin de l’enfermer dans une boîte ou dans un contexte narratif. « L’ambiance m’intéresse particulièrement dans le cadre de ma pratique. » Les drapés chatoyants qu’il a confectionnés et qui sont suspendus au plafond de la Maison de la culture Claude-Léveillée, il les qualifie par ailleurs d’interventions architecturales consolatrices.

Acteurs de l’époque

« Nous avons le droit de rentrer dans une salle et d’être envahis, absorbés et de nous sentir bien sans devoir tout comprendre et nous justifier », renchérit James Oscar. Il estime à ce propos que le jugement esthétique qui a guidé le monde de l’art jusqu’à présent est derrière nous. « Aujourd’hui, selon moi, l’art est un lieu d’atmosphère, et les artistes n’ont pas besoin d’être instrumentalisés pour travailler. Ils font ce qu’ils ont envie de faire », décrit le commissaire. En étant de ces esprits libres contemporains, Clovis-Alexandre Desvarieux et Carl-Philippe Simonise participent de cette manière au zeitgeist qui existe à Montréal en ce moment. « Ils sont assez courageux pour prendre position et s’engager dans leur vision d’une nouvelle production de la culture et de la connaissance », conclut-il.

De son côté, Clovis-Alexandre Desvarieux insiste sur le fait que l’art ne doit désormais plus s’inscrire dans une unique démarche élitiste et intellectuelle, tout comme l’abstraction ne relève pas seulement du formalisme. Il souhaite que Le langage secret de l’Univers soit accessible à tous. « Ça me fait grand plaisir que les enfants soient nombreux à voir l’exposition », confie-t-il.

Le langage secret de l’Univers À la Maison de la culture Claude-Léveillée, jusqu’au 19 mars