Décès du photographe George Zimbel

Le photographe George Zimbel est mort à Montréal à l’âge de 93 ans. Longtemps photographe aux États-Unis, où il est né, Zimbel était connu en particulier pour sa célèbre photo de Marilyn Monroe, la robe blanche soulevée par le vent d’une bouche de métro, à l’occasion d’un tournage de Billy Wilder.

Des tirages de cette célèbre image, réalisée le 15 septembre 1954, se trouvent aujourd’hui dans les musées ou lors de ventes aux enchères prestigieuses. Cette photographie de Zimbel compte au petit nombre des icônes du vingtième siècle américain. George Zimbel n’y avait pourtant prêté attention que fort tardivement, en produisant des tirages à compter de 1976.

Photo: George Zimbel

L’essentiel de son attention comme photographe était tourné vers d’autres intérêts que des portraits de célébrités, même s’il en a photographié quantité dans l’Amérique des années 1950 et 1960.

À plus de 80 ans, il se rendait encore à vélo jusqu’à son atelier du boulevard Saint-Joseph à Montréal pour travailler. Sur les murs blancs du petit bureau qui jouxtait sa chambre noire, tout comme dans le corridor qui y conduisait, on trouvait des photographies de Marilyn Monroe, de John F. Kennedy, de Jacqueline Kennedy, de Harry Truman, mais surtout celles d’inconnus, jeunes et vieux, saisis en une fraction de seconde de leur vie qui tout compte fait en disait peut-être moins sur eux que sur le photographe.

Photo: George Zimbel

« Je suis un photographe qui appartient à l’époque “moderne”. Je m’intéresse d’abord de près à la vie des gens. Aujourd’hui, beaucoup de photographes sont plutôt “contemporains” : ils s’appliquent à photographier une chaise, un objet, un rien, du banal quoi. Je ne comprends pas trop cette approche, même si je la respecte. Mais moi, c’est l’humain qui m’intéresse. »

Installé d’abord à New York, George Zimbel partage l’amitié de quelques-uns des meilleurs photographes de son époque. « Nous faisions tous de la photographie documentaire, rien d’autre. Mais tout était complètement différent entre l’un et l’autre parce que la clé de tout ça réside d’abord dans la personnalité du photographe. On trouvait que Garry Winogrand se moquait un peu des gens. Arnold Newman était juste, parfaitement juste, vous comprenez ? Moi, j’étais plutôt le romantique du lot… »

Zimbel avait quitté les États-Unis dans les années 1970, après avoir travaillé pour plusieurs imprimés, dont le New York Times. Son immigration constituait en partie une protestation contre la guerre du Vietnam, dira-t-il. Après quelques années passées à l’Île-du-Prince-Édouard, il avait fini par s’établir pour de bon à Montréal en 1980.

Il entretenait une vive affection pour la photographie en noir et blanc, à son sens plus près de l’écriture. « J’ai fait de la photographie couleur, mais pour moi, tout passe vraiment mieux par le noir et blanc. Je ne comprends pas aujourd’hui cette passion qu’ont les gens pour l’hyperréalisme que produisent les appareils numériques. C’est bien… à condition que ce soit vraiment ce que vous souhaitez faire ! Ce n’est pas pour moi. »

Photo: George Zimbel

Un photographe humaniste

Il était d’abord facile, simple, ouvert à la discussion, curieux du monde qui l’entoure, fidèle à ses habitudes, comme sa fréquentation d’un petit restaurant asiatique où je l’ai souvent retrouvé pour discuter, à l’occasion d’entrevues, mais le plus souvent pour le simple plaisir d’échanger à propos de la photographie.

À son sens, la vie n’était pas aussi nette et définie que la présente la savante juxtaposition des pixels des capteurs produits par le dernier savoir-faire technologique. Au point où il a repoussé un long moment l’achat d’un petit appareil numérique aux optiques allemandes qu’il avait pris l’habitude de traîner avec lui à la fin de sa vie.

Zimbel appartenait à la famille des photographes humanistes issus de l’expérience sociale de l’immédiate après-guerre. Il se rend photographier dans des bibliothèques publiques, des gares, sur la rue. « J’ai eu beaucoup de chance de photographier tout ça. Aujourd’hui, on ne m’accorderait jamais la permission de photographier dans des bibliothèques, dans des écoles ou dans des librairies… Plus personne ne peut prendre des photos sans se faire emmerder ! […] On n’a pas le droit, paraît-il, de photographier à titre individuel, même quand on est photographe comme moi. Mais la police peut le faire ! Un magasin peut vous filmer ! La ville peut vous surveiller grâce à des caméras de surveillance ! Ça, c’est possible ! Voilà un concept ridicule. Toute une partie de notre histoire visuelle est perdue à cause de ces bêtises. »

Dans un documentaire diffusé en 2016, George Zimbel constatait que « nous vivons une curieuse époque ». « D’un côté, le pouvoir interdit aux photographes de faire leur travail — il n’est plus simple par exemple de prendre une photo dans la rue — tout en se l’appropriant par la suite très volontiers. Ce même pouvoir s’autorise par ailleurs à placer des caméras de surveillance partout ». Nous n’avons jamais été si épiés grâce à la multiplication des images, tandis que les vrais photographes peinent de plus en plus à travailler, malgré leur regard aiguisé et leur capacité à documenter notre histoire commune.

L’essentiel de l’oeuvre de George Zimbel est en noir et blanc. Il travaille toujours avec le même type de pellicule, chargée dans les deux mêmes vieux Leica, bien qu’il affectionnait, à la fin de sa vie, un équivalent numérique.

Bien que très âgé, George Zimbel continuait de se rendre à son atelier où il écoutait de la musique tout en travaillant. Ses tirages, il les réalise lui-même, grâce à des agrandisseurs anciens sauvés de justesse d’un incendie qui ravagea un jour son atelier, en utilisant des papiers photosensibles devenus rares depuis la révolution numérique.

En 2015, le Musée des Beaux-Arts de Montréal lui avait consacré une exposition. Des tirages des photos de George Zimbel appartiennent aujourd’hui à quelques-uns des grands établissements muséaux américains, dont le MoMA et l’International Center of Photography à New York, de même que le Museum of Fine Arts de Houston, le Musée d’art contemporain de Montréal, le Tokyo Metropolitan Museum of Photography. Plusieurs collectionneurs ont aussi acquis, au fil des années, quelques-uns de ses précieux tirages.