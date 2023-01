Cinq artistes créeront des oeuvres pour les nouvelles stations de métro

Les cinq nouvelles stations de la ligne bleue du métro de Montréal auront chacune leur oeuvre d’art, encore à imaginer, à créer et à pondre. La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé mercredi les cinq artistes choisis pour travailler intimement avec les architectes afin d’enrichir le patrimoine artistique du métro. Nadia Myre créera pour la station Anjou, Jocelyne Alloucherie à Viau, Alain Paiement à Lacordaire, Marc Séguin à Langelier et Ludovic Boney à la prochaine station Pie-IX.

« Notre intention n’était pas de sélectionner des oeuvres, comme on le fait traditionnellement, mais de choisir cette fois plutôt des artistes, pour qu’ils puissent travailler à la conception main dans la main avec les architectes », a expliqué au Devoir Maha Clour, directrice du prolongement de la ligne bleue.

Les oeuvres seront-elles monumentales ? Ou s’agira-t-il de petits gestes discrets intégrés à l’environnement, à découvrir avec le temps, comme les 32 bandes verticales d’aluminium texturé sur les murs du métro Mont-Royal, signées par Charles Daudelin en 1966 ? Ce sera une surprise, car si les artistes ont fait connaître au jury les grandes lignes de leurs visions, « le travail de conception et de réflexion des cinq nouvelles oeuvres d’art est en démarrage. On va en savoir plus au cours des prochains mois ».

De l’art à grandes contraintes

Les budgets de conception et de réalisation des oeuvres oscillent entre 1 et 1,5 million de dollars. Ils sont déterminés par la Politique d’intégration des arts à l’architecture, selon la volumétrie des stations où les oeuvres seront nichées — la station Anjou étant ainsi dotée d’une enveloppe mieux garnie, parce qu’elle sera plus grande.

Le comité de sélection des artistes a été mené par le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC). Le jury était formé d’experts choisis par le MCC, de l’ancien président de la STM Philippe Schnobb, qui représentait les usagers, d’un représentant de la STM et d’un autre parlant au nom des architectes concepteurs.

« On est parti d’une banque de plus de 600 artistes pour faire une présélection de 20 d’entre eux », a expliqué Mme Clour. Ces 20 artistes ont ensuite présenté « les lignes directrices de leur vision ». Les critères avec lesquels jonglait le jury « touchaient beaucoup la pérennité des oeuvres », relate encore la directrice.

« La STM, à travers les 50 dernières années, a développé une expertise des matériaux pérennes qui perdurent et qui demandent un minimum d’entretien dans le réseau. Ils sont intégrés dans un gros bouquin, Normes et critères de conception du métro, transmis aux artistes, qu’ils devaient respecter. Et tout ça vient avec une commande architecturale aussi dont les artistes ont pris connaissance. »

Les artistes choisis ont-ils conscience de la lignée et de l’histoire artistique dans laquelle ils s’inscrivent ? « Eh oui, on s’inspire fort probablement beaucoup de l’aspect patrimonial de notre réseau de métro à Montréal », souffle la directrice.

Tous les artistes choisis ont des carrières confirmées, une notoriété. Ils sont établis, et il n’y a pas là de membre surprenant de la relève, comme l’observe Laurent Vernet, historien de l’art et spécialiste de l’art public. « Il y a clairement un souci de représentativité, autant du côté de la parité que de la diversité. Ces artistes ont tous les cinq leur place dans le métro. »

Ingénierie, sécurité, esthétisme

« L’idée de jumeler des artistes avec les architectes est vraiment intéressante, estime Laurent Vernet. On revient à un modus operandi plus près de la création que de la recherche d’un objet à intégrer dans une station de métro. »

Cependant, poursuit le chercheur invité en histoire de l’art à l’Université de Montréal, il faut réfléchir à comment cette collaboration va se passer pour être fructueuse. « Le métro fait partie des équipements d’envergure métropolitaine, et sert une large communauté. Y travailler, ça vient avec de grands enjeux d’ingénierie et de sécurité, qui dépassent souvent les enjeux artistiques. »

« Si on veut qu’il y ait un vrai espace de liberté de création, une véritable collaboration entre artistes et architectes, il faut s’assurer que cette liberté soit protégée, ou circonscrite. Ça demande à la fois de la part du propriétaire d’être vigilant à cet égard ; à l’architecte d’accueillir pleinement le geste créatif et de le faire naviguer à travers les autres processus ; et à l’artiste, probablement, d’avoir à revendiquer sa place à certains moments… » croit le spécialiste.

Les nouveaux artistes du métro de Montréal Ludovic Boney, né en 1981 à Wendake, a déjà une bonne expérience dans des projets d’art public de grande envergure. Il a signé Les arches d’entente, au Musée de la civilisation de Québec, en 2020. Son oeuvre sera à la prochaine station Pie IX. Nadia Myre est née en 1974. Artiste autochtone et québécoise, elle utilise la participation du public pour dialoguer sur l’identité, la résilience et les appartenances. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en pratique de l’art autochtone. Sa création sera à la station Anjou. Jocelyne Alloucherie a réalisé de nombreuses installations associant la sculpture, l’architecture et la photographie. En art public, elle a signé Regarder les pommetiers, au Jardin botanique, une oeuvre en place depuis 2007. Sa création sera à la station Viau. Marc Séguin est né en 1970. Celui qui est aussi romancier est particulièrement connu pour ses tableaux de grande dimension. Il a signé en 2020 Anima, sa première oeuvre d’art public, située à l’angle de l’avenue Viger et de la rue de Bleury à Montréal. Il travaillera à la station Langelier. Alain Paiement, né en 1960, a plusieurs oeuvres à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. Sa création bouge entre peinture, installation, photographie et vidéo, et s’intéresse aussi à la géographie et à la cartographie. Son oeuvre sera à la station Lacordaire.