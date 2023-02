Arts visuels: petits et grands patrimoines

L’exposition Teatros s’ouvre avec la photographie d’un bâtiment à la façade d’un bleu éclatant et dont l’enseigne, bien lisible, reproduit la signature du célèbre théoricien du communisme Karl Marx. Les images qui suivent reproduisent, toujours en vue frontale, d’autres anciens cinémas : Atlas, Apolo, El Mégano, Florida… Ce regard sur Cuba est celui du photographe Bert Danckaert, et on peut le voir à la galerie Laroche/Joncas.

Au même étage de l’édifice Belgo, le centre Circa offre une succession d’oeuvres d’une autre nature : des agencements d’objets et de matériaux les plus divers flottent, soit dans des bassins, soit dans les airs. Il y a tellement de stations devant lesquelles s’arrêter qu’il faut faire attention de ne pas les heurter. La gravité organise les hasards expose l’art tout en délicatesse de Maude Arès.

Photo: Jean-Michel Seminaro

Les récits rejetés, lointains ou récents, serviront toujours, estiment ces deux propositions. Pas question ici de ruines à reconstruire pour les générations futures. C’est le présent qui attire Bert Danckaert et Maude Arès, celui qui se formule avec le poids hérité d’autres époques, d’autres moments. Si leurs pratiques peuvent paraître bien distantes, elles partagent un même intérêt pour le temps qui s’écoule lentement.

Mille Cuba

Dans l’opinion publique, les changements de régime créent un mur entre deux ères. Ne dit-on pas qu’il y a un avant et un après ? En réalité, c’est plus complexe que ça, et à moins de tout bombarder, des traces de l’ancien régime subsistent. La série Teatros, qui dresse a priori l’inventaire du patrimoine architectural prérévolution cubaine, en est un bel exemple.

Ni nostalgiques ni contestataires, les photographies de l’artiste belge captent la réalité telle qu’elle s’est manifestée devant lui. Son constat : il n’y a pas une Cuba, mais plusieurs. Il est impossible de s’en tenir à une vision définitive du pays, a déjà confié le photographe Ossain Raggi à Danckaert — la conversation ouvre le catalogue d’une exposition réunissant artistes cubains et européens.

Photo: Bert Danckaert

Dans Teatros, les bâtiments documentés sont entre l’état d’abandon et la relique dont on ne sait que faire. Malgré cette apparence de mort, il y a de la vie. À la monumentalité de l’architecture répondent des gens en action, simples passants ou travailleurs urbains. Des cinémas auraient même trouvé une nouvelle fonction, si on se fie au va-et-vient entre l’intérieur du bâtiment et la rue qui anime certaines images.

L’écran d’autrefois a été remplacé par le trottoir, les récits fictifs, par le quotidien. Les scènes de Danckaert tiennent-elles de l’imagination ? Malgré des ciels blancs, identiques d’une photo à l’autre, plus d’une réalité est reproduite. Chaque image est le résultat du subtil montage de plusieurs prises de vues. Leur réalisme est un beau leurre : derrière cette impression d’unité de temps se déroule une multitude d’actions, imperceptibles et peut-être moins nocives que les grandes doctrines.

Le poids du présent

Les petits gestes, ceux qu’on pose avec soin et sans précipitation, sont au coeur des installations de Maude Arès, une artiste de plus en plus incontournable. Il n’y a qu’à voir les assemblages rudimentaires qui se multiplient dans La gravité organise les hasards pour le constater. Oul’alignement des objets-outils (par taille, par type), qui semblent attendre leur tour pour passer à l’action.

Assister à une des activations de l’artiste (elle en fera plusieurs, surtout les samedis) permet de mieux comprendre sa relation presque passiveavec ses sculptures ; ce sont ces dernières qui dictent le rythme des gestes. Arès n’a aucune autorité, si ce n’est pour déverser l’eau dans des récipients, petits bocaux ou grands bassins, comme on le fait pour abreuver nos plantes.

Photo: CIRCA Art Actuel

Chaque module est un microcosme où cohabitent des organismes faussement inertes. Voilà un réseau de matériaux trouvés et fabriqués dont chaque partie semble à la fois influencer sa voisine et dépendre d’elle. La matière de prédilection (l’argile) est en constante mutation. Les constructions, sensibles au moindre ajout, à la moindre brise, vivent de la précarité. Un poids de trop et tout bascule.

Le temps se manifeste ainsi à plusieurs niveaux, y compris avec les objets étalés sur un tapis à la manière de trouvailles archéologiques. Tout ce patrimoine matériel sans importance pour la plupart d’entre nous prend avec Maude Arès une grande valeur. L’attention qu’elle lui porte, l’importance qu’elle donne à sa présence, à sa faculté d’agir (son agentivité), parle avec éloquence de tous ces mondes vétustes laissés de côté lorsqu’on carbure à la vitesse et à la nouveauté.

Teatros (Havana 2018-2022) De Bert Danckaert. À la galerie Laroche/Joncas, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, jusqu’au 11 février.

La gravité organise les hasards De Maude Arès. À Circa art actuel, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, jusqu’au 4 mars.