Magasinage au musée

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture en cadeau

Des idées de cadeaux artistiques ou culturels : les boutiques des musées regorgent de trouvailles.

Un passage par la boutique succède bien souvent à la visite d’une exposition. D’abord parce que les objets qu’on y trouve sont souvent liés à la programmation muséale, comme les livres, ce qui permet de poursuivre plus loin ses connaissances sur le thème de l’exposition. Mais aussi parce que ces boutiques rassemblent des créations la plupart du temps faites au Québec par des designers locaux. Enfin, celles-ci renferment de nombreux produits d’art ou d’artisanat qu’on trouve difficilement ailleurs chez un même détaillant. Passer par la case boutique lors de votre prochaine expo pourrait vous aider à dénicher de belles choses à placer sous le sapin. Encore mieux : un abonnement à un musée, le cadeau parfait pour les amateurs d’art éclairés ou pas. Il donne un accès prioritaire aux salles ainsi qu’à des activités muséales spéciales.

Montréal

Musée des beaux-arts de Montréal

La vaste boutique-librairie propose une panoplie d’objets d’art ou de design, de photographies, de reproductions d’oeu­vres du musée et une zone livres inégalable, notamment avec des ouvrages d’art et des publications scientifiques. On y trouve, en outre, une large section de livres et de jeux éducatifs à l’attention des enfants. Quelques suggestions :

Le coffret de collection en série limitée contenant une version très bonifiée de l’album de Pierre Lapointe lancé cette année en complément à l’exposition Nicolas Party. L’heure mauve , qui a été présentée jusqu’en octobre. Une sérigraphie numérotée de l’artiste visuel suisse y est incluse (2000 $). L’album vinyle est également disponible en boutique (40 $).

Le livre d'art Le monde découvert sous d'autres cieux/Word Discovered Under Other Skies, présentant le travail puissant du peintre originaire d'Haïti Manuel Mathieu. Il est connu pour la force qui émane de ses tableaux qui fusionnent abstraction et figuratif (54 $).

Musée McCord Stewart

La boutique offre de nombreux produits exclusifs et locaux et comprend une vaste collection de livres, incluant les catalogues d’expositions en cours ou récentes (JJ Levine, Alexander Henderson. Art et nature). Quelques suggestions :

Les bijoux très contemporains du designer autochtone Warren Steven Scott, membre de la nation nlaka’pamux, en Colombie-Britannique (entre 60 et 70 $).

Les traditionnelles peluches du fameux fabricant allemand Steiff, dont on peut admirer d’anciens modèles dans les vitrines de Noël exposées à l’intérieur et à l’extérieur du musée à partir du 25 novembre (prix variés selon les modèles).

Le superbe ouvrage de photos Saisons de Montréal, signé du Montréalais Drowster, qui paraîtra le 22 décembre, de même qu’une série exclusive de reproductions tirées du livre (60 $).

Pointe-à-Callière

Vaisselle inspirée de la Nouvelle-France, bijoux en jaspe mokaïte d’Alakai Boutik, plaids en laine réalisés par l’entreprise autochtone Mini-Tipi. Dans cette belle boutique très fenestrée sont offertes quelques créations originales associées aux thèmes des expositions. Quelques suggestions :

Les pendentifs vikings signés Pierre Duguay, en argent ou en bronze, en lien avec l’exposition passée Vikings. Dragons des mers du Nord (entre 70 $ et 90 $).

(entre 70 $ et 90 $). Des peignes décoratifs en essences d’arbres variées dessinés par la designer graphique de Pointe-à-Callière Dominique Boudrias, et réalisés au Québec par l’Atelier Unik-Art (15 $).

Un ensemble de trois savons aux senteurs de Noël de la maison Monsillage : sapin-cassis, myrrhe-encens, orange-épices (40 $).

Quatre grands livres produits par le musée sur le thème des quatre sens, vus sous l’optique historique et archéologique, dont Feu. Lueurs et fureurs (35 $ chacun).

Musée de la civilisation

Une visite s’impose, ne serait-ce que pour admirer les voûtes de la Maison Estèbe, deux fois centenaire, où est logée la boutique qui propose produits gourmands, jouets, livres, bijoux et papeterie artisanale. Quelques suggestions :

Les fameuses boucles d’oreilles en forme de scarabée signées par la joaillière québécoise Caroline Arbour (195 $).

Des papyrus peints à la main faits en Égypte, en lien avec la grande exposition en cours Le temps des pharaons (25 $).

Musée national des beaux-arts du Québec

Les artisans québécois sont à l’honneur avec des céramiques, des bijoux artisanaux, des livres à colorier et des casse-tête inspirés de tableaux célèbres, parfaits pour éveiller la passion de la peinture. Ils proviennent de l’entreprise québécoise Today is Art Day, connue dans le monde entier. Quelques suggestions :

Un appareil photo en bois pour enfants, développé pour le musée par l’artisan local Papi bricole (36 $).

La reproduction de la magnifique sculpture La rencontre , signée par le duo d’artistes Cooke-Sasseville (200 $).

L'élégant huilier de la céramiste québécoise Cindy Labrecque, qui plaira aux aficionados de la cuisine maison (58 $).

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.