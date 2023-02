La lumière de Montréal: de la poubelle au salon

Depuis quelque temps, la nuit de Montréal a changé d’apparence. La Ville a entrepris de remplacer tous les gros globes ronds des lampadaires qui éclairaient nos rues depuis les années 1960 par un éclairage DEL, plus discret et moins polluant.

Par conséquent, quelque 100 000 globes, faits de polycarbonate et d’acrylique, impropres au recyclage, se sont retrouvés sans autre destination que le site d’enfouissement. Ils font partie de ce qu’on appelle « les matières orphelines », explique Myriam D. Jutras. Elle est codirectrice et cofondatrice, avec Geneviève Dagneau, de l’organisme Mine urbaine, qui s’est donné pour mission de récupérer et de restaurer des matériaux résidentiels et industriels.

C’est lorsqu’un électricien est venu dévisser des globes près de chez lui que le designer Philippe Charlebois-Gomez, qui fabrique des luminaires avec des matières recyclées, a appris que la Ville voulait s’en débarrasser. « L’électricien avait le mandat de les mettre dans les conteneurs derrière son hangar, jusqu’à ce que les poubelles passent », raconte-t-il.

Depuis 2021, Mine urbaine a réussi à récupérer et à nettoyer 400 de ces globes, qu’elle a donc détournés du site d’enfouissement. Il devrait y en avoir environ 30 000 à récupérer. « On a fait la démarche auprès de la Ville pour pouvoir les récolter, en sachant que cela avait un grand potentiel. On les a entreposés et on a trouvé des clients pour des débouchés », dit Myriam D. Jutras.

Les oeuvres que Philippe Charlebois-Gomez a tirées de ces globes sont présentées dans l’expo Surexposition, qui a pris l’affiche jeudi au Livart, rue Saint-Denis.

« C’est difficile de retracer l’histoire exacte de ces globes, dit Marie-Pier Gauthier-Manes, commissaire de l’exposition, mais on sait qu’ils sont apparus dans les années 1960, et qu’il y en a des centaines de milliers qui ont été installés partout sur l’île. »

Sans pouvoir l’affirmer catégoriquement, la commissaire dit croire « que c’était en préparation de l’Expo 67 », notamment à cause de cette forme ronde, très particulière.

De véritables trésors

Pour Philippe Charlebois-Gomez, dont l’entreprise Studio botté fabrique des luminaires à partir de matériaux recyclés, ces globes emblématiques de l’histoire de Montréal sont de véritables trésors.

« La surdimension de ces globes m’a vraiment inspiré, dit-il. Je fabrique des luminaires à partir de ce que Montréal m’offre. Et là, j’ai le lampadaire de la Ville, celui qui a éclairé mon enfance, quand je me promenais avec mes parents, celui à la lumière duquel j’ai probablement eu mon premier rendez-vous amoureux. Tout le monde a vécu ça. »

Un recyclage limité

Dans l’état actuel des choses, les entreprises qui soumissionnent à des appels d’offres pour, par exemple, le remplacement des luminaires, ne sont pas tenues de présenter un plan de récupération ou de recyclage des matières.

Nous voulons permettre de voir la valeur dans chaque objet

Ces luminaires sont le premier « gisement » récupéré par Mine urbaine, un organisme à but non lucratif qui est encore en démarrage. « Notre mission est d’accompagner la société dans la transition de nos modes de consommation. Nous voulons permettre de voir la valeur dans chaque objet », dit Geneviève Dagneau.

Mine urbaine souhaite à terme revendre des produits restaurés ou réparés. Les deux femmes espèrent récupérer de grandes quantités de matériaux résidentiels et industriels, hormis les appareils ménagers. Leur entreprise est située à Laval où, ont-elles constaté, les réseaux de récupération de ces matériaux sont à peu près inexistants.

D’ailleurs, le système de recyclage tel qu’on le connaît aujourd’hui laisse encore à désirer, puisque les filières de récupération existantes ne traitent pas tous les matériaux. Par exemple, seulement 40 % du verre mis au recyclage est effectivement recyclé, précise Myriam D. Jutras. Par contre, le système de consigne des bouteilles exige beaucoup moins d’interventions et se « paye tout seul », poursuit-elle.

Les luminaires de la Ville, quant à eux, pourraient être utilisés pour diverses fonctions. Philippe Charlebois-Gomez en a fait des « cabanes à chat », et ils pourraient aussi servir de tabourets, semble-t-il.

Surexposition Livart, jusqu’au 19 mars 2023