The Empty S(h)elf, deuxième itération: le monde des mots

Un corpus d’oeuvres attirera particulièrement le regard et l’esprit dans la plus récente exposition de Patrick Coutu. Le visiteur y remarquera six sculptures trônant sur de riches socles. Au premier coup d’oeil, on croira y voir des statues anciennes qui auraient séjourné longtemps dans l’océan et sur lesquelles se serait déposé du sel, ou sur lesquelles se serait agglutiné, pour une raison inexpliquée, du calcaire…

On a l’impression que c’est le travail de la nature et du temps qui a métamorphosé magiquement ces artefacts. Une fois passé ce temps d’émerveillement, on comprendra que ces objets ont pour matériaux premiers des détritus de plastique qui peuplent nos mondes, de nos rivières à nos océans en passant par nos berges et nos terres… Ces déchets, que les XXe et XXIe siècles ont laissés en abondance comme héritage empoisonné à la planète, ont été retravaillés par l’artiste à l’aide d’hydrostone, de silice, de minéraux et d’émaux. Il y a dans ces oeuvres quelque chose de très beau, un sublime apocalyptique, que l’on considérera à l’aune des ruines de l’Antiquité, en regardant vers le passé, afin de tourner le dos à l’horreur que le futur risque de devenir. Ayons le luxe de nous aveugler encore un peu… Coutu semble nous dire que la nature saura malgré tout s’approprier cette démence industrielle qui nous pousse au bord du gouffre.



Amers

De Patrick Coutu. À la galerie Blouin Division, jusqu’au 7 janvier.