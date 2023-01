Dix expos d'arts visuels à surveiller

Extraction Out of Frame

Vox, centre de l’image contemporaine, jusqu’au 4 mars.

Sanaz Sohrabi poursuit sa réflexion sur l’impact de la pétromodernité et du colonialisme sur la société iranienne.

كیف لا نغرق في السراب/ L’inertie du vide

Centre canadien d’architecture, du 10 février au 28 mai.

La commissaire Joyce Joumaa se penche sur le projet de foire internationale dans la ville de Tripoli, au Liban, élaboré par l’architecte Oscar Niemeyer en 1962.



Tomorrow’s Science

Galerie Nicolas Robert, du 18 février au 25 mars.

Le mysticisme interpelle bien des artistes contemporains, dont Laurence Pilon, Mel Arsenault, Dominic Musa, Nicholas Zirk, Richard Tinkler, Trevor Bourke, Carl Trahan…

Fondation Phi, du 9 mars au 9 juillet.

La technologie nous dicterait nos manières de vivre ? Une expo commissariée par Daniel Fiset et Cheryl Sim analyse le capitalisme numérique. Avec Dara Birnbaum, Chun Hua Catherine Dong, Mara Eagle, Brendan Fernandes…

Here Comes the Sun.

SBC, galerie d’art contemporain, du 27 janvier au 18 mars.

Regard incisif de la commissaire Claudia Mattos sur l’industrie du tourisme dans les Caraïbes, avec les oeuvres d’Irene de Andrés, Katherine Kennedy, Joiri Minaya et Ada M. Patterson.

Regards de femmes sur le territoire

Galerie de l’UQAM, du 10 février au 1er avril.

Une expo entre art et thérapie, entre décolonisation et autochtonisation, pour laquelle la commissaire Sonia Robertson réunit les artistes Marie-Andrée Gill, Sophie Kurtness et Soleil Launière.

Where Were You in ’92 ?

Centre Optica, du 21 janvier au 1er avril.

Le 4 mai 1992, à Toronto, eurent lieu les émeutes de la rue Yonge qui amenèrent le gouvernement ontarien à reconnaître l’existence du racisme systémique. Pamila Matharu revient sur ce moment éveilleur de conscience quidonna entre autres naissance à Fresh Arts, un programme d’aide à la création pour jeunes artistes noirs.

Parall(elles). Une autre histoire du design

Musée des beaux-arts de Montréal, du 18 février au 4 juin.

Sous l’oeil de Jennifer Laurent, conservatrice des arts décoratifs et du design, cette « autre histoire » rassemble 250 objets signés par des Nord-Américaines.

Evergon: Nitty-Gritty Male Toilet Angst

Ellephant, du 25 février au 8 avril.

Pour une première collaboration avec Evergon, la galerie propose les paysages de la série Manscapes (années 1990), dont certaines images n’ont jamais été montrées.

Rértospective Diane Landry

Vox, centre de l’image contemporaine, du 25 mars au 23 juin.

Place à une artiste reconnue pour son art cinétique : Diane Landry occupera tout le centre Vox et signera, en complément à sa rétrospective, une exposition jeunesse inédite.