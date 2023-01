L’artiste multidisciplinaire Kapwani Kiwanga représentera le Canada à la 60e Biennale de Venise, la plus grande exposition d’art contemporain au monde.

Le Musée des beaux-arts du Canada en a fait l’annonce ce mercredi matin, confirmant ainsi le choix qui a été fait par plusieurs experts de l’art canadien contemporain qui avaient été mandatés pour sélectionner l’artiste qui représenterait le pays à cette exposition, qui aura lieu du 20 avril au 24 novembre 2024. L’an dernier, la 59e édition de la Biennale de Venise avait attiré plus de 800 000 visiteurs d’un peu partout dans le monde pendant les 197 jours de l’exposition.

L’heureuse élue, Kapwani Kiwanga, est née à Hamilton, en Ontario, en 1978. Elle a ensuite étudié l’anthropologie et la religion comparée à l’Université McGill, avant d’entamer des études en arts à l’École des Beaux-Arts de Paris, ville où elle demeure encore aujourd’hui. Depuis 2005, l’artiste de 45 ans a participé à de nombreuses expositions tenues notamment en France ainsi qu’au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Artiste multidisciplinaire, Kapwani Kiwanga a jonglé à plusieurs reprises avec la sculpture, la vidéo, l’installation et la performance pour réaliser ses oeuvres, qui abordent régulièrement les thèmes de l’appropriation coloniale tout en accordant une place importante aux récits de personnes marginalisées. Plusieurs de ses oeuvres abordent entre autres des luttes survenues en Afrique pendant la période coloniale.

L’artiste a d’ailleurs remporté de nombreux prix dans les dernières années, notamment celui du prix d’art de Zurich, en 2022, ainsi que le prix Frieze Artist Award, qui lui a été remis à New York en 2018. Elle a également remporté en 2020 le prix Marcel Duchamp, l’une des plus prestigieuses récompenses en arts visuels de France, pour son installation Flowers for Africa.

La Biennale de Venise compte annuellement plus de 80 pays participants venus y présenter les oeuvres de certains de leurs artistes contemporains les plus en vue.